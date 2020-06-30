Президент предложил новые меры поддержки: что ожидать гражданам и бизнесу?

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Какую поддержку получат компании IT-сферы?

В качестве первого шага предложено провести в IT-отрасли налоговый маневр и существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Президент напомнил, что сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предложено снизить ее до 7,6%, причём не временно, а бессрочно.

Также предложено бессрочно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%.

Кто сможет получить статус самозанятого?

Предложено дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. При этом такие начинающие предприниматели получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, который можно будет потратить на уплату налога.

Как расширят программу льготного кредитования?

Президент отдельно остановился на такой мере поддержки занятости, как льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей. Он напомнил, что эти средства поступят компаниям тремя равными траншами в июне, июле и августе. И затем, при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан. Также было отмечено, что спрос на льготные кредиты оказался гораздо выше, чем изначально планировало Правительство. Поэтому предложено расширить эту меру поддержки, выделив на её реализацию еще 100 миллиардов рублей.

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Что с льготной ипотекой?

Президент указал о необходимости расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. В этой связи предложено распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жильё стоимостью не до трёх, как прежде, а до шести миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях - Московской и Санкт-Петербургской - до 12 млн рублей.

Будут ли еще выплаты на детей?

Да, будут. В своём выступлении Президент напомнил о такой масштабной мере поддержки, как единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Предложено ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. Обращено внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно - дистанционно или через отделение Пенсионного фонда - и получить выплату без задержек, как и все - в июле.

Продлят ли стимулирующие выплаты медработникам и сотрудникам соцучреждений?

Стимулирующие выплаты для медработников решено продлить на июль и август. Эти выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчёте отпускных.

Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений - детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу также продлены на два месяца, то есть до 15 сентября. Они также будут учитываться при расчёте отпускных.