Когда пенсионер может остаться без пенсии, льгот и индексации, если сдает свою квартиру в аренду

Многие из тех, у кого есть свободная жилплощадь, стараются на ней заработать, сдавая в наем. В этом нет ничего запретного. Но может ли получать доход с аренды пенсионер, не опасаясь лишиться своих законных соцвыплат и льгот?

На этот вопрос сейчас нельзя ответить однозначно «да» или «нет». Ведь, как известно, уровень социального обеспечения за последнее время стал очень зависим от размера доходов его получателя.

Разберем по порядку, чего действительно стоит опасаться пенсионеру-наймодателю, а чего — нет.

1. Могут ли приостановить индексацию пенсии?

Пенсионеру грозит приостановление индексации в одном случае: если он получает страховую пенсию (по Закону 400-ФЗ) и при этом является работающим.

Вопрос о присвоении статуса «работающий» решается Пенсионным фондом РФ просто: поступают сведения о стаже и страховые взносы на лицевой счет в ПФР — значит, работающий, не поступают — значит, «неработающий».

Соответственно, индексация пенсии будет приостановлена или нет. С доходов от сдачи имущества в аренду согласно НК РФ не отчисляются страховые взносы на пенсионное страхование (ст. 420 НК РФ).

Поэтому ПФР не приостановит индексацию только лишь из-за того, что пенсионер заключит договор найма. Но все может измениться в зависимости от того, как он будет платить налоги с арендной платы.

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Если он будет отчислять 13% ежегодно (по стандартной схеме уплаты НДФЛ), то никаких отношений с Пенсионным фондом здесь не предполагается, расчеты ведутся исключительно с ФНС.

Поэтому здесь нет угрозы получить статус «работающего пенсионера» и лишиться индексации. Если пенсионер будет платить налог на профессиональный доход в качестве самозанятого (по ставке 4%), то взносы на пенсионное страхование здесь тоже необязательны.

Значит, этот вариант также позволяет сдавать жилье и получать пенсию с индексацией. Но, в отличие от предыдущего, здесь пенсионер не сможет получать налоговый вычет (на лечение и т. д.), т. к. не платит НДФЛ.

А вот третий вариант (оформить ИП и платить 6%-ный налог по упрощенной системе) совсем невыгоден пенсионеру, т. к. ИП обязаны платить страховые взносы в ПФР — а значит, признаются работающими. Поэтому пенсионеру в таком случае грозит приостановка индексации.

2. Могут ли прекратить выплату пенсии из-за аренды жилья?

Есть несколько видов пенсий и соцвыплат, которые предназначены только для неработающих. Это, прежде всего, социальная пенсия по старости (которая назначается при отсутствии стажа на 5 лет позже) и социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума.

Их выплату ПФР контролирует так же, как и в первом случае: выявляет работающего пенсионера по страховым взносам, которые поступают на его лицевой счет. Поэтому уплата налога с аренды приведет к прекращению этих выплат только, если пенсионер зарегистрируется в качестве ИП.

3. Когда можно лишиться субсидии и льгот?

Многие льготы, которые полагаются сейчас пенсионерам, связаны с уровнем его дохода. Среди федеральных льгот можно выделить субсидию на оплату коммунальных услуг.

Из региональных это, в основном, бесплатный проезд, адресная соцпомощь малоимущим, денежные выплаты «ветеранам труда».

В отличие от пенсии, этих льгот пенсионер может лишиться из-за одного лишь факта сдачи жилья в аренду (независимо от того, какую систему налогообложения он выбрал).

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Дело в том, что право на льготы находится в прямой зависимости от дохода (тогда как пенсия зависит только от статуса «работающий» или «неработающий»).

Арендная плата учитывается при определении имущественного положения получателя субсидии на квартплату, адресной соцпомощи и т. д. (ПП РФ от 14.12.2005 N 761, ПП РФ от 20 августа 2003 г. № 512).

Органы соцзащиты, которые назначают эти льготы, проверяют доходы льготников по сведениям налоговой службы. А там, разумеется, будут такие сведения, если пенсионер, сдающий жилье, подал декларацию по НДФЛ, оформился самозанятым или ИП.

Поэтому пенсионер, сдающий жилье, скорее может остаться без льгот, нежели без индексации пенсии.