Как изменятся полномочия Президента и парламента в Конституции?

Обзор Госдумы о поправках в Конституцию РФ в части новых полномочиях Государственной Думы и Совета Федерации, а также об ограничениях для кандидатов на должность Президента.

Новые требования к Президенту

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Помимо этого, ГД поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Неприкосновенность

Предлагается ввести неприкосновенность для Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий. В то же время бывший глава государства может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном ст. 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

Кроме того, после исполнения своих полномочий Президент России может стать сенатором — пожизненно.

Закрепление роли Госсовета

Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики». Статус Госсовета будет определяться специальным федеральным законом.

Усиление роли Государственной Думы

Государственная Дума получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

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Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации Президент. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

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Усиление парламентского контроля

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц», — гласит статья 1031.