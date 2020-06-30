Клерк.Ру

Больше штрафов можно будет оплачивать со скидкой

Принят Федеральный закон от 23.06.2020 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чем суть нового закона?

Расширен круг административных правонарушений, штраф за которые можно оплатить со скидкой. Сейчас подобная практика действует в отношении штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, установлена административная ответственность для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение обязанностей по размещению информации в сети «Интернет».

Как получить скидку при уплате штрафа?

По новым правилам, если уплатить штраф не позднее 20 дней со дня вынесения соответствующего постановления, то он может быть уплачен с 50%-й скидкой. При этом исполнение постановления о назначении штрафа не должно быть отсрочено или рассрочено. В противном случае штраф придётся уплатить в полном размере.

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На какие нарушения распространяется «штрафная» скидка?

Скидка будет применима, например, в отношении штрафов за следующие нарушения:

— неисполнение, в частности, АО обязанности хранить необходимые документы;

— непредставление документов о споре, связанном с созданием юрлица, управлением им или участием в нём;

— недобросовестная эмиссия ценных бумаг;

— нарушение законодательных требований представлять и раскрывать информацию на финрынках;

— воспрепятствование пользованию правами, которые удостоверены ценными бумагами;

— нарушение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников ООО;

— нарушение законодательства о банках и банковской деятельности;

— манипулирование рынком.

А если копия постановления о штрафе придет с задержкой?

Новым законом предусмотрена ситуация, когда копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте, придёт к нему после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления. В этом случае по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности, указанный срок подлежит восстановлению тем, кто это постановление вынес.

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