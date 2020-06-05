Совет Федерации одобрил новый пакет мер по поддержке бизнеса и граждан

Меры коснутся семей с детьми, самозанятых, малого и среднего бизнеса, социально ориентированных НКО, туристов и многих других. Также были одобрены законы о праве студентов преподавать в школах и о едином информационном регистре.

Обзор от Госдумы.

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Одобрен пакет изменений в законы и поправки в Налоговый кодекс, направленные на оказание дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Законами, в частности, предусматривается:

минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей;

доплаты работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июня будут освобождены от НДФЛ;

малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получат право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды;

также субъекты МСП получат право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до одного года, в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества;

снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом;

субъекты малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года;

туристы, не поехавшие в путешествие, смогут получить денежные суммы или равнозначный туристский продукт в иные сроки. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года.

Самозанятые получат дополнительные меры поддержки

В соответствии с законом меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства будут распространены также и на самозанятых. Среди таких мер, в частности, возможность аренды муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых бизнес-решений, а в перспективе — доступ к участию в закупках в качестве поставщиков товаров и услуг.

Студенты смогут преподавать в школах

По новому закону обучать школьников по основным общеобразовательным программам смогут студенты, обучающиеся по специальности «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. В свою очередь, вести кружки или факультативы дополнительного образования смогут студенты профильных вузов, успешно отучившиеся два года.

📌 Реклама Отключить

В РФ появится единый информационный регистр

Закон предусматривает создание единого федерального информационного регистра. Он будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений. Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года.

Приложения, нарушающие авторские права, будут заблокированы

Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, должны быть заблокированы. Кроме того, закон распространяет такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, AppStore, Google Play и другие). Закон должен вступить в силу с 1 октября.