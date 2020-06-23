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Миграционные документы для работников: правила изменили

Опубликован Указ Президента РФ от 15.06.2020 № 392 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В чем суть Указа?

Указом продлены сроки действия некоторых миграционных документов. Работодатели получили право продлить разрешения на работу иностранных граждан в упрощённом порядке. Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства выдадут или продлят по их просьбе патент в режиме наибольшего благоприятствования.    

Стоит отметить, что впервые действие миграционных документов для иностранных граждан было продлено Указом № 274. Введённые этим документом временные меры охватывали период с 15 марта по 15 июня 2020 года. Продление коснулось тех документов, срок действия которых истекал в указанный период.

Какие миграционные документы продлены?

До 15 сентября приостановлено течение сроков действия следующих документов, у которых в указанный период истекает срок действия: виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство, миграционная карта с проставленными в ней отметками с истекающими сроками действия, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, свидетельство участника Государственной программы.

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Также приостановлены истекающие до 15 сентября сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в РФ иностранных работников. То же касается сроков, на которые иностранцы и лица без гражданства поставлены на учёт по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства.

Что с патентами и разрешениями на работу?

Разрешения на работу и патенты продлевать больше не будут. Однако «безвизовые» иностранцы до 15 сентября могут получить патент без учёта требований к сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита и выезду из Российской Федерации. Таким образом, с 16 июня для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент с соответствующей оплатой авансовых платежей по НДФЛ.

Начнут ли иностранцев наказывать за нарушения?

Применение карательных мер пока отложено. До 15 сентября 2020 года иностранных граждан и лиц без гражданства не будут депортировать, выдворять из России, передавать иностранному государству, лишать статусов беженца, аннулировать визы, патенты, разрешения на временное проживание, виды на жительство.

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Как поддержали работодателей?

Работодатели (заказчики) с 16 июня могут подать заявление о выдаче или продлении разрешения на работу «визовому» иностранцу. Цель приезда сотрудника в страну учитываться не будет. Такое разрешение выдадут на любой срок до 15 сентября включительно. Главное – чтобы работодатель (заказчик) имел разрешение на привлечение иностранных работников и соблюдал меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

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