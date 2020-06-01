Жизнь возвращается в нормальное русло, и тема проблем из-за коронавируса потихоньку перестает быть главной в форуме «Клерка». Что же обсуждали на прошлой неделе?

Самая горячая тема недели: Росстат достал, требует отчетность, я АО на УСН. Автора темы закошмарили письмами с угрозами штрафа. А кто в этом виноват? Ответ в теме.

С 1 июня изменяются правила заполнения платежек на выплаты физлицам. Нужно будет указывать коды, их обсуждают в этой теме.

Глава КФХ и наличные денежные средства. Нужно ли соблюдать кассовую дисциплину, если члены КФХ подозревают главу в финансовой нечистоплотности.

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Налог не удержан и не выплачен, как заполнить 6 -НДФЛ? С этим вопросом разбирались в этой теме.

Будет ли штраф за опоздание с отчетностью, если в регионе установлен карантин до 6 июня? Автор темы пытается выяснить, можно ли избежать санкций в этом случае.

А вот на эти темы так никто и не ответил. Помогите коллегам: