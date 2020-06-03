В Письме от 06.04.2020 № 02-08-10/27111 Минфин привел разъяснения о порядке применения кодов бюджетной классификации при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, чиновники отметили, что в целях реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции учреждения закупают бесконтактные измерители температуры, дезинфицирующие средства, антисептики, диспенсеры для антисептических средств, маски, латексные перчатки, бактерицидные лампы и другие нефинансовые активы.
Минфин напомнил, что согласно положениям Порядка № 209н[1] расходы на приобретение нефинансовых активов отражаются в рамках статей группы 300 «Поступление нефинансовых активов» КОСГУ, в том числе:
— затраты на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, подлежат отражению по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ;
— затраты на приобретение объектов, относящихся к материальным запасам, исходя из целевого (функционального) назначения материального запаса, подлежат отнесению на соответствующие подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.
К расходам, отражаемым по статье 310, относятся расходы на приобретение бесконтактных измерителей температуры, диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей (облучателей-рециркуляторов) и иных приборов (оборудования), срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев.
К расходам медицинских учреждений, отражаемым по подстатье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» КОСГУ, относится приобретение в целях оказания медицинской помощи (медицинских услуг) термометров (срок полезного использования которых — менее 12 месяцев), бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток. В случае приобретения медицинским учреждением в рамках одного контракта (договора) указанных материальных запасов как в целях оказания медицинской помощи, так и для общехозяйственных нужд учреждения, в том числе для его посетителей, расходы на оплату данных контрактов (договоров) также подлежат отражению по подстатье 341 КОСГУ.
К расходам учреждений (за исключением учреждений, оказывающих медицинскую помощь), отражаемым по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ, относится приобретение:
— бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков;
— масок, латексных перчаток для своих сотрудников (персонала) в целях профилактики случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Рассмотрим примеры.
Пример 1
Бюджетное учреждение, не оказывающее медицинскую помощь, закупило у коммерческой организации дезинфицирующее средство на сумму 35 800 руб., а также спиртовые салфетки и антисептический раствор для обработки кожи рук для сотрудников на сумму 13 400 руб. Расходы произведены по КВФО 4.
В соответствии с Инструкцией № 174н[2] в учете сделаны следующие записи:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Поступили материальные запасы на склад от поставщика
4 105 36 346
4 302 34 734
49 200
Перечислены денежные средства поставщику
4 302 34 834
4 201 11 610
Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 346 КОСГУ)
49 200
Выданы дезинфицирующие и антисептические средства в эксплуатацию для использования по назначению
4 109 60 272
4 105 36 446
49 200
Пример 2
Больница, являющаяся бюджетным учреждением, приобрела у коммерческой организации бактерицидный облучатель стоимостью 9 300 руб.и антисептики на сумму 35 800 руб. за счет средств ОМС.
Бактерицидный облучатель принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости, которая в данном случае равна сумме фактических вложений в его приобретение (п. 23 Инструкции № 157н[3], п. 14, 15 СГС "Основные средства«[4]). Поскольку по условиям примера первоначальная стоимость объекта основных средств составляет менее 10 000 руб., амортизация на него не начисляется (п. 92 Инструкции № 157н, п. 39 СГС «Основные средства»). При выдаче бактерицидного облучателя в эксплуатацию его первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете 21 (п. 373 Инструкции № 157н).
В соответствии с Инструкцией № 174н в учете сделаны следующие записи:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Приобретен бактерицидный облучатель
7 106 31 310
7 302 31 734
9 300
Принят к учету бактерицидный облучатель
7 101 34 310
7 106 31 310
9 300
Оплачен бактерицидный облучатель
7 302 31 834
7 201 11 610
Забалансовый счет 18 (КВР 244 / статья 310 КОСГУ)
9 300
Выдан в эксплуатацию бактерицидный облучатель
7 109 60 271
Забалансовый счет 21
7 101 34 310
9 300
Приобретены антисептики, товар поставлен на склад
7 105 31 341
7 302 34 734
35 800
Оплачен поставленный товар
7 302 34 834
7 201 11 610
Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 341 КОСГУ)
35 800
Выданы антисептики со склада в пользование
7 109 60 272
7 105 31 441
35 800
[1] Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утв. Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н.
[2] Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.
[3] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
[4] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н.