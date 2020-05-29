В какие сроки, что изменилось в этом году, что поможет заполнить и как отправить.

Российские граждане, у которых открыты счета в зарубежных банках, представляют в налоговые органы отчёты о движении средств по этим счетам.

Срок

В обычной ситуации отчёты за прошлый год нужно подавать до 1 июня текущего года. Но сейчас из-за пандемии COVID-19 Министрество финансов подготовило законопроект о переносе сроков отчетности до 1 декабря возможность перенести срок до 1 декабря 2020 года

О перенесении срока будет известно 1 июня.

Способ

Предоставить отчёт можно лично, по почте заказным письмом с уведомлением, через ЛК на сайте ФНС, через представителя. Представителю нужна нотариально заверенная доверенность.

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Кому можно не подавать отчеты:

гражданам, которые прожили за пределами России более 183 дней в 2019 году;

гражданам с зарубежным счётом в банке страны, которая обменивается финансовой информацией с Россией, или в стране-участнице ЕАЭС, если в отношении счетов соблюдено любое из этих условий: а) общая сумма зачисленных или списанных денежных средств не превысила эквивалента в 600 тыс. рублей; б) на счет не производилось зачислений средств и при этом на конец года остаток не превысил 600 тыс. рублей.

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Пересчёт для проверки лимита в 600 тыс. производится по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2019 года.

Практически все европейские страны обмениваются финансовой информацией с Россией. В список таких стран не входит Великобритания, Турция, Черногория, Литва. А также США, Канада, Тайланд.

Если счёт открыт у индивидуального предпринимателя действуют иные сроки отчетности.

Штраф за неподачу отчёта

Максимум — 3 тыс. руб. За повторное нарушение штраф будет 20 тыс. руб.

Владельцам брокерских счетов

С 1 января 2020 г. необходимо уведомлять налоговую об открытии, закрытии, изменении реквизитов не только банковских счетов, но и счетов, которые открыты в «иных организациях финансового рынка». Но в 2020 году отчитываться по таким счетам не нужно. Первый отчёт направляется за 2020 год до 1 июня 2021 года или в течение месяца со дня закрытия счета.