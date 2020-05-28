Дайджест выплат и мер поддержки в связи с пандемией

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Выплата 5 тыс. рублей на детей до 3 лет в течение трех месяцев

Как и предыдущая, выплата призвана оказать поддержку семьям с детьми из-за эпидемиологической ситуации. Это новая мера, и выплаты будут производиться только за три месяца — апрель, май и июнь. Получить ее смогут семьи, в которых есть дети, родившиеся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Родители и дети должны иметь гражданство РФ. Выплата не зависит от дохода семьи. Подать заявление на выплату 5 000 детям до 3 лет можно через интернет на сайте «Госуслуги» или ПФР.

Помимо вышеупомянутых выплат, непосредственно связанных с пандемией, семьи с детьми смогут получить ранее введенное пособие на детей от 3 до 7 лет раньше установленного срока — в июне вместо июля.

Меры поддержки для безработных

Тем, кто потерял работу из-за коронавируса, государство обещает усиленную поддержку. Такие граждане РФ смогут в течение трех месяцев — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — получать пособие по безработице в максимальном размере. Выплата безработным из-за коронавируса составит 12 130 рублей. Оформить пособие можно дистанционно. Условие для выплаты безработным 12 тысяч во время карантина — и увольнение, и обращение в центр занятости должны случиться после 1 марта 2020 года.

Если же гражданин, потерявший работу в указанный период, имеет детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле—июне 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3 тыс. рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Кредитные каникулы для заемщиков банков и МФО

Ранее воспользоваться отсрочкой платежей могли только ипотечные заемщики, попавшие в сложную жизненную ситуацию. В связи с пандемией коронавируса принят новый закон о кредитных каникулах. Теперь попросить у банка отсрочку можно не только по ипотечным, но и по всем видам кредитов. То же касается и займов в МФО. Доход от экономии на процентах во время таких каникул не будет облагаться НДФЛ.

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Еще одна мера поддержки касается тех клиентов банков, которые должны были до 1 июля 2020 года перейти на карты «Мир» НСПК. В основном это получатели пенсий и социальных пособий. В связи с текущей ситуацией переход на карты национальной платежной системы продлен до 1 октября 2020 года.

Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал кредиторам приостановить процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.

Выплаты по больничным листам

С 1 апреля до 31 декабря 2020 года порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности изменен: пособие за полный месяц составит не менее МРОТ — то есть 12 130 рублей. Если период нетрудоспособности составит меньше месяца, сумма пособия будет рассчитана пропорционально фактическому количеству календарных дней больничного. Эти выплаты положены не только больным коронавирусом, но и при любых других диагнозах.

Пособие по временной нетрудоспособности для тех, кто вернулся из других стран и совместно проживающих с ними, будет выплачиваться не только из-за болезни, но и в период карантина. Для выплаты больничного листа по карантину его можно оформить дистанционно и без вызова медработника на дом.

Отмена пени за неоплату услуг ЖКХ

Штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца 2020 года. Однако это не отменяет обязанности оплаты, а во избежание возникновения просрочки Роспотребнадзор рекомендует россиянам оплачивать услуги коммунальщиков в онлайн-режиме.

Еще одно решение, принятое федеральным правительством для защиты населения от новой коронавирусной инфекции, заключается во временном приостановлении поверки приборов учета коммунальных ресурсов.

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Кроме того, уже прошел первое чтение законопроект об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ. Помимо описанных мер, которые так или иначе коснутся почти всех жителей страны, оказывается поддержка отдельным категориям населения. Это дополнительные страховые гарантии медицинским работникам, работающим с COVID-19, стимулирующие выплаты студентам-медикам, проходящим на возмездной основе практику в медицинских учреждениях и принимающим участие в работе по оказанию специализированной медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией, поддержка россиян, оставшихся за рубежом.