Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности в 2020 году: изменения

Налоговая нагрузка — один из главных показателей, по которым вычисляется определенный минимум по уплате взносов в бюджет. Если предприятие по результатам деятельности не «дотянуло» до минимума в своей сфере, то это может стать поводом для выездной проверки налоговиками. ФНС на своем сайте опубликовала новые значения налоговой нагрузки по видам экономической деятельности за 2019 год. Татьяна Амелина, генеральный директор компании «Невская Перспектива», рассказывает, что поменялось и как вычислить свою налоговую нагрузку.

Что такое налоговая нагрузка

Этот термин обозначает долю выручки, уплаченную предприятием в бюджет. Зачастую по значению данного коэффициента налоговая инспекция понимает, достаточно ли честно ведется бизнес. ФНС рассчитывает средние значения нагрузки по каждому виду деятельности и публикует таблицы с коэффициентами.

Также значение налоговой нагрузки используют банки, когда принимают решение о выдаче кредита или обслуживании компании. Если размер выплат в бюджет от общего оборота по счету меньше, чем установленный законом, то бизнес считается недобросовестным.

Безопасные значения налоговой нагрузки в 2020 году

Данные значения меняются каждый год и публикуются ФНС в соответствии с данными статистической отчетности. Ниже представлена таблица с коэффициентами, которыми руководствуются налоговики в 2020 году:

Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) 2019 год Налоговая нагрузка, % Справочно: фискальная нагрузка по СВ, % Всего 11,2 3,5 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего 4,5 5,2 растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 3,4 4,8 лесоводство и лесозаготовки 8,7 7,6 рыболовство, рыбоводство 10,1 6,0 Добыча полезных ископаемых — всего 41,4 1,7 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — всего 50,9 1,1 добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 11,4 3,6 Обрабатывающие производства — всего 7,6 2,1 производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 20,9 2,1 производство текстильных изделий, одежды 8,0 4,3 производство кожи и изделий из кожи 10,0 5,3 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 1,6 3,6 производство бумаги и бумажных изделий 4,8 1,9 деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 8,9 3,8 производство кокса и нефтепродуктов 4,2 0,2 производство химических веществ и химических продуктов 3,0 2,3 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 6,9 3,1 производство резиновых и пластмассовых изделий 6,9 2,8 производство прочей неметаллической минеральной продукции 9,3 3,4 производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 4,0 2,1 производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки 9,9 4,4 производство компьютеров, электронных и оптических изделий 11,7 5,1 производство электрического оборудования 7,5 3,3 производство прочих транспортных средств и оборудования 6,5 4,7 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 5,8 1,5 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего 7,1 2,4 производство, передача и распределение электроэнергии 8,3 2,1 производство и распределение газообразного топлива 1,3 1,7 производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 7,1 4,6 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего 9,9 5,1 Строительство 11,9 4,7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего 2,8 1,1 торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 2,9 1,0 торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 2,5 0,8 торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3,7 2,1 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего 10,5 6,2 Транспортировка и хранение — всего 6,4 4,6 деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки 7,3 6,6 деятельность трубопроводного транспорта 6,1 2,2 деятельность водного транспорта 8,3 4,2 деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 15,9 11,6 Деятельность в области информации и связи — всего 17,2 5,5 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 25,0 6,0 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 17,9 10,0

Если предприятие занимается несколькими видами деятельности, то нужно ориентироваться на значения налоговой нагрузки для того, который указан основным. В случае, когда компания перешла на работу в другой отрасли, необходимо своевременно вносить данные об этом в ЕГРЮЛ. Если деятельность предприятия не попадает ни под один из видов, указанных в списке выше, то нужно искать значения для ближайшего по своей отрасли.

Как посчитать налоговую нагрузку

В первую очередь нужно понимать, что именно брать для расчета. Согласно последним указаниям налоговиков:

выручка берется без акцизных сборов и НДС;

страховые взносы исключаются из расчета;

доход берется из строки 2110 годового отчета о финансовых результатах;

в сумму налогов включается уплаченный НДФЛ.

Коэффициент налоговой нагрузки вычисляется по формуле:

Налоговая нагрузка = Сумма уплаченных налогов ÷ Доходы × 100.

Пример расчета

Из налоговой декларации машиностроительного предприятия следует, что компания за прошлый год выплатила налоги на сумму 850 000 рублей. При этом страховые взносы составили 330 000 рублей. Выручка компании — 9,5 миллиона рублей (без НДС). Рассчитаем имеющуюся налоговую нагрузку:

850 000 ÷ 9 500 000 × 100 = 8,94.

Нагрузка по страховым взносам равна:

330 000 ÷ 9 500 000 × 100 = 3,47.

Теперь нужно сравнить полученные величины со средними отраслевыми за 2019 год. Для машиностроения общая нагрузка равна 9,9, а по страховым взносам — 4,4. Можно подвести итог, что данное предприятие платит меньше налогов, чем компании в среднем в этой отрасли предпринимательства. Поэтому бизнес находится под пристальным вниманием фискалов — предприятие может быть включено в план выездных проверок налоговой или потребуется объяснение с ФНС.

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Формулы расчетов для разных видов налогообложения

Налоговая инспекция рассчитывает нагрузку для каждого предприятия отдельно, в зависимости от типа налогообложения и разновидности налогов. Рассмотрим подробнее методы вычисления для каждого частного случая.

Для организаций на ОСНО

Налоговая нагрузка = (Сумма НДС к уплате в бюджет Сумма налога на прибыль, посчитанная к уплате) ÷ Выручка × 100, где:

сумма НДС берется из строки 40, раздел 1 декларации НДС;

величина налога — из строки 180, лист 2 декларации на прибыль;

выручка — из строки 2110 бухгалтерской отчетности.

Для индивидуальных предпринимателей на ОСНО

Налоговая нагрузка = НДФЛ ÷ Общая сумма налогооблагаемого дохода × 100, где:

НДФЛ берется из строки 40, раздел 1 декларации 3-НДФЛ;

величина дохода — из строки 60, раздел 2 декларации 3-НДФЛ.

Для индивидуальных предпринимателей и организаций на УСН

Налоговая нагрузка = Сумма перечисленного налога ÷ Сумма полученного дохода × 100, где:

сумма налога берется из строки 133, разделов 2.1.1, 2.1.2 и страницы 273, 280, раздела 2.2 декларации по УСН;

сумма доходов — из строки 113, разделов 2.1.1, 2.1.2 и страницы 213, раздела 2.2 декларации по УСН.

Для индивидуальных предпринимателей и организаций на ЕСХН

Налоговая нагрузка = Сумма исчисленного налога ÷ Сумма полученных доходов × 100, где:

величина налога берется из строки 50, раздел 2 декларации по ЕСХН;

сумма дохода берется из строки 10, раздел 2 декларации по ЕСХН.

Если у предприятия есть обязанности по уплате транспортного, водного и земельного налогов, акцизным сборам, НДПИ, пользованию ресурсами, то они тоже включаются в подсчет.

Нагрузка по НДС

Для компаний, использующих этот вид налога, фискальная служба рассчитывает также удельный вес вычетов по следующей формуле:

Удельный вес вычетов = Общая сумма вычетов ÷ Общая сумма начисленного НДС × 100%, где:

сумма вычетов берется из строки 190, раздел 3 декларации НДС;

сумма НДС — из строки 118, раздел 3 декларации НДС.

Если результат вычислений больше 89%, то предприятие будет отнесено к группе риска, поэтому стоит перед каждой подачей декларации проверять удельный вес вычетов по НДС. В случае превышения лучше перенести часть вычетов на будущее либо оставить как есть и подготовить ответы на вопросы налоговиков и подтверждающие документы.

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Нагрузка по НДФЛ

Вычисление налоговой нагрузки по НДФЛ определяется по формуле:

Налоговая нагрузка по НДФЛ = Исчисленный НДФЛ ÷ Общая сумма доходов от этой деятельности × 100%.

Налоговая инспекция потребует объяснений, если полученное значение будет слишком низким. Для юридических лиц важным показателем здесь будет динамика выплат, ФСН обратит пристальное внимание на компанию, если:

Суммы НДФЛ уменьшились относительно прошлых периодов более чем на 10% по итогам квартала или года.

По размеру НДФЛ было выявлено, что на предприятии выплачиваются заработные платы ниже среднего уровня по региону.

Также просматриваются суммы страховых взносов — не снизились ли они при том же самом количестве сотрудников.

Как контролировать налоговую нагрузку

Налоговики при составлении плановых проверок в первую очередь включают в нее компании:

работающие с отрицательными показателями доходности;

с большой долей вычетов по НДФЛ или НДС;

с заниженным уровнем нагрузки по основным взносам, соответствующим выбранной системе налогообложения;

с долгами по оплате налогов;

с уменьшенными относительно прошлых годов объемами взносов в бюджет;

применяющие необоснованные льготы на уплату налогов.

Все эти факторы ведут к тому, что фискальная служба начинает сомневаться в «добросовестности» предприятия и на имя руководителя отправляется официальный запрос с требованием объяснить несоответствия. Если ответ будет невнятным или не соответствующим реальному положению дел, то не избежать проверки.

С другой стороны, анализ обязан проводиться и внутри предприятия для своевременного обнаружения проблем с налоговой политикой и выявления ее нерациональности. В этом случае можно будет выполнять ряд мер, корректирующих налогооблагаемую базу с планированием налоговой нагрузки. Этим может заниматься лично руководитель или главный бухгалтер под контролем владельца бизнеса.

Нужно будет внимательно следить, чтобы налоговая нагрузка не была меньше более чем на 1% среднестатистической по отрасли. Коэффициент может быть больше указанного ФНС, но это будет означать, что предприятие переплачивает налоги. Чтобы спланировать нагрузку по взносам в бюджет, нужно:

проверить текущий требуемый уровень налоговой нагрузки;

спланировать нагрузку по каждому виду налогов и по предприятию в целом;

определить методы, которыми можно будет достигнуть намеченный результат;

контролировать выполнение задания и периодически самостоятельно делать расчеты.

Своевременная смена налоговой политики позволит избежать выездной проверки налоговиками.

Как объяснить низкую налоговую нагрузку

Практически у каждого недавно открывшегося предприятия уровень будет ниже требуемого по законодательству. Обычно фискальные службы учитывают дату создания компании при каждой проверке документов, но может понадобиться дополнительно предоставить разъяснения в ФНС.

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сменить основной ОКВЭД и сообщить в фискальную службу, что и раньше работали по нему — законодательно это не запрещено;

самостоятельно посчитать налоговую нагрузку отдельно по каждому виду деятельности компании.

Сложнее будет тем компаниям, которые работают не один год, и за последнее время налоговая нагрузка уменьшилась. В этом случае чаще всего причиной указывается деятельность по нескольким ОКВЭД — налоговики часто используют для просчетов только основной вид экономической деятельности, поэтому данные могут быть завышены. В этом случае можно:

Пересчет нагрузки может быть полезен и в плане проверки — включили ли в расчет налоговой нагрузки НДФЛ. Об этом налоге в ФНС нередко забывают, и в итоге получается завышенный показатель.

Если все значения рассчитаны правильно, то предприятие может объяснить свой заниженный коэффициент налоговой нагрузки так:

осуществляется не только производственная деятельность, но есть и инвестиционные вложения;

много усилий направлено на развитие производственной (или торговой) сети;

началось осваивание нового вида деятельности (подойдет для компаний, работающих уже несколько лет).

Можно также указать налоговикам данные из статистики по конкретному региону и отрасли, что за данный период были объективные причины ухудшения дел. Это может быть упадок в сфере деятельности бизнеса или в смежной сфере, где находятся главные покупатели и так далее. Например, часто указываются такие объективные обстоятельства уменьшения налоговой нагрузки:

снижение объемов продаж продукции;

сильное повышение стоимости сырья у поставщиков;

рост административных расходов, заработных плат сотрудников, других издержек.

Все данные необходимо подкреплять отчетами из прошлых периодов, где все было в порядке и налоговая нагрузка была выше. Тогда будет видно, что компания действительно в данное время столкнулась с проблемами, которые потянули за собой уменьшение перечислений в бюджет.

Некоторые послабления для клиентов банков

До конца сентября 2020 года предусмотрены некоторые послабления для юридических лиц в качестве меры поддержки бизнеса в посткарантинный период. Они касаются клиентов банков — теперь организации с налоговой нагрузкой менее 0,9% от оборота не будут считаться подозрительными, как это было раньше. Предельная граница доли налоговых платежей от суммы оборота по счету может составлять минимум 0,5%.

Главными критериями, по которым банки определяют благонадежность своих клиентов, теперь являются: Минимальная налоговая нагрузка — временно от 0,5%, с начала октября вернется к докризисным 0,9%.

Отсутствие в списке у компании-клиента банка покупателей или поставщиков из списков 550-П и 639-П, уличенных в нарушении законодательства.

Наличие платежей, которые свидетельствуют о реальности деятельности бизнеса. Например, оплата со счета предприятия за воду, интернет, канцтовары, аренду офиса, телефон, зарплаты и других социальных взносов сотрудникам, страховых взносов, НДФЛ и так далее.

Достаточно частые снятия наличности или вывод средств с корпоративной карты через займы физическим лицам, в том числе руководителю.

Все эти меры направлены на отслеживание компаний, которые занимаются «отмыванием» денег. Поэтому чем реальнее траты и поступления на счет предприятия, тем благонадежнее бизнес в глазах банков.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир».