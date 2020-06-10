Расходы на благоустройство территории в бюджетной организации

Рассмотрим, как в бюджетном учете казенным учреждениям необходимо отражать расходы, связанные с проведением некоторых работ по благоустройству их территории.

Согласно п. 36 ст. 1 ГрК РФ под благоустройством территории понимаются деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, деятельность по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

В соответствии с п. 3.2 СП 82.13330.2016[1] благоустройство территории — это комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка. Например, элементами благоустройства являются:

— декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства;

— растительные компоненты;

— различные виды оборудования и оформления.

КБК для расходов на благоустройство

Минфин в Письме от 13.09.2019 №02-08-05/70775 разъяснил, что исходя из положений Порядка №209н[2] расходы на благоустройство территории, находящейся в оперативном управлении учреждения, в зависимости от экономического содержания расходов, осуществляемых в целях благоустройства, следует отражать:

📌 Реклама Отключить

— расходы на приобретение нефинансовых активов — по соответствующим статьям группы 300 «Поступление нефинансовых активов» КОСГУ (310 «Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»);

— расходы на оплату работ и услуг по благоустройству, формирующие капитальные вложения, — по подстатье 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» КОСГУ;

— расходы на оплату работ и услуг, произведенные в целях содержания, ремонта, обслуживания, поддержания и (или) восстановления функциональных и пользовательских характеристик уже имеющихся объектов, — по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ;

— расходы, не связанные с ремонтом и не формирующие капитальные вложения, — по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.

Согласно нормам Порядка № 85н[3] расходы на благоустройство территории следует отражать по КВР:

— 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» — при проведении благоустройства в рамках капитального ремонта;

📌 Реклама Отключить

— 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» — в рамках текущих расходов (в том числе при создании (строительстве) некапитальных строений).

Далее рассмотрим подробнее некоторые из видов работ по благоустройству.

Озеленение территории

В зависимости от проводимых работ, связанных с озеленением территории, применяются следующие статьи (подстатьи) КОСГУ.

Статья (подстатья) КОСГУ Виды работ Основание 310 «Увеличение стоимости основных средств» Приобретение деревьев эксплуатационного (плодоносящего) возраста Пункт 11.1 Порядка №209н 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» Приобретение рассады, семян, цветов Пункт 11.4.6 Порядка №209н 347 «Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений» Приобретение саженцев многолетних насаждений Пункт 11.4.7 Порядка №209н 226 «Прочие работы, услуги» Разбивка клумб, высадка рассады, цветов Пункт 10.2.6 Порядка №209н 228 «Услуги, работы для целей капитальных вложений» Услуги по высадке деревьев, саженцев Пункт 10.2.8 Порядка №209н

Напомним, многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала, семена, учитываемые в составе материальных запасов, отражаются на счете 105 06 «Прочие материальные запасы» (п. 99, 118 Инструкции № 157н[4]).

Капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения включаются им в состав основных средств ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ (п. 43 Инструкции № 157н).

📌 Реклама Отключить

Многолетние насаждения (деревья) учитываются в составе группы учета «Биологические ресурсы» на счете 101 37000 «Биологические ресурсы — иное движимое имущество учреждения» и принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. 14 СГС "Основные средства«[5], п. 23, 45 Инструкции № 157н, п. 4, 5 Инструкции № 162н[6]).

Таким образом, первоначальной стоимостью многолетних цветов, деревьев признаются фактические вложения в выращенную рассаду, приобретенные саженцы и расходы на их высадку (при наличии) (п. 15 СГС «Основные средства»).

В соответствии с ОК 013 2014 (СНС 2008)[7] многолетние насаждения относятся к группировке «Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию» (общий код 520.00.00.00). Например, по коду 520.00.10.05 отражаются многолетние декоративные озеленительные насаждения, и они включены в 10-ю амортизационную группу со сроком полезного использования свыше 30 лет[8].

Согласно введению к ОКОФ в названную группировку входят все виды культивируемых многолетних насаждений, неоднократно дающие продукцию, включая редкие растения, чей естественный рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответственностью и управлением конкретных юридических лиц, независимо от возраста данных насаждений. Например:

— озеленительные и декоративные насаждения на улицах, площадях, в парках, садах, скверах, на территории юридических лиц, во дворах жилых домов;

— живые изгороди, снего- и полезащитные полосы, насаждения по укреплению песков и берегов рек, овражно-балочные насаждения и т. п.;

— культивируемые насаждения ботанических садов, других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей.

Объектами классификации также являются зеленые насаждения каждого парка, сада, сквера, улицы, бульвара, двора, территории и т. д. в целом независимо от количества, возраста и породы насаждений, зеленые насаждения вдоль улицы, дороги (в границах закрепленного участка), включая индивидуальные ограждения каждого насаждения, насаждения каждого участка (района) полезащитных полос?

Казенное учреждение приобрело через подотчетное лицо:

— семена многолетних цветов на сумму 200 руб., из которых выращена рассада в количестве 20 шт.;

— грунт и удобрения для цветов на сумму 250 руб.

Рассада высажена на территории учреждения.

(Все данные условные.)

В бюджетном учете необходимо сделать проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Выданы денежные средства под отчет 1 208 34 567 1 201 34 610 450 Приняты к учету семена 1 105 36 346 1 208 34 667 200 Приняты к учету грунт и удобрения 1 105 36 346 1 208 34 667 250 Списаны посеянные семена 1 106 34 346 1 10536 446 200 Принята к учету рассада (20 шт.) 1 105 36 346 1 106 34 346 200 Списана высаженная рассада цветов 1 106 31 310 1 105 36 446 200 Списаны израсходованные грунт и удобрения 1 106 31 310 1 105 36 446 250 Приняты к учету цветы в составе основных средств 1 101 37 310 1 106 31 310 450 Списана стоимость высаженных цветов 1 401 20 271 1 101 37 410 450 Приняты высаженные цветы к забалансовому учету* 21 20

* На объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется (п. 39 СГС «Основные средства»).

Для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно предназначен забалансовый счет 21 (п. 373 Инструкции № 157н).

Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании первичного документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию, в условной оценке «один объект — 1 руб.», в случае утверждения учреждением в рамках формирования учетной политики иного порядка — по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.

Казенное учреждение приобрело саженцы декоративных кустарников (2 шт.) на общую сумму 1 200 руб. Саженцы высажены на территории учреждения.

(Все данные условные.)

В бюджетном учете необходимо сделать проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Приняты саженцы к учету 1 105 36 346 1 302 34 73х* 1 200 Оплачены саженцы поставщику 1 302 34 83х* 1 304 05 346 1 200 Высажены саженцы 1 106 31 310 1 105 36 446 1 200 Приняты декоративные кустарники в состав основных средств при наступлении эксплуатационного возраста** 1 101 37 310 1 106 31 310 1 200 Списана стоимость кустарников 1 401 20 271 1 101 37 410 1 200 Приняты кустарники к забалансовому учету 21 2

* По соответствующей подстатье КОСГУ.

** Понятие эксплуатационного возраста учреждение может определить самостоятельно (например, исходя из рекомендаций питомника, специальной документации), закрепив его в учетной политике.

Казенное учреждение заключило со сторонней организацией договор на оказание услуг по озеленению территории вокруг административного здания на сумму 15000 руб.

(Данные условные)

В учете необходимо сделать следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Оказаны услуги по озеленению территории 1 401 20 226 1 302 26 73х* 15 000 Оплачены оказанные услуги 1 302 26 83х* 1 304 05 226 15 000

* По соответствующей подстатье КОСГУ.

Создание объекта благоустройства

Рекомендации о том, как отражать в бюджетном учете объекты благоустройства, Минфин привел в Письме от 11.10.2019 №02-07-10/78244.

В соответствии с п. 3.12 СП 82.13330.2016 объекты благоустройства территории — это территории различного функционального назначения, где осуществляется деятельность по благоустройству, которая, в свою очередь, представляет комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка.

Согласно п. 10 СГС «Основные средства» единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного использования (способ получения будущих экономических выгод или полезного потенциала), стоимость которой составляет значительную величину от общей стоимости объекта имущества (структурная часть объекта основных средств).

Следовательно, если в рамках работ по благоустройству (в рамках произведенных расходов по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ) созданы объекты, соответствующие критериям признания объектов основных средств (объектов, имеющих самостоятельные функции), комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов может принять решение об их учете в качестве отдельных инвентарных объектов в составе нефинансовых активов.

📌 Реклама Отключить

В случае принятия решения об отнесении произведенных затрат к расходам текущего финансового года с отнесением на соответствующий счет аналитического учета счета 1 401 20 200 «Расходы экономического субъекта» информацию о них необходимо отра­зить в инвентарной карточке учета основных средств (ф. 0504031), открытой в отношении зданий, расположенных на земельном участке, где были проведены работы по благоустройству.

Покос травы

Согласно п. 10.2.5 Порядка № 209н расходы на оплату договора на покос травы учреждение вправе отнести на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.

Кроме того, учреждение может приобрести газонокосилку и провести данные работы самостоятельно.

Газонокосилку согласно нормам п. 7 СГС «Основные средства» можно отнести к основным средствам по коду 330.28.30.40 или 330.28.30.51 ОКОФ, 2-я амортизационная группа со сроком полезного использования от двух до трех лет включительно.

Таким образом, ее учет будет осуществляться на счете 10134 000 «Машины и оборудование — иное движимое имущество учреждения».

Казенное учреждение приобрело электрическую газонокосилку стоимостью 14000руб., куда входит и ее доставка. Дополнительных затрат на ее приобретение у учреждения не возникло.

В бюджетном учете приобретение газонокосилки отражается следующими записями:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Поступила газонокосилка от поставщика 1 106 31 310 1 302 31 73х* 14 000 Оплачена газонокосилка поставщику 1 302 31 83х* 1 304 05 310 14 000 Принята на учет газонокосилка и выдана в эксплуатацию 1 101 34 310 1 106 31 310 14 000 Начислена амортизация в размере 100% на газонокосилку 1 401 20 271 1 104 34 411 14 000

* По соответствующей подстатье КОСГУ.

Учет хозяйственного инвентаря

Инвентарь, используемый для проведения работ по благоустройству территории (например, грабли, лопаты, садовый нож, ножницы и другие подобные инструменты), может быть отнесен по решению комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов:

1) к основным средствам при сроке полезного использования свыше 12 месяцев (п. 7, 8 СГС «Основные средства»). В этом случае его необходимо учесть на счете 0 101 36 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный — иное движимое имущество учреждения»;

2) к материальным запасам в зависимости от ожидаемого срока полезного использования: более или менее 12 месяцев (п. 7 СГС "Запасы«[9], п. 99 Инструкции №157н). Тогда данный инструмент следует учитывать на счете 0 10536 000 «Прочие материальные запасы — иное движимое имущество учреждения».