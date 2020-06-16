Нормы новой Конституции про стабильность: Госдума разъясняет

Впереди — всероссийское голосование по изменениям в Конституцию. Оно пройдет 1 июля — об этом ранее заявил Президент РФ Владимир Путин.

Изменения в Конституцию принесут больше стабильности, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. В частности, «предоставление Президенту Российской Федерации после 2024 года — по окончании полномочий — избираться, однозначно принесет больше стабильности», уверен он. Напомним, Государственная Дума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.

Новые требования к Президенту

Предлагается закрепить требование о постоянном проживании кандидата в Президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом.

Закрепление роли Госсовета

Президент формирует Государственный совет РФ для «обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики».

Поправки в Конституцию предполагают перераспределение полномочий госвласти — так, Президент «делится» полномочиями с парламентом. Участие нескольких структур в принятии ответственных решений позволит достичь баланса.

Усиление роли Государственной Думы

ГД получит право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет Президент. Также Государственной Думой будут утверждаться кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров, руководство деятельностью которых осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по представлению Председателя Правительства РФ.

📌 Реклама Отключить

Усиление роли Совета Федерации

Руководители федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести прекращение по представлению Президента полномочий судей Конституционного суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов — в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи.

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты будет вносить в Совет Федерации Президент. Также в соответствии с поправками к ведению Совета Федерации относится заслушивание ежегодных докладов Генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране.

Усиление парламентского контроля

«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц», — гласит статья 1031.

Забота о гражданах

Исполнение социальных обязательств — важная составляющая стабильности. Поправки Президента РФ в Конституцию наполняют норму о социальных обязательствах государства конкретным содержанием, подчеркивал Вячеслав Володин.

Закрепление МРОТ не ниже прожиточного минимума, регулярная индексация пенсий и соцвыплат, гарантия благосостояния граждан — все это прописано в поправках к Конституции.

📌 Реклама Отключить

Защита исторической правды

Память и сохранение истории — одна из основ стабильности.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — гласит ч. 3 статьи 671. До внесения изменений этой нормы в Конституции не было.

Правопреемственность с СССР

В Основном законе закрепляется, что наша страна является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ.

Сохранение исторических традиций и единства

В статье 671 также появляется новая ч. 2, где сказано, что Россия объединена тысячелетней историей и сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Запрет отчуждения территорий

Еще одной очень важной новеллой станет норма о защите суверенитета и запрете отчуждения территорий. «РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются», — сказано в тексте закона.

Наконец, в Конституции появляется пункт, более полно раскрывающий значение русского языка. Подчеркивается, что «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ».