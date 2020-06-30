Где в России отдыхают депутаты Госдумы

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С детьми отдыхать в Карелии тоже интересно — в 15 минутах езды от Петрозаводска расположена вотчина карельского Деда Мороза — Талви Укко. «Он принимает гостей летом и зимой. На территории расположена домашняя ферма», — сообщила Оксана Пушкина.

Мордовия

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уверен, что в России существует огромное количество туристических мест, которые еще только предстоит для себя открыть: «Так, для меня в свое время стала открытием Республика Мордовия. Это красивый лесной край. В Мордовском заповеднике, занимающем площадь в 32 тысячи гектаров, действует восемь экологических туров. Также в республике находится Национальный парк „Смольный“, где в лесном массиве и на пойме гнездятся редкие птицы. Эта территория относится к особо значимой для орнитологов. Если же вы хотите открыть для себя самобытную культуру финно-угорских народов, то можно приехать в центр мокшанской культуры — село Старая Теризморга, где есть культурный центр и этнографический музей, там проводятся фестивали и мастер-классы, в том числе учат плести из бисера. Туристам предлагают продегустировать традиционную мокшанскую кухню — пшенные блины и позу — это такой вариант кваса».

Волга

«А еще, конечно, я люблю отдых на Волге. Рассказывать о ней, о городах, о природе Поволжья можно бесконечно, такие они разные, там каждый найдет себе отдых по душе, но сам я обязательно, когда позволяет время, стараюсь выбраться на Волгу на рыбалку», — рассказал Василий Пискарев.

Крым

«Я люблю свой Крым. Потому что это моя Родина. Потому что лучше Крыма мест вообще нет на Земле. Здесь сосредоточены все климатические пояса, все природные красоты. Запад Крыма уникален — степи, скалы, открытое море, дельфины. Евпатория — детская здравница с мелким песочком. Юг Крыма — это субтропики и тропики, горы, кипарисы, можжевельник, море и великолепная красота. На севере Крыма, конечно, не отдыхают, но съездить и посмотреть можно», — рассказала заместитель Председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская.

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«Я люблю Крым. Здесь очень много православных святынь, древних мест — Херсонес, Севастополь, Балаклавская бухта. Абсолютно все монастыри — в заповедниках, в лесах. Родники, источники. Очень много разных красивых мест. Нужно смотреть, наслаждаться, беречь и развивать», — сказала она.

Байкал

«В России множество красивых мест для отдыха активного и с семьей. Для ценителей горных пейзажей на фоне чистейшего озера планеты можно рекомендовать посетить Байкал. Да, курортный сезон в наших краях короткий, но отдых будет запоминающимся», — сказал член Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

Челябинская область

«На территории региона находится второй Байкал — это озеро Тургояк, которое в размерах чуть уступает Байкалу, но при этом по чистоте воды, красоте пейзажей, на мой взгляд, даже превосходит его», — сказал Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«У нас прекрасные горные места, маршруты и пейзажи, начиная с гряды Уральских гор и Таганая, хребта Зюраткуль и целого района нашей области, который граничит с Башкирией и который называют Уральской Швейцарией. На юге Челябинской области очень хорошие горнолыжные курорты», — рассказал депутат.

Владимир Бурматов также считает, что интересно посетить север области: «Там, например, есть уникальное место, которое называют Уральское Бали. Это Каолиновый карьер, который является там центром притяжения многих туристов из?за его ярко-бирюзовой воды». Он напомнил, что в этой области можно посмотреть озеро Чебаркуль и место, куда упал знаменитый Челябинский метеорит.

Челябинская область — это и древний центр цивилизации Аркаим, и здравницы, и санатории. Развит рафтинг, экстремальный и горный туризм, есть озера для рыбалки, заповедники и национальные парки — например, Ильменский заповедник. Кроме того, регион богат с точки зрения православных святынь, храмов и монастырей.

Курорты Северного Кавказа

«Одно из любимых направлений — это Кавказ. На Кавказе в полной мере ощущается мощь и красота нашей природы. Кавказ — это величественные горы, водопады, бурные реки и горные ручьи. Это курорты Домбай и Архыз, Эльбрус и Ведучи, чистейшие озера и Каспийское море, самый древний Православный храм, богатая культура и вкуснейшая национальная кухня», — сказал Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«У кавказского региона внушительные перспективы для развития внутреннего туризма с учетом уровня безопасности, географического расположения, природных ресурсов и культурного наследия», — уверен он.

«У нас страна удивительно красивых мест, разнообразных этнокультурных традиций. Уверен, что курорты Северного Кавказа подарят россиянам приятный и интересный отдых. Здесь наших граждан встретят удивительные природные ландшафты, горные реки, озера, источники целебной воды. Гостеприимство и прекрасная национальная кухня также не оставят никого равнодушным», — сказал Председатель Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев.

Кабардино-Балкария

«Двуглавый Эльбрус с высотой в 5 642 м — не просто высочайшая вершина в Европе, — это символ России. Туристы со всего мира, начиная от западных стран, заканчивая Азией и Австралией, десятилетиями посещают этот живописный край несмотря на то, что инфраструктурно мы серьезно уступаем известным мировым горным курортам», — рассказал о своей малой Родине первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Усилия государства должны быть направлены на развитие именно таких уникальных курортов, особенно в это непростое время, считает он.

«Безусловно, и для региона, и для всей страны горнолыжный курорт Приэльбрусье с его неповторимыми лыжными трассами, с его особым климатом, минеральными водами — это серьезный туристический потенциал. Не зря Высоцкий, вдохновленный красотой Эльбруса, сказал, что лучше гор могут быть только горы», — уверен депутат.

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Чеченская Республика

«Мое любимое место отдыха — горы Чеченской Республики», — сказал Первый заместитель Председателя Комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев.

«В туристическом отношении Чеченская Республика является одним из наиболее перспективных регионов России, в котором очень много удивительно красивых мест: горнолыжный курорт „Ведучи“, база отдыха на берегу прекрасного высокогорного озера Казеной-Ам, живописные Нихалойские водопады, горы и ущелья Шатойского района и многие другие интересные места. Наш уникальный край богат природными ресурсами и культурными достопримечательностями. Многочисленные туристы со всех уголков России и мира все чаще выбирают наш регион местом своего отдыха. Их восхищает красочный вид восстановленного Города воинской славы Грозного и, конечно, невероятная красота наших горных и лесных пейзажей, водопады, ущелья, свежий горный воздух», — рассказал депутат.

«Хочется пожелать всем путешественникам: приезжайте в Чеченскую Республику! У нас безопасно, красиво и всегда рады гостям!» — заключил он.

Камчатка

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая советует открыть для себя красоты Камчатки, с ее единственной в Евразии Долиной гейзеров, вулканами и необъятным Кроноцким заповедником.

«Вместе с этим Камчатка — это еще горнолыжный туризм, от начинающего уровня до экстремального, исторический туризм — место одного из самых значительных сражений Крымской войны и героического Курильского десанта, бальнеологический туризм — горячие источники с уникальнейшим химическим оздоравливающим составом, культурный туризм — с творчеством малых народов и, конечно, гастрономический туризм! Сейчас в нашем крае развивается круизный туризм, для которого мы законодательно создали комфортные условия и, конечно, президентская программа плоских тарифов для авиаперелетов, которые стали гораздо доступнее и востребованнее», — сказала парламентарий.

Прекрасна вся Россия

«Все места для туризма находятся у нас! Калининградская область, пожалуйста. Янтарное побережье, песочек, дюны, Куршская коса. В Финляндию зачем ехать? У нас Карелия. Та же природа. И так до Камчатки. Вулканы — пожалуйста! Горы, степь, лес, тайга, Алтай, Белокуриха. Столько курортов! И не объедете», — уверен руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

С ним согласен Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков, который тоже советует посетить самые разные уголки нашей страны: «Невозможно забыть, увидев один раз, Долину гейзеров, синие озера с берегами из пензы и снежные вершины Камчатки. Обязательно нужно увидеть Байкал и остров Ольхон. В горном Алтае есть Денисова пещера, где люди жили десятки тысяч лет, а рядом в горных озерах хариус ловится прямо на голый крючок. Золотое кольцо, Великий Новгород — это живая и прекрасная история России. Сосновые рощи и прекрасные песчаные пляжи — лучшие места на Балтике — это Калининградская область. Это только малая часть прекрасных мест России, где можно провести отпуск».

А Первый заместитель Председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев считает, что сейчас, пока не закончилась ситуация с коронавирусом, нужно, «если есть возможность, ехать туда, где меньше людей».

«А лучше — на дачу. Лично я точно не собираюсь кататься по каким?то курортам и прочим местам, где много народа. Сто процентов, гарантированно», — сказал он.