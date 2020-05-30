Распределение субсидий поручили ФНС. Но это неправильно

В связи с массовой раздачей государственных субсидий многочисленным компаниям и людям, происходит интересный процесс. По сути в России начинает с нуля формироваться новый финансовый орган.

Задачу раздачи госсубсидий пострадавшему бизнесу поручили ФНС (федеральной налоговой службе). Это, конечно, странно поручать раздавать деньги тем, кто по статусу и закону должен их наоборот собирать.

Просто поручить это было сейчас некому.

По сути только в ФНС находится реальная база данных по всем российским компаниям, там сводятся данные бухгалтерского учета, есть анализ ИНН, ОКВЭД и прочих данных, характеризующих деятельность компаний, есть там и номера банковских счетов всех компаний. Причем, там собраны данные не только по юридическим лицам, но есть данные и ИП, самозанятым и частным лицам.

Очевидно, что все эти данные сводились в недра ФНС для целей оптимизации сбора налогов, лучшего администрирования этих сборов, более прозрачного контроля и учета. Соответственно и специфика этого учета и хранения данных была заточена под сбор налогов.

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Но вот случилась мировая катастрофа – пандемия, и нужно было срочно найти орган, который смог бы быстро начать раздавать бюджетные деньги пострадавшему бизнесу, людям.

И оказалось, что у нас нет такой структуры, которая могла бы быстро и эффективно вести такую работу – раздачу бюджетных денег.

Точнее, такая структура есть, это – федеральное Казначейство России, оно как раз и занимается распределением бюджетных средств по бюджетной системе, распределением бюджетов по регионам и финансирование всех казенных и бюджетных организаций. Огромная структура Казначейства эффективно распределяет деньги многочисленным бюджетным организациям, но у него вообще нет данных по коммерческим и частным компаниям.

Такие данные есть только в ФНС, и потому эту функцию, распределение субсидий, поручили налоговой службе.

Если ситуация с распределением субсидий, была бы краткосрочной, временной мерой на это можно было бы не обращать внимание. Поручили же Министерству обороны срочно построить 16 госпиталей, так и тут. ФНС поручили быстро распределить деньги нуждающимся.

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Но обстановка в российской и мировой экономике говорит о том, что эти меры будут не кратковременными, а долговременными. Возможно, меры государственной поддержки и стимулирования частного бизнеса пришли к нам навсегда.

А это значит, что те функции и навыки по распределению бюджетных средств, которые сейчас нарабатывает ФНС, создают основу для создания нового финансового органа.

По сути создается второе Казначейство, назовем его «Казначейство’».

Сегодня ФНС поручили раздать небольшие субсидии, а госбанкам раздать «зарплатные» кредиты. Но через полгода ведь придется списывать эти «кредиты», а значит вести учет списания выделенных бюджетных средств. Уже сейчас начинаются рассматриваться программы поддержки целых отраслей, типа «авиации», «автомобилестроения», «строительства», и т.д.. Это будут уже не субсидии малым и средним компаниям, а выделение средств крупным компаниям и холдингам.

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Для раскрутки маховика экономики понадобятся не только нацпроекты по бюджетным стройкам, но и распределения различных инвестиционных грантов или «безвозвратных» кредитов среди частного бизнеса, а лучше бы - среди многочисленного частного бизнеса.

И тут без такого «Казначейства’» не обойтись.

Не знаю, понимают ли это в ФНС или в Правительстве, но уже пора смотреть на эту работу именно под таким углом.

Распределение бюджетных средств среди частного бизнеса и населения пришло к нам всерьез и надолго.