Больше штрафов можно будет оплачивать со скидкой

Принят Федеральный закон от 23.06.2020 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чем суть нового закона?

Расширен круг административных правонарушений, штраф за которые можно оплатить со скидкой. Сейчас подобная практика действует в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, установлена административная ответственность для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение обязанностей по размещению информации в сети «Интернет».

Как получить скидку при уплате штрафа?

По новым правилам, если уплатить штраф не позднее 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления, то он может быть уплачен с 50%-й скидкой. При этом исполнение постановления о назначении штрафа не должно быть отсрочено или рассрочено. В противном случае штраф придётся уплатить в полном размере.