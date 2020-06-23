Миграционные документы для работников: правила изменили

Все, что касается ПФР, почему-то связано с тем, что в принимаемых решениях нет никакой логики. Эт...
У нас те, кто умел прикинуться дурачком, долго не держались. И не все типовые можно было из интер...
Вы бы хоть новость внимательно прочитали, увидели бы, что это не предложение Мишустина. Вы предст...
Пришла одна недавно. Вот тебе журнал, там статья, набери плиз эту статью и распечатай. Ну я же ты...
Что нет таких, у кого на ДОМАШНЕМ компьютере установлено лишь лицензированное ПО...Не имело смысл...
Какой феномен? Что никто не считает нужным вам отвечать? :)...
вот именно что они типовые. скачал с тырнета, подставил название учреждения, распечатал, утвердил...
Спасибо, вполне конкретно.
В США нет страховых взносов отдельно. Наши ставки надо считать с учётом ещё и страховых. У нас вс...
Прошло целых 4 дня и НИ ОДИН человек, у которого на ДОМАШНЕМ компьютере установлено лишь лицензир...
У нас учебные, календарно-тематические и прочие планы составлялись заранее (в т. ч. с участием уч...
США платит высокую минималку только потому, что это экономически выгодно государству. А вы тут ра...
я лично не вижу смысла в поддержке безперспективных, но это их дело. По идее позиция ПФР понятна,...
это нужно ещё так суметь подстроить. Следствие в случае смерти застрахованного с выгодоприобретат...
95% из перечисленного не видел. Видел как классный журнал в июле за весь прошедший учебный год за...
Название образовательного учреждения указывается уставное - из ЕГРЮЛ. Для региона, если мне памят...
Подобное будет способствовать тому, что условия предлагаемой работы государством будут только уху...
про город - отдельно указано ошибкойплюс обведена начальная "М"По правильному она же так и начнёт...
о !!! да если высчитать и удержать, то это к чиновникам. Или сдать ребенка в бюджетное учреждение...
Разные - какие начальство скажет. :) Могут загрузить чем-нибудь, например, по разным классным и б...
Если речь о субсидиях, то эти отдельные предприятия и могли бы для контроля что-нибудь специфичес...
Классные руководителиОбработка результатов выбора курсовСведения об обучающихся по итогам IV четв...
Так аббревиатура "АЛЖИР" была.
не хуже, чем бухгалтера. Методические разработки, отчеты по посещаемости, успеваемости, работы с ...
Модератор - обратите внимание - кажись у вас несанкционированная реклама здесь...
Они до конца понимают специфику самозанятых? Вот например, программист.... самозанятый..... как ...
а какие отчёты делает учитель?они слово-то такое вообще знают?...
не указали город. какой именной муниципилатитет
вообще-то это из ставших... моднявыми переделанных пословиц, поговорок, афоризмов, ...другие, поч...
Буквально сейчас нахожусь в такой ситуации. Открыла ИП 19 числа и с 9 утра вчерашнего дня мне пос...
они ВСЁ посчитали? или как обычно?блин... ещё хорошие цифры произносят! мои вообще больше 10 не г...
Для публикации на Федресурсе нужен специальный ключ (около 2тыс. стоит без носителя)...
Нет не желаю. На сколько я помню от ГУЛАГа отказаться было нельзя. Я же такого варианта не предла...
ГУЛАГ - это тоже была работа на благо государства. Желаете возобновить?И еще... Когда мы говорим ...