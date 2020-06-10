Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал

Закон содержит новый объёмный пакет мер поддержки бизнеса в неблагоприятных условиях распространения коронавируса. Наиболее радикальные меры предусматривают полное списание налогов и страховых взносов для отдельных категорий налогоплательщиков.

Почему появился новый закон?

Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.

Кого освободили от уплаты налогов?

От уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов за II квартал этого года будут освобождены:

— организации, включённые в реестр МСП на основании налоговой отчётности за 2018 год. Данные компании должны вести деятельность в пострадавших отраслях;

— ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях;

— организации из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которые, в частности, с 2017 года являются получателями определённых грантов и субсидий;

— некоторые некоммерческие и религиозные организации.

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Какие обязательные платежи отменены?

Отмена коснулась следующих обязательных платежей, приходящихся на второй квартал 2020 года: налога на прибыль, транспортного, земельного налога, налога на имущество организаций, акцизов, водного налога, НДПИ, авансовых платежей по УСН и ЕСХН (по ЕСХН — за полугодие), ЕНВД, торгового сбора, «предпринимательского» НДФЛ.

Также отменён налог на имущество физлиц за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по тем объектам, которые используются (предназначены для использования) в предпринимательской деятельности.

Что касается ПСН, то при расчёте налога, подлежащего уплате в 2020 году, не будут учитываться календарные дни действия патента, которые приходятся на апрель, май, июнь 2020 года.

Распространяется ли освобождение на страховые взносы?

Да, распространяется. Для упомянутых выше организаций и ИП предусмотрен нулевой тариф страховых взносов в отношении выплат в пользу физлиц, которые начислены за апрель, май, июнь 2020 года. Такой тариф применяется к выплатам как в рамках предельной базы по взносам, так и свыше предельной базы.

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Как будет работать налоговое освобождение?

По словам руководителя ФНС, озвученным на совещании у Президента налогоплательщикам ничего самим делать не надо. Они, как обычно, будут сдавать декларации, а налоговики автоматизированно уведомят о том, что платить налог в такой-то сумме за такой-то период не надо. Также эта система будет предварительно уведомлять о том, что платёж делать не нужно.

Какие еще налоговые послабления?

К примеру, при расчёте налога на прибыль не будут учитывать доходы, которые возникнут из-за списания задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам. Для этого должны будут соблюдаться условия:

— кредит предоставлен с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности;

— по кредитному договору предоставляется или предоставлялась субсидия по процентной ставке. О субсидии налогоплательщика информирует кредитная организация в том порядке, который они согласуют между собой.

Аналогичное освобождение будет действовать и в отношении НДФЛ.

Когда закон начнёт действовать?

Новый закон вступил в силу со дня официального опубликования.