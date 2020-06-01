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Почему облачные рабочие места - перспективный выбор компании 21 века?

Сегодня практически все вычисления можно перенести в облако, а в некоторых случаях оправданно перенести в облако и рабочее место сотрудника. Это подтвердила ситуация с пандемией коронавируса, когда компании были вынуждены быстро реагировать, настраивая удаленную работу своих сотрудников и целых подразделений. Если говорить о ИТ-компаниях, то для них переход на удаленку не является чем-то экстраординарным, другие же сферы бизнеса явно столкнулись с проблемами вплоть до простоев бизнес-процессов.

Компании различных сфер, которые уже работают в облаке EFSOL, смогли избежать трудностей и прерывания бизнес-процессов. Если раньше сотрудники этих компаний работали в основном из офисов, подключаясь к облаку, то во время введения самоизоляции просто стали подключаться и работать из дома.

Стоит отметить, что перенос рабочих мест в облако не является краткосрочным, это скорее стратегический шаг для бизнеса.

Почему бизнес уходит в облако?

Основные причины:

  • Отсутствие привязки к рабочему месту, подключаться к облачным сервисам можно откуда угодно через Интернет.
  • Оптимизация расходов на закупку дорогостоящей компьютерной техники и содержания квалифицированных ИТ-специалистов.
  • Обычно в состав облачных решений уже входят все необходимые инструменты для работы.
  • Высокий технологический уровень облачных сервисов.
  • Гибкая система оплаты.
  • Надежность хранения данных.

Стоит отметить также, что есть определенный нюанс:

  • Поскольку для работы с облаком требуется постоянное подключение к Интернет, для поддержки стабильного подключения лучше иметь дублирующий канал.

Как выбрать готовый вариант?

Компания EFSOL является провайдером облачных услуг для бизнеса. Мы предлагаем свою помощь компаниям, столкнувшимся с необходимостью создания удаленных рабочих мест, в случаях, когда нужно организовать стабильную и надежную облачную ИТ-инфраструктуру для удаленной работы с различным программным обеспечением, включая 1С:Предприятие, MS Office и т.д.

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Подробнее о финансовых выгодах перехода в облако, а также о тех рисках, которые нейтрализуются читайте в этой статье.

Какие проблемы клиентов решает облако EFSOL?

Проблема Вашей компании

Наше решение

Есть текущие базы 1С с расположением локально в офисе, сотрудникам нужно работать в 1С или в другой учетной системе удаленно.

Переносим базы 1С в облако EFSOL, Ваши сотрудники могут подключаться из любого места с любого устройства через Интернет и работать.

Есть общие рабочие файлы, с которыми необходимо организовать удаленную работу.

Рабочие файлы переносятся в облако EFSOL, Ваши сотрудники могут подключаться из любого места с любого устройства через Интернет и работать.

Нужно создать новую ИТ-структуру компании или перенести имеющуюся в облако (организовать удаленные рабочие места, корпоративное файловое хранилище, корпоративную почту и телефонию).

ИТ-структура переносится в приватное облако EFSOL со всеми необходимыми сервисами для работы компании:

  • сервер 1С,
  • хранилище корпоративных данных,
  • офисный пакет Microsoft,
  • облачная IP-телефония,
  • облачная корпоративная почта Exchange
  • и другие.

Нет собственной ИТ-команды для переноса данных в облако.

Мы предлагаем ИТ-команду для переноса в облако EFSOL.

Есть опасения утечки конфиденциальной информации при переходе в облако.

Мы предлагаем:

  • соглашение о конфиденциальности,
  • организацию шифрованных каналов подключения между удаленным пользователем и облаком,
  • профессиональное оборудование — межсетевой экран Juniper,
  • индивидуальная политика резервного копирования на Ваш носитель с уведомлением.

Мы считаем, что за облачными рабочими местами будущее и предлагаем уже сейчас сделать первый шаг в сторону развития Вашего бизнеса. Пандемия коронавируса только подстегнула этот тренд, а мы в свою очередь создали комфортные условия для перехода бизнеса в облако. Компаниям, которые успеют стать нашими клиентами до 31.06.2020, мы дарим дополнительный бесплатный месяц использования облака EFSOL — подробнее читайте здесь.

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