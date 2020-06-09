Стартовал эксперимент по внедрению электронных кадровых документов

24 апреля 2020 года подписан Федеральный закон № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой». Кратко прокомментируем этот закон.
Документ разработан в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», которой предусмотрена задача по обеспечению нормативного регулирования цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, в том числе в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде.
Цель закона — создание и отработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, а также подготовка предложений о внесении изменений в законодательство РФ.
Следует отметить, что в 2018 году Минтрудом с рядом организаций уже был проведен эксперимент по переводу в электронную форму документов и сведений о работнике по вопросам трудовых отношений, направленный на отработку механизмов ведения и применения данных документов при наличии их бумажных версий. В рамках нового эксперимента документы, составленные в электронном виде, на бумажном носителе дублироваться не будут.
Осветим основные моменты.
Дата начала проведения эксперимента в организации
Эту дату работодатель определяет самостоятельно
Срок окончания проведения эксперимента
Эксперимент будет осуществляться по 31 марта 2021 года
Участники эксперимента
Уполномоченный орган исполнительной власти;
работодатели;
работники;
лица, поступающие на работу
Кто не является участниками эксперимента
Работники, направляемые работодателями временно к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала);
дистанционные работники
Участие в эксперименте работодателей, работников и лиц, поступающих на работу
Добровольное
Могут ли бюджетники участвовать в эксперименте?
Участие в эксперименте работодателей (организаций), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и (или) местных бюджетов, будет обусловлено наличием или отсутствием источников финансирования.
В настоящее время в данном эксперименте планируется участие ФСС, при этом дополнительные расходы не предполагаются, поскольку фонд имеет собственный удостоверяющий центр.
Каковы технические условия проведения эксперимента?
Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, будет осуществляться работодателем:
— или посредством использования информационной системы работодателя;
— или с использованием электронного сервиса информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России».
В отдельных случаях работодатели и работники обязаны будут применять усиленные квалифицированные электронные подписи, в частности при заключении следующих договоров (внесении изменений в них) с использованием информационной системы работодателя:
— трудовые договоры;
— договоры о материальной ответственности;
— ученические договоры.
При заключении указанных выше договоров (внесении изменений в них) с использованием электронного сервиса «Общероссийская база вакансий «Работа в России» будут применяться:
— усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя;
— простая электронная подпись работника.
Расходы по ведению электронных документов, связанных с работой, включая расходы по приобретению и использованию электронной подписи работника, будут нести работодатели.
Что должен сделать работодатель до начала проведения эксперимента?
До начала проведения эксперимента работодатель должен предпринять несколько шагов:
1. Утвердить перечень видов документов, связанных с работой, в отношении которых будет проводиться эксперимент.
2. Определить структурные подразделения организации, участвующие в эксперименте (при необходимости).
3. Уведомить каждого работника в письменной форме о проведении эксперимента, а также о праве работника отказаться от участия в эксперименте либо выразить свое добровольное согласие на участие в эксперименте (путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления) не позднее чем за один месяц до начала проведения эксперимента.
4. Сформировать и утвердить список работников, участвующих в эксперименте.
5. Принять или внести изменения (при необходимости) в связанные с проведением эксперимента локальные нормативные акты, в том числе локальный нормативный акт об использовании электронной подписи работодателем и работником, а также локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обработки работодателем электронных документов, связанных с работой, содержащих персональные данные работников (с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации).
6. Ознакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, связанными с проведением эксперимента.
7. Подготовить и обсудить с уполномоченными представителями работников изменения в коллективных договорах (при необходимости).
8. Создать информационную систему либо обеспечить возможность использования в этих целях уже действующей информационной системы, а также (при необходимости) обеспечить возможность взаимодействия информационной системы работодателя с системой «Работа в России» (в целях создания, использования и хранения электронных документов, связанных с работой).
В отношении каких документов будет проводиться эксперимент?
Эксперимент будет проводиться в отношении документов, связанных с работой, перечень которых работодатель утверждает самостоятельно с учетом положения о порядке проведения эксперимента.
Эксперимент не проводится в отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности работников.
Какие обязанности налагаются на работодателя?
Работодатель обязан:
1. Обеспечить защиту персональных данных работников и иной информации, включая защиту электронных документов, связанных с работой, от неправомерного доступа, блокирования, уничтожения, модифицирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации.
2. Обеспечить хранение электронных документов, связанных с работой, в течение сроков, установленных законодательством РФ об архивном деле. В случае прекращения деятельности (ликвидации) работодателя — передать электронные документы, связанные с работой, в государственные или муниципальные архивы.
3. Предоставлять по запросу уполномоченных органов (в том числе при осуществлении государственного контроля) соответствующие электронные документы, связанные с работой, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, или копии указанных документов на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
4. Предоставить безвозмездно работнику (не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня подачи им заявления) электронные документы, связанные с работой, способом, указанным в заявлении работника (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или в форме копии электронного документа на бумажном носителе, заверенной надлежащим образом, или путем размещения электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в личном кабинете работника в системе «Работа в России» (при наличии)).
5. Предоставить работнику копию приказа (распоряжения) работодателя о прекращении трудового договора способом, указанным в заявлении, в день прекращения трудового договора.
Какие права есть у работника?
Работник вправе:
1. Отказаться от участия в эксперименте в любой момент до начала его проведения либо от дальнейшего участия в эксперименте после начала его проведения, уведомив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.
2. Дать письменное согласие на создание, использование и хранение работодателем части электронных документов, связанных с работой этого работника, с использованием информационной системы работодателя, а другой части — с использованием системы «Работа в России».
3. Обращаться к работодателю с заявлением о предоставлении ему электронных документов, связанных с работой.