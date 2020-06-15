Принят Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

В чем суть документа?

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих из-за необходимости экстренного реагирования на всевозможные «коронавирусные» вызовы. Закон содержит комплекс мер, направленных на поддержку населения и обеспечения устойчивости российской экономики. К примеру, увеличены размеры детских пособий, для малого и среднего бизнеса предусмотрено увеличение срока уплаты большинства административных штрафов, субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей смогут уменьшить платежи по аренде недвижимости или отказаться от договора.

Как увеличили срок уплаты штрафов?

Малому и среднему бизнесу разрешили в 2020 году уплачивать большинство административных штрафов в течение 180 дней с даты, когда вступит в силу соответствующее постановление или закончится отсрочка (рассрочка). Получается, что к таким нарушителям не будет применяться общее правило КоАП РФ о 60-дневном сроке. Этим послаблением могут воспользоваться также руководители компаний и другие их работники, совершившие правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

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Новшество не коснулось некоторых штрафов, в частности:

за нарушения в области дорожного движения;

за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения.

Кто сможет получить судебную рассрочку в период моратория на банкротство?

По новым правилам, должник, который подпадает под мораторий на банкротство, может обратиться в арбитражный суд за судебной рассрочкой. Такое право появилось у юрлиц и ИП, в отношении которых по их заявлению, поданному во время моратория, введена процедура:

— реструктуризации долгов гражданина — для ИП;

— наблюдения — для юрлица.

Однако для этого требуется соблюсти ряд условий. Например, обратиться в суд нужно не ранее даты проведения первого собрания кредиторов.

Судебная рассрочка должна, в частности, предусматривать:

— изменение сроков исполнения обязательств, просроченных на дату возбуждения дела о банкротстве;

— изменение сроков исполнения обязательств, которые включаются в реестр требований кредиторов и срок исполнения которых наступает не позднее чем через один год с даты предоставления судебной рассрочки;

— исполнение указанных обязательств ежемесячно равными долями в течение 1 года.

На сколько увеличено детское пособие?

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет увеличен до 6 752 рублей. Причём неважно, на какого ребёнка оно выплачивается — первого или второго и последующих.

Какие новшества затронули самозанятых?

Для самозанятых введён новый налоговый вычет. Его размер определяют так: величина неиспользованного вычета, предусмотренного ч. 1 ст. 12 Закона об эксперименте о самозанятых, 12 130 рублей. Этот вычет можно использовать для уплаты НПД, который нужно перечислить в июле — декабре 2020 года. При этом ограничения, установленные в зависимости от ставки налога, не применяются. Если у самозанятого есть недоимка по налогу и задолженность по пеням, то сначала за счёт вычета погасят этот долг.

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Кто еще может успеть попасть в реестр субъектов МСП?

В Единый реестр субъектов МСП решено включить всех, кто подаст сведения за 2018 год не позднее 30 июня текущего года. Речь идёт о среднесписочной численности работников и доходе. Это те налогоплательщики, которые по каким-то причинам не подали информацию в 2019 году и, соответственно, не попали в реестр. Теперь они смогут рассчитывать на субсидии, списание налогов и другие меры поддержки в связи с коронавирусом.

Стоит отметить, что тех, кто с опозданием, но всё же подал до 1 апреля текущего года сведения о среднесписочной численности работников за 2018 год, ФНС уже включила в реестр.

Как поддержали арендаторов недвижимости?

Меры поддержки арендаторов можно разделить по четырём направлениям.

1. Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей получили возможность без последствий отказаться от договора аренды. При этом арендатору не нужно будет возмещать упущенную выгоду, убытки по ст. 393.1 ГК РФ и платить установленную договором сумму за односторонний отказ. При этом должен быть соблюдён ряд условий.

2. Любой арендатор может продлить аренду государственной или муниципальной земли. Продлить аренду можно не более чем на 3 года. Если договор изначально заключался на срок менее 3 лет, его можно продлить максимум на тот же срок. Обратиться за данной мерой поддержки можно, если: договор заключён до введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС; срок договора не истёк; арендодатель не потребовал через суд расторгнуть договор; отсутствуют или устранены нарушения, выявленные в ходе государственного земельного надзора.

3. Любой арендатор может продлить аренду государственной и муниципальной недвижимости (помимо земли). Заключить допсоглашение о продлении срока аренды можно до конца 2020 года. Максимальный срок продления составляет 1 год. Условия допсоглашения не могут ухудшать положения арендатора. Для заключения соглашения не требуется оценка рыночной стоимости объекта аренды. Обратиться за данной мерой поддержки можно: если договор заключён по результатам торгов и до введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС; до введения указанного режима арендатор надлежащим образом исполнял свои обязательства.

4. Субъекты МСП могут получить отсрочку платежей при выкупе арендуемой государственной или муниципальной недвижимости. Суть меры:

— по выкупным платежам, которые приходятся на 2020 год, предоставляется отсрочка от 6 до 12 месяцев;

— проценты на сумму отсроченных платежей не начисляются;

— соглашение об отсрочке заключается в течение 30 дней с момента обращения покупателя;

— какая-либо плата за заключение соглашения взиматься не может.

Воспользоваться данной мерой поддержки можно, если до введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС заключён договор купли-продажи арендуемого имущества по Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

Когда Закон № 166-ФЗ начнёт действовать?

Документ вступил в силу 8 июня 2020 года.