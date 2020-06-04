Нейминг юридических лиц под ударом ФНС

Некоторые бизнесмены при нейминге своих компаний активно используют иноязычные заимствования и иногда использование таких заимствования идет в разрез с действующим законодательством.

Как известно, абзацем 2 пункта 3 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ установлен запрет на использование в наименовании российского юридического лица иностранных аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица.

По вопросу применения вышеназванной нормы могут возникать спорные ситуации. Таких ситуаций немного, но все же они встречаются в практике.

Рассмотрим подробнее одну спорную ситуацию:

МИ ФНС № 1 по Сахалинской области обратилось в суд иском о понуждении ООО «Альбатрос Ко.ЛТД» к изменению фирменного наименования. МИ ФНС № 1 по Сахалинской области считает недопустимым использование аббревиатуры ЛТД в наименовании юридического лица. Что примечательно, Ответчик был зарегистрирован в качестве юридического лица налоговым органом 25 ноября 2007 года. И вот, спустя двенадцать налоговый орган вспомнил о существовании нормы, содержащейся в абзацем 2 пункта 3 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ.

Что сказали суды:

Суд первой при рассмотрении дела А59-5086/2019 не подтвердил правомерность требования МИ ФНС № 1 по Сахалинской области.

Суд первой инстанции указал, что «при использовании фирменного наименования имеет значение не семантика спорного обозначения, способ указания, а общее впечатление, создающее у участников гражданского оборота при восприятии средств индивидуализации. По мнению суда, именно при использовании аббревиатуры, определяющей организационно-правовую форму иностранного юридического лица, особое значение имеет ее воспроизведение именно в том виде, в котором аббревиатура используется при определении организационно-правовой формы иностранного юридического лица».

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Также суд первой инстанции обратил отдельное внимание на то, что в «наименовании ответчика аббревиатура «ЛТД» обозначена с использованием заглавных букв и без точки на конце, что не позволяет отождествлять аббревиатуру «ЛТД» с аббревиатурой «Ltd.», ввиду изменения ее привычного облика».

Несмотря на то, что решение суда первой инстанции может показаться вполне логичным и обоснованным, апелляция посмотрела иначе на данный вопрос и требование МИ ФНС № 1 по Сахалинской области было удовлетворено.

Суд апелляционной инстанции указал следующее: «Фирменное наименование ООО «Альбатрос Ко. ЛТД» содержит в своём составе аббревиатуру «ЛТД», отражающую в русскоязычной транскрипции англоязычную аббревиатуру «Ltd.» (от англ.: Limited), использующуюся в английском языке для обозначения организационно-правовой формы хозяйственного общества - «с ограниченной ответственностью».

Суд апелляционной инстанции также отметил, что при рассмотрении вопроса о правомерности использования фирменного наименования имеет значение не семантика спорного обозначения, предполагавшаяся правообладателем, а общее впечатление, создающееся у участников гражданского оборота при восприятии средства индивидуализации.

Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении кассационной жалобы ООО «Альбатрос Ко.ЛТД» также подтвердил правомерность понуждения изменить фирменное наименование, исключив из него аббревиатуру «ЛТД».

Одним из доводов, на который ссылался ответчик, это необходимость детального соответствия заимствованной аббревиатуры организационно-правовой форме, предусмотренной иностранным законодательством. Судом кассационной инстанции указанный довод был отклонен.

Суд кассационной инстанции указал, что «в рассматриваемом случае имеет значение общее впечатление, создающееся у участников гражданского оборота при восприятии средства индивидуализации, которые не зависит от размера букв, составляющих аббревиатуру, и наличия либо отсутствия точки в конце словесного элемента, так как вероятность введения иных лиц в заблуждение возникает и при отсутствии тождества при воспроизведении аббревиатуры в русской транскрипции» и тем самым еще раз подтвердил позицию суда апелляционной инстанции.

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По все видимости в Сахалинской области налоговому органу стало настолько скучно, что он решил заняться своими упущениями двенадцатилетней давности. Следует ожидать, что данный спор обязательно попадет в очередной обзор ФНС, связанный с практикой рассмотрения споров по отказам в государственной регистрации юридических лиц.

Между тем, если в форме поиска набрать на сайте ФНС в разделе «Прозрачный бизнес» или в разделе получения сведений из ЕГРЮЛ набрать запрос «ЛТД», то мы увидим очень приличное количество действующих юридических лиц, которые использует данную аббревиатуру. Ну что ж, видимо у сотрудников правовых отделов налоговых органов появится очень много дополнительной интересной работы.

Спасибо за внимание и будьте аккуратны при выборе имени для своей компании! Жизнь продолжается!