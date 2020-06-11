Систему жилищно-коммунального хозяйства с уверенностью можно назвать одной из самых главных проблем страны: бюрократия, коррумпированность, зачастую низкая эффективность по завышенной цене. Можно продолжать перечислять очень долго, и большинству граждан, скорее всего, будет что добавить в этот список.

Некоторые управляющие компании легко могут посоперничать с Остапом Бендером, которому было известно целых 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения. В этой же статье мы разберем некоторые из основных, самых популярных схем, которые коммунальщики все еще используют в 2020 году, чтобы продавать жильцам «воздух». Одна из них особо опасна.

Счета за лишние услуги

Очень старая и примитивная схема, которую в принципе может раскрыть любой жилец и на которой «ловили за руку» огромное множество УК. Но не смотря на все это, она до сих пор является одной из самых распространенных.

Просто в платежках однажды появляется новая строчка со счетом за услуги, которые на самом деле не оказываются. Делается это с расчетом на то, что никто не будет вчитываться, проверять или интересоваться, можно ли вообще включать в квитанцию такую строку.

Опытные работники недобросовестных компаний уже имеют наготове отработанный годами ответ на вопрос граждан о новой строке.

Договор управления без обязательств

Требования к содержанию общедомового имущества содержатся в постановлении Правительства № 491 от 13 августа 2006 года. Однако некоторые управляющие компании пытаются скинуть с себя часть обязательств и исключить их из проекта договора. Многие ли жильцы знают или хотят узнать, что там должно быть, и что каждый пункт означает? К сожалению — нет.

Это приводит к тому, что граждане годами платят буквально за «воздух», в то время как имущество не обслуживается, изнашивается и приходит в упадок. Но оснований требовать его обслуживания по договору нет. Отсюда и падающие лестничные пролеты, затопленные подвалы, текущие крыши и т.д.

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Двойники УК (самая опасная схема)

Это, пожалуй, самая серьезная и разнообразная схема, с самыми опасными для жильцов последствиями. Изначально это компании, которые копируют название давно существующих организаций. Они отличаются только организационно-правовой формой или всего одним символом в названии, но учредители, как правило, те же самые, как и адрес. Создаются такие двойники в разных целях. Например, для того чтобы пропихнуть основную компанию в конкурсах на получение права управления тем или иным домом.

Но главное назначение таких компаний — в конечном итоге заменять старые, «намывшие» при помощи махинаций достаточно денег и спокойно себе вступившие в процедуру банкротства.

Но есть и более опасная для жильцов схема, когда договор заключен со старой компанией, а квитанции начинают приходить от ее нового двойника. Жильцы платят по другим реквизитам, средства поступают на счет клона, а долг перед УК, с которой заключен договор, продолжает расти.

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Так происходит очень долго, а когда возникает опасность судебных разбирательств, липовая компания уже начинает банкротиться или находится в предбанкротном состоянии. Итог один — обратно с нее ни копейки не получит ни один жилец.

К слову, преднамеренное банкротство — это вообще один из любимых приемов недобросовестных УК, ведь благодаря нему можно, собрав «в мешок» большую сумму, прекратить выполнять обязательства перед жильцами и ресурсоснабжающими компаниями.