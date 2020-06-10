Сельская ипотека под 3% годовых: скрытые риски и опасности для заемщика

Нельзя отрицать, что на фоне текущих ставок по банковским кредитам возможность взять льготную ипотеку всего под 3% годовых выглядит весьма заманчиво.

Поэтому многих воодушевила новость о том, что с этого года можно стать обладателем собственного жилья на выгодных условиях благодаря госпрограмме «Сельская ипотека».

Но прежде чем получать кредит, стоит обратить внимание на те подводные камни, которые кроются в этой программе.

1. Ипотека ограничена строгими рамками

Льготная программа распространяется только на сельские территории и агломерации, которые входят в перечень, утвержденный региональными властями.

Это сельские населенные пункты, рабочие поселки, а также малые города с численностью населения до 30 тысяч человек. На территории Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области программа не действует.

Республики Крым в ряду исключений нет, однако взять там льготную ипотеку практически невозможно, т. к. в настоящее время там нет отделений банков, которые участвуют в этой программе.

На данный момент в их число входят Сбербанк, Россельхозбанк, «Центр-Инвест» банк, банк «Левобережный» и некоторые другие. Но при оформлении заявки на их сайтах невозможно выбрать Крымский регион — судя по всему, они с ним не работают.

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Далее, сумма ипотечного кредита. Общий лимит суммы заемных средств составляет 3 млн рублей. И только для Ленинградской области и территорий Дальневосточного федерального округа сделано исключение — там можно взять до 5 млн рублей в кредит.

Разумеется, при таких ограничениях вряд ли удастся приобрести комфортный дом на черноморском побережье, на что многие как раз и рассчитывали.

Но с препятствиями сталкиваются и те, кто укладываются во все рамки (и по сумме, и по территории).

Помимо того, что кредит должен одобрить банк (проводится проверка платежеспособности), нужно получить одобрение субсидии от Минсельхоза (а это возможно, если лимит государственного финансирования программы на текущий год еще не исчерпан).

В последнее время люди начали получать отказы из-за того, что объем субсидий, выделенных на их регион, уже закончился (т. е. уже было выдано определенное количество льготных кредитов, запланированное на этот год).

Поступит ли дополнительное финансирование на текущий год, пока неизвестно.

2. Обещанные 3% годовых могут вырасти в несколько раз

Государство субсидирует большую часть процентов по сельской ипотеке — в размере ключевой ставки Центробанка. Однако заемщик рискует остаться без обещанной поддержки государства, если он нарушит условия выданного кредита.

Сюда относится нецелевое использование средств (например, полученные средства были размещены на депозите) или просрочка выплаты кредита (если заемщик не соблюдает график платежей).

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Но что самое неприятное, даже абсолютно добросовестный заемщик может неожиданно столкнуться с резким ростом процентной ставки.

Дело в том, что «Сельская ипотека» является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а утвержденный срок ее реализации составляет пока только 5 лет (до 2025 г.).

Пока неизвестно, будет ли эта программа продлеваться в дальнейшем. Тогда как кредиты по «Сельской ипотеке» выдаются сейчас на срок до 25 лет.

А в случае прекращения государственного субсидирования банк имеет полное право повысить процентную ставку по кредиту на ключевую ставку ЦБ РФ.

Сейчас она составляет 5,5%, но не стоит забывать, что она может значительно вырасти. Например, в декабре 2014 года ставка поднялась до 17%!

Это значит, что к текущим 3% может добавиться еще ставка ЦБ — и полученную сумму процентов заемщику придется платить банку самостоятельно.

Учитывая недавнюю историю изменений ключевой ставки, 3% сельской ипотеки при неблагоприятной экономической ситуации в стране могут обернуться и 20% годовых.

Поэтому, прежде чем обращаться за «Сельской ипотекой», нужно внимательно оценить все возможные риски.