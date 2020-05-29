Новые обязанности работодателей с 12 мая 2020 года

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня. Новый указ существенно дополняет и усложняет обязанности работодателей в части обеспечения санитарно-эпидемиологических правил на рабочих местах. Как должна быть организована работа с той даты — узнайте из статьи.

Новые обязанности работодателей Москвы с 12.05.2020

С 12 мая 2020 года работодатели действующих на территории Москвы предприятий, обязаны соблюдать дополнительные требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Требования подробно описаны в Приложении № 7 к Указу Мэра Москвы от 07.05.2020 № 55-УМ.

Таким образом, получается двоякая ситуация для работодателей. С одной стороны — режим нерабочих дней для всей страны не продлен, с другой — вызвать всех на работу тоже просто так нельзя, по требованиям региональных НПА.

Рассмотрим новые требования и дадим рекомендации по их выполнению.

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Запрет на допуск к работе сотрудников с хроническими заболеваниями

С 12.05.2020 руководству предприятий и организаций города Москвы запрещается допускать к работе сотрудников, имеющих установленный диагноз:

сахарный диабет;

ожирение;

гипертоническая болезнь 2 степени;

хроническая обструктивная болезнь легких;

бронхиальная астма 2 степени.

Чтобы выполнить данное требование, рекомендуем непосредственным руководителям или кадровой службе заранее связаться с каждым сотрудником, чей выход на работу планируется на 12 мая и далее, и выяснить, есть ли у них хронические заболевания из списка.

Если работник признается в наличии подтвержденного диагноза, работодателю нужно определить, сможет ли работник с «запрещенным» заболеванием продолжать работу и организовать особый режим. Например, перевести на удаленку.

Если же специфика работы такова, что организовать дистанционную работу не получится, работодатель может оформить для работников с хроническими заболеваниями простой.

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Если и простой оформить нельзя — пока нет запретов на то, чтобы предоставить работникам оплачиваемый отпуск вне графика.

Допустимы различные варианты, не нарушающие ТК РФ.

Масочно-перчаточный режим

Для тех сотрудников, которые приступают к работе 12 мая, необходимо соблюдать режим использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

К таковым с 12 мая относятся: медицинские маски, респираторы, перчатки.

Использовать их нужно не только в общественных местах, но и на рабочих местах и на территории работодателя: в лифтах, санузлах, местах для приема пищи и т.п..

Единственное исключение сделано для работника, который постоянно один находится в обособленном помещении.

В обязанности работодателям вменено:

донести информацию по использованию СИЗ до сотрудников;

обеспечить работников необходимыми СИЗ.

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Можно сделать вывод о том, что, прежде, чем вызывать сотрудников на рабочие места, работодателю следует позаботиться о достаточном количестве масок (респираторов) и перчаток, чтобы выдавать их в необходимом количестве. Напомним, что такие СИЗ, по рекомендациям медиков, следует менять каждые 2-3 часа.

Доведение до работников информации о противовирусном режиме рекомендуем организовать по приниципу ознакомления с техникой безопасности. Разработать инструкцию и знакомить каждого под роспись в первый рабочий день после нерабочих.

Измерение температуры у сотрудников

Ужесточились требования к периодичности измерения температуры тела у персонала. Если раньше было достаточно делать это один раз в день, то теперь измерять температуру работникам нужно не менее одного раза в 4 часа.

Если у работника выявлена повышенная температура, нужно зафиксировать этот факт, и, в зависимости от состояния, вызвать неотложную помощь или отправить заболевшего домой.

Рекомендуем вести журнал учета с отметками о том, что измерение температуры проводится с нужной периодичностью и разработать и закрепить локальным актом форму документа для фиксации случаев заболевания у персонала.

Обследование сотрудников на коронавирус (COVID-19)

Еще одна новая обязанность московских работодателей, которую вменили с 12 мая 2020 года — проводить исследования сотрудников на наличие у них инфекции 2019-nCoV.

В указе определено, что проверять на коронавирус нужно не менее 10% работников в течение каждых 15 календарных дней.

Обеспечить забор анализов (крови) у сотрудников для проведения лабораторного исследования обязан тоже работодатель.

Анализ следует проводить методом иммуноферментного анализа (ИФА) в порядке и сроки, установленные Департаментом здравоохранения города Москвы. С 1 июня 2020 года тесты на COVID-19 должны делаться в течение каждых 15 календарных дней. Кроме того, власти обязывают работодателей обеспечить забор крови у работников для выявления иммунитета к COVID-19. Это касается всех работающих предприятий. Обычные тесты на наличие вируса работодатель будет оплачивать сам. А тесты на антитела будут проводить в «формате государственно-частного партнерства». Это означает, что организовать и оплатить взятие крови у сотрудника должен работодатель, а последующие тестирования будут проводиться за счет средств города в городских лабораториях.

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В среднем тест на 1 человека для корпоративных клиентов стоит около 1400 рублей. Что касается тестов на антитела, коммерческими исследованиями в небольших масштабах занимается израильская «Хадасса медикал» в «Сколкове». Она использует тест-системы китайской Genrui Biotech Inc. Цена такого исследования — 4300 рублей.

На конец апреля еще пять крупных сетей медлабораторий объявили о начале массового тестирования россиян на антитела к коронавирусу:

«Хеликс»;

«Инвитро»;

«Гемотест»;

KDL;

LabQuest. № 5.

Меры защиты сотрудников 65

Работодателю рекомендовано минимизировать посещения работниками старше 65 лет рабочих мест и территорий предприятия. То есть, по возможности перевести их на удаленный режим, неполное рабочее время, отправить в отпуск и т.п..

Новые обязанности работников в Москве с 12 мая

Сотрудникам тоже придется соблюдать новый режим труда, чтобы избежать заболевания, а также возможного заражения коллег.

По новым правилам, работник обязан незамедлительно информировать нанимателя о наличии у него хронического заболевания из «запрещенного списка». Сотрудницам также предписано сообщать о беременности, сразу же, как только она установлена медобследованием.

Если у работника возникли симптомы ОРВИ, подтвердился диагноз ОРВИ, COVID-19, пневмония, немедленно уведомлять об этом руководителя или кадровую службу. Также нужно сообщать, если подобные симптомы и диагнозы подтвердились у совместно проживающих с работником людей.

Сотрудник должен неукоснительно соблюдать режим использования СИЗ, а также участвовать в медицинских обследованиях, которые организует работодатель.

Штрафы за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований с 12 мая

Работодателя — юридическое лицо за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей, индивидуальных предпринимателей — от 30 000 до 50 000 рублей.

Повторное нарушение для юрлица обойдется в сумму до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Работников тоже не оставят безнаказанными за нарушение установленных требований. Для сотрудников, которые не соблюдают санитарные нормы сумма штрафа составит 4 000 рублей.