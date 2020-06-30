Президент предложил новые меры поддержки: что ожидать гражданам и бизнесу?
23 июня Президент в ходе обращения к гражданам России предложил новые меры, которые должны способствовать восстановлению экономики после пандемии.
Как предлагается изменить ставку НДФЛ?
Со следующего года предложено увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. По повышенной ставке будет облагаться только та часть доходов, которая превышает указанный предел. Полученные дополнительные средства направят на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, а также на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.
Что ждет владельцев зарубежных активов?
Президент считает, что сейчас российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов - платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по сложной схеме. Он предложил её кардинально упростить, предоставить тем, кто владеет контролируемыми иностранными компаниями, право уплачивать фиксированный налог - 5 млн рублей в год без всякой дополнительной отчётности.