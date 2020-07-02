Какие курорты готовы принять российских туристов. И при чем тут такси из Москвы в Минск за 38 тыс руб.

Еще недавно власти курортных регионов пугали россиян необходимостью проводить две недели в изоляторе по приезде и обещали превратить в изолятор всю гостиницу или санаторий, если обнаружат коронавирус хотя бы у одного из отдыхающих. В Крыму строгость этих мер объясняли слабо развитой медицинской инфраструктурой, которая может не справиться, если понаедут жители зараженных Москвы и Санкт-Петербурга. Однако вопрос денег оказался важнее: год назад, в первом полугодии 2019-го, налоговые поступления от туристической отрасли составили 7,3% республиканского бюджета, притом что пик сезона приходится на июль — сентябрь, то есть данные по итогам всего года оказались выше.

В прессе и в туристической отрасли говорят о том, что Россия может оставить закрытыми свои границы на весь летний сезон 2020 года, чтобы помочь развитию внутреннего туризма. Однако, если почитать тематические форумы и комментарии под тематическими статьями, становится ясно, что далеко не все готовы поддержать эту идею. Скорее всего, Крым и Краснодарский край ограничатся своей привычной клиентурой: переманить тех, кто привык проводить отпуск на чужих берегах, практически не удастся. Они предпочитают дождаться открытия границ или же воспользоваться существующей лазейкой, о которой мы расскажем ниже.

Как нужен нам берег турецкий

Как только Россия откроет свои границы, мы сможем отправиться еще на один, ставший почти родным курорт — в Турцию. Здесь уже сняли все ограничения на пересечение границы иностранцами независимо от их гражданства. По прилете в Турцию придется измерить температуру и заполнить небольшую анкету, в которой следует указать, где вы планируете быть во время поездки. И никакого карантина! Правда, в некоторых городах до сих пор необходимо носить маски на улицах, но не на морских курортах: там нужно надевать маску лишь в закрытых помещениях — коммерческих центрах, супермаркетах, магазинах, ресторанах, парикмахерских.

12% экономики Турции дает туризм.

Турция сейчас развернула активную рекламу в 70 странах, пытаясь уверить иностранцев в безопасности своих курортов. Это не удивительно: на долю туризма приходится 12% экономики страны, а сама Турция занимает шестое место в мире по числу приезжающих иностранных туристов. Например, в Анталье, одном из крупнейших средиземноморских туристических хабов, только 20% заполняемости гостиниц обеспечивают жители Турции.

Но даже если усилия властей по привлечению туристов увенчаются успехом, рынок туристических услуг в стране в этом году сократится вдвое, а доходы от туризма в иностранной валюте упадут на 60–70%, подсчитали в Ассоциации турецких турагентств. По мнению главы ассоциации Фируза Багликая, основной поток иностранных туристов придется уже на конец сезона, сентябрь — октябрь.

Россия — одно из главных направлений для Турции, в прошлом году там побывало 7 млн наших туристов. Однако, по ожиданиям представителей турсектора Турции, Россия окажется в числе последних стран, открывших свои границы в этом сезоне.

Средиземноморские страсти и без нас?

В Европе вопрос открытия внешних границ, особенно для россиян, стоит очень остро. Италия встречает худший туристический сезон за последние 20 лет. Между тем на эту страну приходится 30% всех гостиничных номеров (включая B&B) в ЕС. Отмена бронирования гостиниц в трех главных туристических городах (Рим, Флоренция и Венеция) уже принесла ущерб в 25,6 млрд евро.

📌 Реклама Отключить

Этим летом Италию посетят 12,8 млн иностранцев — на 56 млн меньше, чем летом 2019 года. Таковы данные исследования Assoturismo Confesercenti. 23 тыс. отелей по всей стране уже заявили, что не будут открываться в этом сезоне.

Италия напугала весь мир, став первой жертвой коронавируса в западном мире. В итоге итальянцы оказались персонами нон грата даже внутри Европейского содружества. В начале лета Греция заявила, что не собирается впускать итальянцев на свою территорию (более дешевая Греция — одно из основных туристических направлений для Италии), что вызвало напряженность во внутриевропейской политике. Сейчас об этом запрете речь не идет, но совершенно очевидно, что Греция, экономика которой прямо и косвенно на 30% формируется туристическим сектором, будет активно разыгрывать карту опасений иностранцев по поводу Италии и пытаться перетянуть их на свои курорты. Правда, когда на итальянский или греческий берег ступит нога российского туриста, пока не известно.

23 тыс. отелей Италии не откроются в этом сезоне.

1 июля Евросоюз открывает внешние границы, но лишь для граждан тех стран, в которых ситуация с коронавирусом не хуже, чем внутри ЕС. «Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки, — заявила Еврокомиссия 11 июня. — Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС». Последняя строчка касается нас с вами.

В списке стран, жителям которых Европа открывает свои границы, к 30 июня значатся 14 государств: Черногория, Канада, Корея, Япония, Австралия, Таиланд, Новая Зеландия, Алжир, Грузия, Марокко, Руанда, Сербия, Тунис и Уругвай. Вероятно, к 1 июля в этот список включат также Ватикан, Сан-Марино (оба государства находятся внутри Италии, так что было бы странно их не открыть), а также Монте-Карло и Андорру. Евросоюз готов в любой момент открыть границы и Китаю, но только в том случае, если и он, в свою очередь, откроет страну для граждан ЕС. На данный момент составлен и черный список стран, граждан которых решено не пускать в Европу с 1 июля. Это Россия, США, Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия и Турция.

📌 Реклама Отключить

Россиянам разрешен въезд, если речь идет об особых случаях: они учатся на территории ЕС или выполняют высококвалифицированную работу, требующую их личного присутствия. Ну и если у них уже есть вид на жительство одной из стран — членов ЕС или Шенгенского договора. В остальных случаях въезд пока запрещен: даже открытые шенгенские визы не являются действующими на данный момент.

Кроме того, Еврокомиссия крайне рекомендовала странам Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, которые не входят в ЕС, но являются членами Шенгенской зоны, придерживаться единой линии в открытии границ для третьих стран, ведь внутри ЕС и Шенгенской зоны нет границ. Этот призыв во многом был обращен к странам Южной Европы, чья экономика сильно зависит от туризма.

Впрочем, ситуация постоянно меняется. Возможно, если «одолеем заразу коронавирусную», как в том уверен наш президент, то Европа откроет нам свои границы. И вероятнее всего, все сразу.

Окно в Европу

Белоруссия не раз выручала нас в сложных ситуациях, моментально превращаясь в крупнейшего поставщика то морепродуктов, то экзотических фруктов — в зависимости от того, на продукты какой страны Россия наложила эмбарго. Помогают соседи и в ситуации с коронавирусом. Тому способствуют два условия.

Во-первых, Белоруссия не вводила карантин и не накладывала никаких ограничений на передвижение граждан. Она не останавливала международное сообщение (даже если в страну почти перестали летать из других государств).

Во-вторых, Белоруссия и Россия входят в единое Союзное государство, и между странами нет пограничного контроля. Именно этим и воспользовались те, кто возвращался на родину из-за рубежа, не дождавшись официальных вывозных рейсов. Так называемая «минская схема» действует следующим образом: надо прилететь в Минск на одном из тех рейсов, что остались (известен случай, когда семья обменяла билеты Майами — Москва на Майами — Лондон — Хельсинки — Минск), пройти паспортный контроль в аэропорту — и, считай, все, ты дома. Правда, регулярное транспортное сообщение между Россией и Белоруссией отсутствует, поэтому добираться надо своим ходом. Есть разные варианты. Например, добраться на автобусах до границы, перейти ее и сесть на другой автобус, уже на российской стороне. Впрочем, в аэропорту же Минска можно найти такси, работающие по принципу маршруток и готовые отвезти россиян на родину. На пограничном пункте на территории России лишь проверяют паспорт и измеряют температуру.

📌 Реклама Отключить

38 тыс. рублей стоит такси от Москвы до аэропорта Минска для желающих улететь из страны.

«Минская схема» работает в обе стороны: такси из Москвы до минского аэропорта стоит, по словам очевидцев, 38 000 рублей. В Минск сейчас летают самолеты компаний «Белавиа» и Air China, есть отдельные рейсы Air India и SriLankan Airlines, уже летают чартеры в Албанию и Молдавию, а с 1 июля возобновляют полеты Lufthansa и Austrian Airlines, которые, по сути, соединят Минск со всем миром.

Неудивительно, что Белоруссия жаждет, чтобы Россия открылась ей полностью. «Ждем в скором времени снятия всех ограничений», — заявил глава белорусского МИД Владимир Макей после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако российская сторона понимает: достаточно России возобновить регулярное транспортное сообщение с Белоруссией, и можно уже не «заморачиваться» с открытием собственных границ.

Правда, необходимо помнить, что шенгенские визы не действуют (за исключением описанных выше случаев), выехать таким образом в отпуск в Европу не получится. Зато этот вариант подойдет для того, чтобы добраться до стран, въезд в которые для россиян открыт. Проблема в том, что таких стран пока не очень много.

Азия: нас ждут только в Корее

На восточном направлении россиянам сейчас открыт въезд только в Корею. Однако для нас, как и для всех других иностранцев, установлен 14-дневный карантинный режим. И, учитывая, что в мае были локальные вспышки коронавируса, ожидать скорой отмены карантина не стоит.

Остров Пхукет в Таиланде, по сообщению местных властей, останется закрытым для внешнего туризма весь июль. В остальных странах, например в Японии, наша страна пока в черном списке. Впрочем, в Японии хорошо развит внутренний туризм, за счет которого в стране собираются обеспечить 60% рынка в этом году.

📌 Реклама Отключить

В Китае не только отменены визы, но и безвизовый транзит и въезд в особые зоны (провинция Хайнань, специальные административные районы Гонконг и Макао и пр.). Несмотря на то что там постепенно ослабевают ограничения, власти предпочитают не озвучивать даты открытия границ.

Латинская Америка: 100 лет одиночества

В прошлом году Карибские острова посетил 31 млн туристов. Экономика этого региона очень чувствительна к проблемам в туристическом секторе. На Барбадосе более 12% ВВП формируется за счет туризма, этот сектор дает 12,5% рабочих мест в стране. В любимой россиянами Доминикане эти цифры чуть поменьше, но тоже значимые — 5% и 4,5% соответственно. И в этом году на эти деньги жителям Южной Америки рассчитывать не придется.

Государства региона остаются закрытыми для иностранных туристов, в том числе для россиян. И последние новости из Бразилии лишают нас надежды посетить этот регион в ближайшее время. Вспышка коронавирусной инфекции вывела Бразилию на третье место в мире после США и России по числу заболевших. На днях ВОЗ назвала Латинскую Америку новым мировым эпицентром пандемии. И хотя в отдельных государствах региона ситуация выглядит на данный момент более благополучно, местные власти не называют даты открытия границ.

Солнечная Грузия пока выжидает

Грузия 1 июля открывает свои границы для иностранных туристов. Но не для всех: решение по конкретным странам будет приниматься отдельно, исходя из эпидемиологической ситуации. Известно, что одной из первых стран станет Израиль. «Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время», — заявил на днях спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе РИА Новости. Но не факт, что Россия окажется в первых рядах. В Грузии ситуация с коронавирусом складывалась довольно благоприятная. К 22 июня было зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19 (при населении 3,7 млн человек). Туристы из одной из самых зараженных стран мира им пока не нужны.