Что в Конституции пропишут про безопасность страны

Обзор поправок в Конституцию от Госдумы, подготовленный с участием председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева — о том, как изменения обеспечат безопасность России.

Запрет отчуждения территорий

В Конституцию вносится норма о защите суверенитета и запрете отчуждения территорий. «РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», — сказано в тексте закона.

Защита исторической правды

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит ч. 3 статьи 671. До внесения изменений этой нормы в Конституции не было.

Верховенство российского права

Не будут подлежать исполнению решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Данное противоречие должно быть установлено Конституционным судом.

Особое внимание в Конституции уделяется вопросам борьбы с коррупцией, отмечает Василий Пискарев, что особенно важно для обеспечения безопасности страны.

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Запрет на иностранное гражданство

В Конституции закрепляется, что занимать государственные должности может исключительно гражданин, «постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Это требование касается в равной степени как Председателя Правительства РФ, министров, депутатов ГД и сенаторов, губернаторов, прокуроров, судей, так и, естественно, главы государства. При этом в Конституции подчеркивается, что Президент не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство и когда?либо в прошлом.

«Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию», — уточняется в документе.

Запрет на зарубежные счета

Также в Основном законе теперь будет прописан запрет для тех же должностных лиц «открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».

«Эти запреты и раньше были прописаны в законодательстве, однако теперь, после закрепления их непосредственно в Конституции РФ, они становятся нормами прямого действия, — говорит Василий Пискарев. — Это не только важная антикоррупционная норма, поправки также исключают возможность давления из?за рубежа на наших должностных лиц — руководителей регионов, депутатов, сенаторов, прокуроров, судей, которые должны свою деятельность полностью посвятить защите интересов страны и прав граждан. Это позволит поднять престиж и укрепить авторитет власти».