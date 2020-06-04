Новое в законах с июня

Правила перечисления зарплаты, пособия на детей, медосмотры, маркировка, льготные кредиты.

Новые выплаты на детей

С 1 июня 2020 года проживающим на территории России гражданам РФ положена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка — гражданина РФ в возрасте от 3 до 16 лет. При условии, что 16 лет исполнилось до 01.07.2020.

Основание: п. 1.1 Указа Президента РФ № 249.

Пособие по уходу за ребенком стало больше

С 1 июня 2020 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличен в два раза — до 6725 рублей.

Поправки также повысили максимальное пособие для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска — с 6000 до 13 504 рублей.

Основание: изменения в ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Новые правила перечисления зарплаты на карты

Работодатели и иные лица, выплачивающие заработную плату или иные доходы, в отношении которых установлены ограничения на взыскание (ст. 99 и 101 Закона об исполнительном производстве) с 1 июня 2020 года должны указывать в расчетных документах (платёжках на перечисление) соответствующий код вида дохода — в реквизите 20 «Наз. пл.».

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На основании соответствующего кода банк или иная кредитная организация, обслуживающие счета должника, не включают суммы в расчеты на удержание.

Основание: указание Банка России от 14.10.2019 № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств».

Безработным не нужно собирать документы

С 1 июня 2020 года центры (службы) занятости населения начали получать необходимую информацию из баз данных ЗАГСов и МВД. То есть, теперь не нужно собирать лишние документы, чтобы зарегистрироваться безработным.

Льготные кредиты для бизнеса

С 1 июня 2020 года запущена новая кредитная программа поддержки занятости под 2% для компаний малого и среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

На 85% кредит обеспечен государственной гарантией.

Объем кредита рассчитывают по формуле: 1 МРОТ НА СОТРУДНИКА В МЕСЯЦ × 6 МЕСЯЦЕВ

Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года.

Если компания сохранит занятость:

на уровне 90% — весь кредит и проценты спишут;

не менее 80% — вернуть нужно 50% кредита и процентов.

Основание: постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

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Начались выплаты самозанятым в связи с коронавирусом

С 1 июня 2020 года на карты плательщиков налога на профессиональный доход, привязанные к приложению для самозянятых «Мой налог», начал поступать налог, уплаченный ими в 2020 году.

Также в приложении теперь отражена сумма налогового вычета в 12 130 рублей (1 МРОТ) на уплату налога в 2020 году.

Обязательная маркировка «молочки»

С 1 июня 2020 года введена обязательная цифровая маркировка средствами идентификации молочной продукции. Это касается молока, сливок, сыров, мороженого и некоторых других видов молочной продукции.

По практике, с 01.06.2020 стартовала регистрация производителей, оптовых и розничных продавцов в системе «Честный знак».

Немаркированную по новым правилам молочную продукцию можно реализовывать до декабря 2020 года.

Основание: распоряжение Правительства РФ от 08.11.2019 № 2647-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р>.

Административная ответственность за организацию отдыха и оздоровления детей

Новая ст. 14.65 КоАП РФ с 01.06.2020 предусматривает штраф от 500 000 до 1 млн рублей за нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей. А именно — предоставление таких услуг организацией или ИП, не включенными в соответствующий Реестр.

Дело в том, что с 1 июня 2020 года организовывать детский отдых имеют право только лагеря и предприниматели, включенные в специальный реестр.

Основание: Федеральный закон от 16.10.2019 № 338-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Некоторые медосмотры можно откладывать

Со 2 июня 2020 года работодатели могут откладывать периодические медицинские осмотры из-за режима повышенной готовности и ЧС. Срок — до 6 месяцев.

Исключение:

чьи условия труда отнесены к подклассам 3.3 и 3.4;

видами труда, перечисленные в п. п. 14 — 26 Перечня работ, при выполнении которых проводят обязательные медосмотры (например, общепит).

Основание: приказ Минздрава России от 18.05.2020 № 455н.

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Новые обязанности сторон исполнительного производства и ограничение взысканий

С 1 июня 2020 года должники должны представлять в обслуживающие их банки документы, подтверждающие освобождение отдельных доходов от взыскания в ходе исполнительного производства.

С 01.06.2020 года этот перечень средств, которые не подлежат взысканию, дополнили (новый п. 18 ч. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производстве):

единовременная материальная или финансовая помощь, выделенная гражданам, пострадавшим в результате ЧС в связи с утратой имущества первой необходимости;

единовременное пособие членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС;

единовременное пособие гражданам, здоровью которых причинен вред различной степени тяжести.

Предусмотрено, что при выплате должнику зарплаты или иных доходов путем их перечисления на его счет в расчетном документе нужно указывать сумму, взысканную по исполнительному документу.

Кроме того, с 01.06.2020 должникам сложнее спрятать деньги: судебные приставы могут получать сведения о любых видах банковских счетов должника. А именно:

номера счетов;

информацию о количестве и движении денег в рублях и иностранной валюте.

До 01.06.2020 — только по расчетным счетам.

Основание: Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве».

Новые обязанности руководителей образовательных учреждений

С 1 июня 2020 года руководители образовательных организаций в субъектах России должны обеспечить возобновление ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации с коронавирусом.

Это касается численности работников, реализации обр. программ и научной деятельности, приёмной кампании, обработки рук, замеров температуры, проветривания аудиторий и др.

Основание: приказ Минобрнауки России от 28.05.2020 № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации».

Новый норматив для кредитного кооператива

С 1 июня 2020 года кредитный кооператив обязан соблюдать, помимо прочих, следующий финансовый норматив (подп. 4 п. 11 ст. 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации):

«соотношение величины паевого фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных членов кредитного кооператива, должно составлять не менее чем 3%.»

Основание: Закон от 20.04.2015 № 99-ФЗ.