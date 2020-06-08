Что поменялось в бухучете запасов

Когда (а не если) все эти форсмажорные обстоятельства прекратятся, и мы все вернёмся к нормальному рабочему режиму, то бухгалтеру нелишним будет ознакомиться с новым ФСБУ 5/2019 «Запасы», вступающим в силу с января 2021 года.

Этот стандарт, по сравнению с ныне действующим ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», дает большую возможность организации оптимально наладить алгоритм учета ее материальных запасов.

Так, например, по п. 2 ПБУ 5/01 в состав материально-производственных запасов в обязательном порядке включаются активы, используемые для управленческих нужд. Исключение сделано только для организаций, имеющих право на ведение учета и составление отчетности по упрощенной форме. Они имеют право (закрепив его предварительно в своей учетной политике) сразу списать на расходы стоимость этих активов (канцелярских товаров, не очень дорогостоящей мебели и пр.) на дату приобретения, не дожидаясь их отпуска в эксплуатацию (п. 13.3 ПБУ 5/01). Таким образом, в регистрах учета такой организации не числятся в денежном выражении приобретенные «про запас» и еще не розданные работникам канцелярские товары, купленный по акции полгода назад, но пока так и не распакованный принтер и т. д.

📌 Реклама Отключить

Впрочем, в настоящее время, при отсутствии товарного дефицита, мало кто набивает закрома такими запасами на полгода-год вперед, а приобретает их только по мере необходимости.

И в п. 2 ФСБУ 5/2019 указано, что любая организация, (а не только субъект малого предпринимательства, не обязанный проводить ежегодный аудит) имеет право не применять Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. То есть для того, чтобы сразу списать на расходы стоимость активов, приобретаемых исключительно для офисных нужд, не нужно будет вносить дополнительные изменения в учетную политику.

Но поскольку это право, а не обязанность, то организация может им и не воспользоваться, а признавать мебель, кулеры и другую недорогую офисную технику запасами. И списывать их стоимость на расходы не на дату приобретения, а, как и сейчас, при отпуске их в эксплуатацию.

Так что, возможно, какие-то крупные организации и в 2021 году по-прежнему будут вести учет таких запасов, как и сейчас. То есть приобретение их отражать на счете 10, и только после передачи сотрудникам списывать стоимость на расходы.

📌 Реклама Отключить

Далее.

В настоящее время организация имеет правоне включать в себестоимость изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) управленческие и коммерческие расходы (учитываемые на счетах 26 или 44), а ежемесячно списывать их на уменьшение финансового результата (п. 9 ПБУ 10/99).

А вот согласно подп. «г» п. 26 ФСБУ 5/2019 ситуация прямо противоположная. В нем прямо указано, что управленческие расходы организация не должна включать в себестоимость готовой продукции (работ, услуг). Но опять-таки, организация может их учесть в себестоимости, если они непосредственно связаны с производственным процессом. И это должно быть отражено в учетной политике.

Выбор тут, естественно, за руководством организации. У нас универсального рецепта, как лучше для всех, разумеется, нет, и быть не может.

Это поговорили о понятном.

Дальше о не совсем понятном.

К запасам (подп. «ж» п. 3 ФСБУ 5/2019) с 2021 года будут относиться объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

То есть застройщик, изначально возводящий недвижимость не для себя, а для возмездной передаче другим лицам, ее возведение должен учитывать, как производство готовой продукции. То есть с точки зрения ведения бухгалтерского учета его должно приравнять к заводу (только квартиростроительному).

Этой точки зрения автор придерживается далеко уже не первый год, и отрадно, что к такому же мнению пришло и финансовое ведомство. Следовательно, все затраты по возведению недвижимости застройщик учитывает на счете 20. И после того, как строительство объекта будет закончено, на учет надо будет поставить определенное количество объектов, предназначенных для продажи, то есть продукцию, отраженную на счете 43.

📌 Реклама Отключить

Однако как в этом случае быть с долевым строительством? По каким правилам работать застройщику многоквартирного жилого дома, где на какую-то часть квартир в периоде его возведения будут заключены договоры об участии в долевом строительстве, а остальные он будет продавать уже по договорам купли-продажи?

Вот об этом чиновники скромно молчат. Но, может быть, в скором времени ответ все-таки будет?