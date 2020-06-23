Эксперимент с электронными кадровыми документами: какие компании подпадают
Принят Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой».
В чем суть документа?
Узаконено проведение в России эксперимента по использованию в электронном виде документов, связанных с работой. Работодатели могут поучаствовать в эксперименте в добровольном порядке. Когда тестовый период завершится, в трудовое законодательство внесут поправки, устанавливающие порядок цифрового документооборота.
Зачем понадобилось проводить эксперимент?
Федеральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды», который реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», предусмотрена задача по обеспечению нормативного регулирования цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства, в том числе в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде.