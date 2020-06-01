Почему облачные рабочие места - перспективный выбор компании 21 века?

Сегодня практически все вычисления можно перенести в облако, а в некоторых случаях оправданно перенести в облако и рабочее место сотрудника. Это подтвердила ситуация с пандемией коронавируса, когда компании были вынуждены быстро реагировать, настраивая удаленную работу своих сотрудников и целых подразделений. Если говорить о ИТ-компаниях, то для них переход на удаленку не является чем-то экстраординарным, другие же сферы бизнеса явно столкнулись с проблемами вплоть до простоев бизнес-процессов.

Компании различных сфер, которые уже работают в облаке EFSOL, смогли избежать трудностей и прерывания бизнес-процессов. Если раньше сотрудники этих компаний работали в основном из офисов, подключаясь к облаку, то во время введения самоизоляции просто стали подключаться и работать из дома.

Стоит отметить, что перенос рабочих мест в облако не является краткосрочным, это скорее стратегический шаг для бизнеса.

Почему бизнес уходит в облако?

Основные причины:

Отсутствие привязки к рабочему месту, подключаться к облачным сервисам можно откуда угодно через Интернет.

Оптимизация расходов на закупку дорогостоящей компьютерной техники и содержания квалифицированных ИТ-специалистов.

Обычно в состав облачных решений уже входят все необходимые инструменты для работы.

Высокий технологический уровень облачных сервисов.

Гибкая система оплаты.

Надежность хранения данных.

Стоит отметить также, что есть определенный нюанс:

Поскольку для работы с облаком требуется постоянное подключение к Интернет, для поддержки стабильного подключения лучше иметь дублирующий канал.

Как выбрать готовый вариант?

Компания EFSOL является провайдером облачных услуг для бизнеса. Мы предлагаем свою помощь компаниям, столкнувшимся с необходимостью создания удаленных рабочих мест, в случаях, когда нужно организовать стабильную и надежную облачную ИТ-инфраструктуру для удаленной работы с различным программным обеспечением, включая 1С:Предприятие, MS Office и т.д.

Подробнее о финансовых выгодах перехода в облако, а также о тех рисках, которые нейтрализуются читайте в этой статье.

Какие проблемы клиентов решает облако EFSOL?

Проблема Вашей компании Наше решение Есть текущие базы 1С с расположением локально в офисе, сотрудникам нужно работать в 1С или в другой учетной системе удаленно. Переносим базы 1С в облако EFSOL, Ваши сотрудники могут подключаться из любого места с любого устройства через Интернет и работать. Есть общие рабочие файлы, с которыми необходимо организовать удаленную работу. Рабочие файлы переносятся в облако EFSOL, Ваши сотрудники могут подключаться из любого места с любого устройства через Интернет и работать. Нужно создать новую ИТ-структуру компании или перенести имеющуюся в облако (организовать удаленные рабочие места, корпоративное файловое хранилище, корпоративную почту и телефонию). ИТ-структура переносится в приватное облако EFSOL со всеми необходимыми сервисами для работы компании: сервер 1С,

хранилище корпоративных данных,

офисный пакет Microsoft,

облачная IP-телефония,

облачная корпоративная почта Exchange

и другие. Нет собственной ИТ-команды для переноса данных в облако. Мы предлагаем ИТ-команду для переноса в облако EFSOL. Есть опасения утечки конфиденциальной информации при переходе в облако. Мы предлагаем: соглашение о конфиденциальности,

организацию шифрованных каналов подключения между удаленным пользователем и облаком,

профессиональное оборудование — межсетевой экран Juniper,

индивидуальная политика резервного копирования на Ваш носитель с уведомлением.

Мы считаем, что за облачными рабочими местами будущее и предлагаем уже сейчас сделать первый шаг в сторону развития Вашего бизнеса. Пандемия коронавируса только подстегнула этот тренд, а мы в свою очередь создали комфортные условия для перехода бизнеса в облако. Компаниям, которые успеют стать нашими клиентами до 31.06.2020, мы дарим дополнительный бесплатный месяц использования облака EFSOL — подробнее читайте здесь.