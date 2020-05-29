В какие сроки, что изменилось в этом году, что поможет заполнить и как отправить.
Российские граждане, у которых открыты счета в зарубежных банках, представляют в налоговые органы отчёты о движении средств по этим счетам.
СрокВ обычной ситуации отчёты за прошлый год нужно подавать до 1 июня текущего года. Но сейчас из-за пандемии COVID-19 Министрество финансов подготовило законопроект о переносе сроков отчетности до 1 декабря возможность перенести срок до 1 декабря 2020 года.
О перенесении срока будет известно 1 июня.
СпособПредоставить отчёт можно лично, по почте заказным письмом с уведомлением, через ЛК на сайте ФНС, через представителя. Представителю нужна нотариально заверенная доверенность.
Форма и порядок заполнения отчёта на официальном сайте Федеральной налоговой службы.Заполнить отчёт помогут:
Кому можно не подавать отчеты:
- гражданам, которые прожили за пределами России более 183 дней в 2019 году;
- гражданам с зарубежным счётом в банке страны, которая обменивается финансовой информацией с Россией, или в стране-участнице ЕАЭС, если в отношении счетов соблюдено любое из этих условий: а) общая сумма зачисленных или списанных денежных средств не превысила эквивалента в 600 тыс. рублей; б) на счет не производилось зачислений средств и при этом на конец года остаток не превысил 600 тыс. рублей.
Практически все европейские страны обмениваются финансовой информацией с Россией. В список таких стран не входит Великобритания, Турция, Черногория, Литва. А также США, Канада, Тайланд.
Если счёт открыт у индивидуального предпринимателя действуют иные сроки отчетности.