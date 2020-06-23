Миграционные документы для работников: правила изменили

Опубликован Указ Президента РФ от 15.06.2020 № 392 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В чем суть Указа?

Указом продлены сроки действия некоторых миграционных документов. Работодатели получили право продлить разрешения на работу иностранных граждан в упрощённом порядке. Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства выдадут или продлят по их просьбе патент в режиме наибольшего благоприятствования.

Стоит отметить, что впервые действие миграционных документов для иностранных граждан было продлено Указом № 274. Введённые этим документом временные меры охватывали период с 15 марта по 15 июня 2020 года. Продление коснулось тех документов, срок действия которых истекал в указанный период.

Какие миграционные документы продлены?

До 15 сентября приостановлено течение сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство участника Государственной программы.