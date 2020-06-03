Принято постановление Правительства РФ от 20.05.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В чем суть документа?

Постановлением внесены корректировки в правила льготного кредитования системообразующих организаций. Сами правила утверждены Постановлением № 582. С 22 мая оно действует в новой редакции.

Кто теперь может претендовать на льготный кредит?

Льготный кредит на пополнение оборотных средств теперь могут получить не только системообразующие организации, но и их дочерние общества. Правительством утверждён обширный перечень отраслей, в которых должны работать такие заёмщики.

При каких условиях можно получить кредит?

Согласно новым правилам на льготный кредит могут претендовать заёмщики, у которых на 30% и более сократилась выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения берётся выручка:

- за апрель, если кредитный договор заключается в мае;

- за апрель - май, если кредитный договор заключается в июне;

- за апрель - июнь, если кредитный договор заключается позднее.

Данное требование не распространяется на заёмщиков, включённых в сводный реестр организаций ОПК.

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Каковы условия кредита?

Предельный срок кредитного договора продлён с 12 до 36 месяцев. Период действия льготной ставки (период субсидирования) составляет не более 12 месяцев со дня заключения договора и не может заканчиваться позднее 31 декабря 2021 года. Это правило распространяется на отношения, возникшие с 25 апреля.

При определении максимальной суммы кредита, которую может получить системообразующая организация, учитываются кредиты, выданные её дочерним обществам по этой же госпрограмме. Эта норма распространяется в том числе на отношения, возникшие с 25 апреля.

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Предельная сумма кредита и размер льготной ставки не изменились - 3 млрд руб. и не более 5% годовых соответственно.

Что изменилось в требованиях к заемщикам?

Перечень требований к заёмщикам значительно расширился. Теперь он выглядит так:

- кредитный договор по данной госпрограмме заключается впервые;

- заёмщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена;

- заемщик является российской организацией, совокупная доля участия офшорных компаний в её уставном капитале не превышает 50%. Это требование распространяется на отношения, возникшие с 25 апреля;

- заёмщик обязуется в период субсидирования процентной ставки сохранять штат в размере не менее 90% численности работников по состоянию на 1 мая 2020 года;

- дочернее общество получило согласие от основного общества на заключение кредитного договора.

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Какие ограничения появились для заемщиков?

Появились следующие ограничения для заёмщиков после получения кредита:

- кредитные средства нельзя использовать для рефинансирования ранее полученных кредитов. Это ограничение распространяется на отношения, возникшие с 25 апреля;

- в период субсидирования процентной ставки нельзя выплачивать дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями правительства.