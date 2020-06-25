Как ФНС начнет проверять после окончания моратория (осталось несколько дней)

Пока вся страна пребывала на самоизоляции и были отменены все налоговые проверки, а также приостановлены все дела о банкротстве, 1 июня Федеральная налоговая служба опубликовала документ «Публичная декларация целей и задач ФНС России на 2020 год». Начинается он с определения Миссии ФНС России.

Миссия ФНС России – высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса».

По официальным данным, в апреле поступления в бюджет упали на 33%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Доходность компаний, которые уже вышли из режима самоизоляции, составляет 20-60% от докризисного уровня, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Организациям и ИП были оказаны конкретные меры по поддержке в условиях распространения COVID-19. Налоговые органы приняли в этом самое действенное участие. Это и отсрочка отчетности, и отсрочка многих платежей, и отмена налоговых проверок на период самоизоляции.

Но теперь основная задача налоговой службы заключается в пополнении бюджета. Каким образом?

30 июня возобновятся налоговые проверки, приостановленные из-за коронавируса. ФНС подготовилась к ним очень серьезно. В публичной декларации подробно прописаны 8 ключевых направлений деятельности ФНС по созданию благоприятной налоговой среды.

📌 Реклама Отключить

Ключевые направления деятельности ФНС в 2020 году

Налоговый контроль на основе риск-анализа и побуждение налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязательств;

Недопущение применение банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

Оптимизация регистрационных процедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Создание комфортных условий для уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

Эффективное разрешение споров с бизнесом. Снижение нагрузки на суды;

Осуществление валютного контроля на основе риск-ориентированного подхода и автоматизация обмена информацией между органами и агентами валютного контроля;

Расширение сервисов для возможности получения налогоплательщиком страховых взносов информации и услуг через интернет;

Повышение налоговой грамотности налогоплательщиков.

По этим направлениям прописаны цели, задачи, ожидаемый результат от достижения данных целей, а также назначены конкретные управляющие органы, ответственные за каждый ожидаемый результат.

Это и Контроль исполнения валютного законодательства, и взаимозависимость, и аффилированность, и перекрывание лазеек при уплате налогов.

📌 Реклама Отключить

Как ежегодно растет средний чек проверок

Если взглянуть на основные показатели деятельности ФНС России за 2018 и 2019 гг, то понимаешь, что налоговики ставят себе реальные задачи и обладают средствами для их реализации.

Так, в 2018 году средние недоимки, пени и штрафы в расчете на одного налогоплательщика составляли 22,2 млн рублей, в 2019 году – 33,5 млн рублей (рост 66%). А в кризисном 2020 году налоговики собираются доначислить каждому из проверяемых 35 млн рублей. При этом планируется сократить количество выездных проверок. Если в 2018 году их было 14,2 тысяч, в 2018 году 9,3 тысячи, то в 2020 году их планируется сделать 9 тысяч.

Для выполнения этого будет осуществлено «Развитие инструментов риск-анализа, дистанционного автоматизированного контроля и мониторинга». В основном, конечно это будет касаться крупных предприятий.

Налоговики собираются совершенствовать меры по противодействию коррупции в своих рядах путем развития тех же «автоматизированных систем администрирования и дистанционных механизмов взаимодействия с налогоплательщиками», а также путем «повышения уровня правосознания государственных гражданских служащих ФНС России». Налогоплательщики должны будут оценить эту работу.

Каким незаконным схемам в первую очередь будут противодействовать налоговики и как?

По мнению юриста и налогового эксперта В.В. Турова:

На первом месте неправильное дробление бизнеса;

На втором месте, чему налоговики будут противодействовать – обналичка;

На третьем месте вещь, с которой налоговики будут успешно бороться в 2020 году – конвертные зарплаты.

В 2020 году ФНС «трансформируется в цифровую сервисную компанию, обеспечивающую надежное и эффективное администрирование и оказание услуг по самым высоким стандартам».

«Мы прекрасно понимаем, что система маркировки, НПД, новое постановление правительства, согласно которому налоговики получат прямой онлайн-доступ внутрь компаний – все это приведет к полному тотальному контролю за каждой транзакцией. Об этом еще в свое время заявлял нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. – считает В.В. Туров – …Благодаря этим электронным сервисам уходить от налогов и работать в серой или черной зоне становится все труднее и труднее. И если эта тенденция сохранится, государство сделает фактически невозможным работу в черной или серой зоне.»

Видя, как фундаментально перестраиваются налоговые органы, пожалуй, действительно многим компаниям стоит прислушаться к словам эксперта и пересмотреть формы работы своего бизнеса, дабы не привлечь внимание налоговых органов и не попасть под планируемое доначисление при проверке.

Источник: Общероссийская газета независимых журналистских расследований «Наша версия»