Мифы о банкротстве физлиц

Многие люди сегодня оказались в ситуации непосильной кредитной зависимости. С одной стороны, ситуация в экономике сейчас неблагоприятная, в связи с объявленной самоизоляцией доходы населения критически снизились, с другой — ситуация на рынке труда оставляет желать лучшего. Уровень просроченной задолженности по кредитам — один из самых высоких в стране! Когда ожидать улучшений — к сожалению, неясно.

Однако уже почти 5 лет как вступили в силу долгожданные изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., дающие возможность освободиться от долгов гражданам (физическим лицам). Можно ли в связи с этим сказать, что у граждан наконец-то появилась реальная возможность выйти из тяжелого финансового положения и начать жизнь с чистого листа? Давайте рассмотрим наиболее популярные из мифов и разберемся, как это работает.

Миф 1: «Это не работает»

С 1 октября 2015 г. в арбитражные суды по всей стране подано свыше 100 000 заявлений на банкротство. Надо отметить, что процедура банкротства не быстрая, проходит в несколько этапов и занимает в среднем от 6 месяцев до 1 года. Только нашей компанией за время действия названных изменений подано более 100 заявлений о банкротстве физлиц. Из них более 80 уже освобождены от исполнения своих обязательств, т.е. это люди, которые больше они не являются должниками.

Остальные клиенты находятся в процедуре банкротства и в течение 2020-2021 г. г. будут освобождены от исполнения своих обязательств. Если взглянуть на эти цифры более широко, это капля в море! Например, в США ежегодно банкротятся около 1 миллиона человек, в Германии свыше 100 000. Впечатляющая информация?

Да, в мире банкротство — это один из самых распространенных инструментов разрешения финансовых проблем граждан. Без него невозможно обойтись в стране с рыночной экономикой.

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Миф 2: «Мне не спишут все долги»

Рассмотрим на примере: у вас несколько кредитов, которые вы честно выплачивали, но вдруг внезапно потеряли работу или вам урезали зарплату. Ситуация распространенная. И очень много людей сегодня оказались не в состоянии продолжать платить по обязательствам. Да, долги, образовавшиеся у добросовестных заемщиков, оказавшихся в безвыходной ситуации, могут быть списаны полностью. Однако есть долги, которые не спишут: это, например, требования о возмещении вреда жизни или здоровью, о взыскании алиментов, по субсидиарной ответственности, виндикационные иски и другие виды долгов.

А ещё иногда нам звонят с такими вопросами: а что если я сейчас возьму и понаберу ещё несколько кредитов, а потом приду к вам, то вы поможете мне обанкротиться? Наш ответ однозначный — нет. Административным и Уголовным кодексами предусмотрена ответственность за мошенничество, а также за преднамеренное и фиктивное банкротство.

Миф 3: «Это стыдно»

Майкл Джексон, Николас Кейдж, Ларри Кинг, Майк Тайсон... этот список можно продолжать и продолжать. Все эти люди воспользовались банкротством на разных этапах своей жизни, как и миллионы других людей, получивших шанс начать жизнь с чистого листа. Что может быть постыдного в том, чтобы избавиться от своих долгов на законных основаниях и начать новую жизнь?

Кроме того, в рамках дела о банкротстве возможна такая процедура, как реструктуризация долгов. В ходе неё за несколько лет восстанавливается платежеспособность гражданина согласно плану реструктуризации. Если она выполняется — человек рассчитывается с кредиторами и не признается банкротом.

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Миф 4: «Я буду ограничен в правах»

Ограничения есть, но они незначительные для большинства граждан: в течение 5 лет нельзя: а) брать кредиты, не сказав кредитору, что вы банкротились; б) повторно обращаться в суд с заявлением о банкротстве; и самое существенное — в течение 3 лет нельзя руководить юридическим лицом и быть индивидуальным предпринимателем. Кредитная история будет испорчена. Да, но при наличии просрочек по кредитам кредитная история уже испорчена. Все!

Миф 5: «Это дорого»

Наша компания использует подход, который заключается в предоставлении профессиональной специализированной услуги, доступной большинству граждан. Такой подход позволяет по-другому взглянуть на рынок юридических услуг: банкротство — это доступно и просто. Наши тарифы просты и прозрачны. Вы сразу будете знать, в какие деньги обойдется вам процедура. Конечно, каждая ситуация индивидуальна. В среднем у нас это стоит 130 000–150 000 рублей за ВСЮ процедуру, куда входят все необходимые затраты, включая пошлины и оплату финансового управляющего.

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Банкротство экономически целесообразнее, если банк не хочет идти на уступки своему клиенту, отказывается предоставить кредитные каникулы или реструктуризировать сумму долга, требуя досрочного погашения всей задолженности в один момент. Каждый решает для себя сам, что проще: отдать банку всю задолженность сразу или в течение последующих 3–5 лет выплачивать проценты, пени штрафы и неустойки, которые будут расти бесконечно, пока не погасится весь долг.



Такие затраты будут явно от 500 000 и более. Или заплатить в течение 12 месяцев 150 000 и спать спокойно.

Итак, рассмотрев основные мифы о банкротстве физических лиц, можно сделать вывод, что данная процедура является реальным и достойным, а главное — доступным способом начать жизнь с чистого листа.