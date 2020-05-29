Принимаем к учету основные средства в 1С

При отражении приобретения основных средств в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, есть несколько нюансов, на которые необходимо обратить внимание.

Принятие к учету ОС без сборки и монтажа

Стандартная ситуация, когда организация приобретает основное средство и вводит его в эксплуатацию, в тот же день оформляется в информационной базе документом «Приобретение объекта основных средств» (раздел «ОС и НМА» — «Поступление основных средств»). Этим документом также оформляется поступление основных средств, которые не требуют монтажа и дополнительных расходов, которые вводятся в эксплуатацию одновременно с принятием на учет и у которых первоначальная стоимость и срок полезного использования совпадают в бухгалтерском и налоговом учете.

В табличной части существует возможность быстрого создания объекта справочника «Основные средства», для этого в колонке «Основное средство» необходимо ввести наименование объекта, после чего в контекстном меню выбрать команду «Создать...».

У созданного объекта группа учета ОС будет установлена в соответствии со значением, указанным в шапке. Амортизационная группа заполняется при записи документа, значением соответствующим указанному сроку службы.

При проведении документа формируются проводки со счетом бухгалтерского учета 08.04.2 «Приобретение основных средств» (закладка «Бухгалтерский и налоговый учет»), помимо этого также данным документом формируются движения по регистрам сведений, необходимые для дальнейшего учета основных средств.

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После проведения этого документа нет необходимости создавать и проводить документ «Принятие к учету ОС», так как проведенный документ делает проводки по приобретению ОС от поставщика и о постановке на учет вашего ОС. Также стоит обратить внимание на то, что при проведении данного документа амортизация ОС по налоговому учету сразу включается в состав расходов, если такое не нужно, то использовать данный документ не следует.

Приобретение ОС, требующего сборки и монтажа

Но существует иная ситуация, когда основное средство перед вводом в эксплуатацию требует сборки как, например, компьютер. Сначала организация приобретает компоненты будущего основного средства — компьютерную мышку, монитор, системный блок и проч., после чего собирает все компоненты в единое целое — готовый компьютер и именно его вводит в эксплуатацию как основное средство.

Такая операция оформляется по следующей схеме. Сначала создаем документ «Поступление оборудования» (раздел «ОС и НМА» — «Поступление оборудования») или этот же документ можно оформить как «Поступление товаров и услуг» с видом операции «Оборудование».

В табличной части «Оборудование» указываются все компоненты будущего основного средства, количество, цена, ставка НДС. Счет учета оборудования поставить необходимо 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств» (именно с этим счетом работает документ «Принятие к учету ОС»), счет учета НДС. Остальные закладки используются, если одновременно с оборудованием поступают и другие виды ТМЦ или услуги.

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Оборудование, принятое на учет по счету 08.04.01, впоследствии подлежит принятию в качестве объекта основных средств документом «Принятие к учету ОС».

Когда после покупки у контрагента необходимо «собрать» воедино компоненты и дополнительные материалы (запчасти) и передать их на сборку основного средства, то есть осуществить монтаж оборудования, это делается при помощи документа «Передача оборудования в монтаж».

Счет учета необходимо указать 08.03: только через этот счет программа корректно перенесет составные части на ОС при его принятии к учету (раздел «ОС и НМА» — «Передача оборудования в монтаж»).

После этого оформляется документ «Принятие к учету ОС» (раздел «ОС и НМА» — «Поступление основных средств») с видом операции «Объекты строительства».

Важно на закладке «Внеоборотный актив» в поле «Объект строительства» выбрать объект сборки и проверить, что в поле «Счет» указан счет 08.03.

При проведении формируются проводки по Дт 01.01 и Кт 08.03.

Сумма проводки соответствует сумме, накопленной на счете 08.03 при формировании первоначальной стоимости основного средства.

Важный нюанс: документ «Принятие к учету ОС» не работает как самостоятельный документ по вводу в эксплуатацию основного средства! Соответственно только через него принять к учету внеоборотный актив нельзя, документ попросту не сформирует первоначальную стоимость и необходимые записи регистров.

Способ начисления амортизации

Способ начисления амортизации указывается при принятии основного средства к учету в документе «Принятие к учету ОС» на закладке «Бухгалтерский учет» в поле «Способ начисления амортизации».

Если используется документ «Поступление основных средств», то способ начисления амортизации всегда линейный (устанавливается по умолчанию).

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Для целей налогового учета способ начисления амортизации указывается в разделе «Главное» — «Настройки налогов и отчетов» — закладка «Налог на прибыль». Вне зависимости от выбранного способа для восьмой — десятой амортизационных групп всегда по умолчанию применяется только линейный способ начисления амортизации.