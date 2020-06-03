В Письме от 06.04.2020 № 02-08-10/27111 Минфин привел разъяснения о порядке применения кодов бюджетной классификации при осуществлении расходов на мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, чиновники отметили, что в целях реализации мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции учреждения закупают бесконтактные измерители температуры, дезинфицирующие средства, антисептики, диспенсеры для антисептических средств, маски, латексные перчатки, бактерицидные лампы и другие нефинансовые активы.

Минфин напомнил, что согласно положениям Порядка № 209н[1] расходы на приобретение нефинансовых активов отражаются в рамках статей группы 300 «Поступление нефинансовых активов» КОСГУ, в том числе:

— затраты на приобретение объектов, относящихся к основным средствам, подлежат отражению по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ;

— затраты на приобретение объектов, относящихся к материальным запасам, исходя из целевого (функционального) назначения материального запаса, подлежат отнесению на соответствующие подстатьи статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

К расходам, отражаемым по статье 310, относятся расходы на приобретение бесконтактных измерителей температуры, диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей (облучателей-рециркуляторов) и иных приборов (оборудования), срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев.

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К расходам медицинских учреждений, отражаемым по подстатье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» КОСГУ, относится приобретение в целях оказания медицинской помощи (медицинских услуг) термометров (срок полезного использования которых — менее 12 месяцев), бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков, масок, латексных перчаток. В случае приобретения медицинским учреждением в рамках одного контракта (договора) указанных материальных запасов как в целях оказания медицинской помощи, так и для общехозяйственных нужд учреждения, в том числе для его посетителей, расходы на оплату данных контрактов (договоров) также подлежат отражению по подстатье 341 КОСГУ.

К расходам учреждений (за исключением учреждений, оказывающих медицинскую помощь), отражаемым по подстатье 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ, относится приобретение:

— бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств, антисептиков;

— масок, латексных перчаток для своих сотрудников (персонала) в целях профилактики случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Рассмотрим примеры.

Пример 1

Бюджетное учреждение, не оказывающее медицинскую помощь, закупило у коммерческой организации дезинфицирующее средство на сумму 35 800 руб., а также спиртовые салфетки и антисептический раствор для обработки кожи рук для сотрудников на сумму 13 400 руб. Расходы произведены по КВФО 4.

В соответствии с Инструкцией № 174н[2] в учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Поступили материальные запасы на склад от поставщика 4 105 36 346 4 302 34 734 49 200 Перечислены денежные средства поставщику 4 302 34 834 4 201 11 610 Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 346 КОСГУ) 49 200 Выданы дезинфицирующие и антисептические средства в эксплуатацию для использования по назначению 4 109 60 272 4 105 36 446 49 200

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Пример 2

Больница, являющаяся бюджетным учреждением, приобрела у коммерческой организации бактерицидный облучатель стоимостью 9 300 руб.и антисептики на сумму 35 800 руб. за счет средств ОМС.

Бактерицидный облучатель принимается к учету в составе основных средств по первоначальной стоимости, которая в данном случае равна сумме фактических вложений в его приобретение (п. 23 Инструкции № 157н[3], п. 14, 15 СГС "Основные средства«[4]). Поскольку по условиям примера первоначальная стоимость объекта основных средств составляет менее 10 000 руб., амортизация на него не начисляется (п. 92 Инструкции № 157н, п. 39 СГС «Основные средства»). При выдаче бактерицидного облучателя в эксплуатацию его первоначальная стоимость списывается с балансового учета с одновременным отражением на забалансовом счете 21 (п. 373 Инструкции № 157н).

В соответствии с Инструкцией № 174н в учете сделаны следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Приобретен бактерицидный облучатель 7 106 31 310 7 302 31 734 9 300 Принят к учету бактерицидный облучатель 7 101 34 310 7 106 31 310 9 300 Оплачен бактерицидный облучатель 7 302 31 834 7 201 11 610 Забалансовый счет 18 (КВР 244 / статья 310 КОСГУ) 9 300 Выдан в эксплуатацию бактерицидный облучатель 7 109 60 271 Забалансовый счет 21 7 101 34 310 9 300 Приобретены антисептики, товар поставлен на склад 7 105 31 341 7 302 34 734 35 800 Оплачен поставленный товар 7 302 34 834 7 201 11 610 Забалансовый счет 18 (КВР 244 / подстатья 341 КОСГУ) 35 800 Выданы антисептики со склада в пользование 7 109 60 272 7 105 31 441 35 800