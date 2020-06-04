Приказ о назначении ответственного за дезинфекцию: зачем и по какому образцу

Темпы распространения коронавируса замедляются, власти начинают снимать ограничения. Организациям, не прекращающим работу или возобновившим ее с 12 мая 2020 года, нужно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Особое внимание следует уделить вопросу дезинфекции.
Зачем издавать приказ о дезинфекции
Регулярная обработка поверхностей снижает вероятность передачи вируса, который сохраняет активность от нескольких часов до 5 дней. Периодичность дезинфекции зависит от проходимости помещения и требует составления графика и назначения ответственных лиц:
- работники должны знать о времени проведения дезинфекции, чтобы не препятствовать ее проведению;
- ответственными назначаются лица, обязанности которых близки к выполняемым по должности: работники административно-хозяйственного направления или охраны труда.
Приказ не требуется, если компания и до пандемии COVID-19 была обязана проводить дезинфекцию: подобное распоряжение у нее уже наверняка есть.
Как составить приказ о назначении ответственного за дезинфекцию
В приказе нужно отразить:
- что дезинфекция необходима в связи с режимом повышенной готовности;
- кто станет ответственным за проведение мероприятий по дезинфекции и проконтролирует выполнение работ;
- кто обеспечит достаточный запас дезинфицирующих средств;
- кто займется документальным оформлением мероприятий, разработает их график;
- как информацию о дезинфекции доносится до работников;
- какие помещения будут дезинфицироваться.
С приказом и графиком дезинфекции следует ознакомить сотрудников.
Образец приказа о назначении ответственных за дезинфекцию
С учетом всех рекомендаций приказ выглядит так:
Подводим итоги
- Приказ о назначении ответственного за дезинфекцию позволяет организовать работу компании с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
- Приказ доводится до сведения работников, которые не должны препятствовать мероприятиям по дезинфекции.