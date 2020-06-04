Приказ о назначении ответственного за дезинфекцию: зачем и по какому образцу

Темпы распространения коронавируса замедляются, власти начинают снимать ограничения. Организациям, не прекращающим работу или возобновившим ее с 12 мая 2020 года, нужно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Особое внимание следует уделить вопросу дезинфекции.

Зачем издавать приказ о дезинфекции

Регулярная обработка поверхностей снижает вероятность передачи вируса, который сохраняет активность от нескольких часов до 5 дней. Периодичность дезинфекции зависит от проходимости помещения и требует составления графика и назначения ответственных лиц:

работники должны знать о времени проведения дезинфекции, чтобы не препятствовать ее проведению;

ответственными назначаются лица, обязанности которых близки к выполняемым по должности: работники административно-хозяйственного направления или охраны труда.

Приказ не требуется, если компания и до пандемии COVID-19 была обязана проводить дезинфекцию: подобное распоряжение у нее уже наверняка есть.

Как составить приказ о назначении ответственного за дезинфекцию

В приказе нужно отразить:

что дезинфекция необходима в связи с режимом повышенной готовности;

кто станет ответственным за проведение мероприятий по дезинфекции и проконтролирует выполнение работ;

кто обеспечит достаточный запас дезинфицирующих средств;

кто займется документальным оформлением мероприятий, разработает их график;

как информацию о дезинфекции доносится до работников;

какие помещения будут дезинфицироваться.

С приказом и графиком дезинфекции следует ознакомить сотрудников.

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Образец приказа о назначении ответственных за дезинфекцию

С учетом всех рекомендаций приказ выглядит так:

Подводим итоги