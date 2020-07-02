Клерк.Ру

Какие курорты готовы принять российских туристов. И при чем тут такси из Москвы в Минск за 38 тыс руб.

Иллюстрация с thesun.co.uk

Авиакомпании уже продают билеты на дальние берега, а консульства европейских стран начинают принимать документы на визы, но есть нюанс. До сих пор нет официальной информации, когда Россия откроет свои границы. Более того, пока одни государства уже ждут российских гостей, для других мы остаемся в черном списке. Как этим летом делается сложный выбор между деньгами и страхом? И что делать нам с вами?

На данный момент россияне могут уезжать из страны только по работе, учебе или для ухода за больным родственником. Возможно, это ограничение снимут уже в ближайшее время, а пока граждане сами нашли выход из сложившейся ситуации. Впрочем, обо всем по порядку.

Свои курорты ближе к телу

Прямо сейчас россияне могут отправиться на отдых только внутри страны. С 21 июня сняты ограничения на передвижение сограждан внутри Краснодарского края, а с 1 июля открывается туристический сезон и в Крыму. Все уже успели посмеяться над требованием к гостиницам заселять в один номер только членов семьи со штампом в паспорте, но надо сказать, что изначально требования Роспотребнадзора были еще суровее: предполагалось устраивать двухнедельные смены (как в пионерлагере) и запретить питание по системе «шведский стол».

В 2019 году в Краснодарском крае отдохнуло 17 млн туристов, в Крыму — 7,4 млн.

По новым условиям туристам, которые отправляются в санаторий, надо будет иметь привычную курортную карту и справку о санэпидокружении. При этом требование об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус Роспотребнадзор отменил.

Тем, кто едет в гостиницу, достаточно будет одной справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус. Ее наличие будут проверять на въезде в Краснодарский край или в Крым, также будут измерять температуру. Остается обязательным требование носить маску в закрытых помещениях.

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Еще недавно власти курортных регионов пугали россиян необходимостью проводить две недели в изоляторе по приезде и обещали превратить в изолятор всю гостиницу или санаторий, если обнаружат коронавирус хотя бы у одного из отдыхающих. В Крыму строгость этих мер объясняли слабо развитой медицинской инфраструктурой, которая может не справиться, если понаедут жители зараженных Москвы и Санкт-Петербурга. Однако вопрос денег оказался важнее: год назад, в первом полугодии 2019-го, налоговые поступления от туристической отрасли составили 7,3% республиканского бюджета, притом что пик сезона приходится на июль — сентябрь, то есть данные по итогам всего года оказались выше.

В прессе и в туристической отрасли говорят о том, что Россия может оставить закрытыми свои границы на весь летний сезон 2020 года, чтобы помочь развитию внутреннего туризма. Однако, если почитать тематические форумы и комментарии под тематическими статьями, становится ясно, что далеко не все готовы поддержать эту идею. Скорее всего, Крым и Краснодарский край ограничатся своей привычной клиентурой: переманить тех, кто привык проводить отпуск на чужих берегах, практически не удастся. Они предпочитают дождаться открытия границ или же воспользоваться существующей лазейкой, о которой мы расскажем ниже.

Как нужен нам берег турецкий

Как только Россия откроет свои границы, мы сможем отправиться еще на один, ставший почти родным курорт — в Турцию. Здесь уже сняли все ограничения на пересечение границы иностранцами независимо от их гражданства. По прилете в Турцию придется измерить температуру и заполнить небольшую анкету, в которой следует указать, где вы планируете быть во время поездки. И никакого карантина! Правда, в некоторых городах до сих пор необходимо носить маски на улицах, но не на морских курортах: там нужно надевать маску лишь в закрытых помещениях — коммерческих центрах, супермаркетах, магазинах, ресторанах, парикмахерских.

12% экономики Турции дает туризм.

Турция сейчас развернула активную рекламу в 70 странах, пытаясь уверить иностранцев в безопасности своих курортов. Это не удивительно: на долю туризма приходится 12% экономики страны, а сама Турция занимает шестое место в мире по числу приезжающих иностранных туристов. Например, в Анталье, одном из крупнейших средиземноморских туристических хабов, только 20% заполняемости гостиниц обеспечивают жители Турции.

Но даже если усилия властей по привлечению туристов увенчаются успехом, рынок туристических услуг в стране в этом году сократится вдвое, а доходы от туризма в иностранной валюте упадут на 60–70%, подсчитали в Ассоциации турецких турагентств. По мнению главы ассоциации Фируза Багликая, основной поток иностранных туристов придется уже на конец сезона, сентябрь — октябрь.

Россия — одно из главных направлений для Турции, в прошлом году там побывало 7 млн наших туристов. Однако, по ожиданиям представителей турсектора Турции, Россия окажется в числе последних стран, открывших свои границы в этом сезоне.

Средиземноморские страсти и без нас?

В Европе вопрос открытия внешних границ, особенно для россиян, стоит очень остро. Италия встречает худший туристический сезон за последние 20 лет. Между тем на эту страну приходится 30% всех гостиничных номеров (включая B&B) в ЕС. Отмена бронирования гостиниц в трех главных туристических городах (Рим, Флоренция и Венеция) уже принесла ущерб в 25,6 млрд евро.

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Этим летом Италию посетят 12,8 млн иностранцев — на 56 млн меньше, чем летом 2019 года. Таковы данные исследования Assoturismo Confesercenti. 23 тыс. отелей по всей стране уже заявили, что не будут открываться в этом сезоне.

Италия напугала весь мир, став первой жертвой коронавируса в западном мире. В итоге итальянцы оказались персонами нон грата даже внутри Европейского содружества. В начале лета Греция заявила, что не собирается впускать итальянцев на свою территорию (более дешевая Греция — одно из основных туристических направлений для Италии), что вызвало напряженность во внутриевропейской политике. Сейчас об этом запрете речь не идет, но совершенно очевидно, что Греция, экономика которой прямо и косвенно на 30% формируется туристическим сектором, будет активно разыгрывать карту опасений иностранцев по поводу Италии и пытаться перетянуть их на свои курорты. Правда, когда на итальянский или греческий берег ступит нога российского туриста, пока не известно.

23 тыс. отелей Италии не откроются в этом сезоне.

1 июля Евросоюз открывает внешние границы, но лишь для граждан тех стран, в которых ситуация с коронавирусом не хуже, чем внутри ЕС. «Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки, — заявила Еврокомиссия 11 июня. — Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС». Последняя строчка касается нас с вами.

В списке стран, жителям которых Европа открывает свои границы, к 30 июня значатся 14 государств: Черногория, Канада, Корея, Япония, Австралия, Таиланд, Новая Зеландия, Алжир, Грузия, Марокко, Руанда, Сербия, Тунис и Уругвай. Вероятно, к 1 июля в этот список включат также Ватикан, Сан-Марино (оба государства находятся внутри Италии, так что было бы странно их не открыть), а также Монте-Карло и Андорру. Евросоюз готов в любой момент открыть границы и Китаю, но только в том случае, если и он, в свою очередь, откроет страну для граждан ЕС. На данный момент составлен и черный список стран, граждан которых решено не пускать в Европу с 1 июля. Это Россия, США, Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия и Турция.

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Россиянам разрешен въезд, если речь идет об особых случаях: они учатся на территории ЕС или выполняют высококвалифицированную работу, требующую их личного присутствия. Ну и если у них уже есть вид на жительство одной из стран — членов ЕС или Шенгенского договора. В остальных случаях въезд пока запрещен: даже открытые шенгенские визы не являются действующими на данный момент.

Кроме того, Еврокомиссия крайне рекомендовала странам Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, которые не входят в ЕС, но являются членами Шенгенской зоны, придерживаться единой линии в открытии границ для третьих стран, ведь внутри ЕС и Шенгенской зоны нет границ. Этот призыв во многом был обращен к странам Южной Европы, чья экономика сильно зависит от туризма.

Впрочем, ситуация постоянно меняется. Возможно, если «одолеем заразу коронавирусную», как в том уверен наш президент, то Европа откроет нам свои границы. И вероятнее всего, все сразу.

Окно в Европу

Белоруссия не раз выручала нас в сложных ситуациях, моментально превращаясь в крупнейшего поставщика то морепродуктов, то экзотических фруктов — в зависимости от того, на продукты какой страны Россия наложила эмбарго. Помогают соседи и в ситуации с коронавирусом. Тому способствуют два условия.

Во-первых, Белоруссия не вводила карантин и не накладывала никаких ограничений на передвижение граждан. Она не останавливала международное сообщение (даже если в страну почти перестали летать из других государств).

Во-вторых, Белоруссия и Россия входят в единое Союзное государство, и между странами нет пограничного контроля. Именно этим и воспользовались те, кто возвращался на родину из-за рубежа, не дождавшись официальных вывозных рейсов. Так называемая «минская схема» действует следующим образом: надо прилететь в Минск на одном из тех рейсов, что остались (известен случай, когда семья обменяла билеты Майами — Москва на Майами — Лондон — Хельсинки — Минск), пройти паспортный контроль в аэропорту — и, считай, все, ты дома. Правда, регулярное транспортное сообщение между Россией и Белоруссией отсутствует, поэтому добираться надо своим ходом. Есть разные варианты. Например, добраться на автобусах до границы, перейти ее и сесть на другой автобус, уже на российской стороне. Впрочем, в аэропорту же Минска можно найти такси, работающие по принципу маршруток и готовые отвезти россиян на родину. На пограничном пункте на территории России лишь проверяют паспорт и измеряют температуру.

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38 тыс. рублей стоит такси от Москвы до аэропорта Минска для желающих улететь из страны.

«Минская схема» работает в обе стороны: такси из Москвы до минского аэропорта стоит, по словам очевидцев, 38 000 рублей. В Минск сейчас летают самолеты компаний «Белавиа» и Air China, есть отдельные рейсы Air India и SriLankan Airlines, уже летают чартеры в Албанию и Молдавию, а с 1 июля возобновляют полеты Lufthansa и Austrian Airlines, которые, по сути, соединят Минск со всем миром.

Неудивительно, что Белоруссия жаждет, чтобы Россия открылась ей полностью. «Ждем в скором времени снятия всех ограничений», — заявил глава белорусского МИД Владимир Макей после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Однако российская сторона понимает: достаточно России возобновить регулярное транспортное сообщение с Белоруссией, и можно уже не «заморачиваться» с открытием собственных границ.

Правда, необходимо помнить, что шенгенские визы не действуют (за исключением описанных выше случаев), выехать таким образом в отпуск в Европу не получится. Зато этот вариант подойдет для того, чтобы добраться до стран, въезд в которые для россиян открыт. Проблема в том, что таких стран пока не очень много.

Азия: нас ждут только в Корее

На восточном направлении россиянам сейчас открыт въезд только в Корею. Однако для нас, как и для всех других иностранцев, установлен 14-дневный карантинный режим. И, учитывая, что в мае были локальные вспышки коронавируса, ожидать скорой отмены карантина не стоит.

Остров Пхукет в Таиланде, по сообщению местных властей, останется закрытым для внешнего туризма весь июль. В остальных странах, например в Японии, наша страна пока в черном списке. Впрочем, в Японии хорошо развит внутренний туризм, за счет которого в стране собираются обеспечить 60% рынка в этом году.

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В Китае не только отменены визы, но и безвизовый транзит и въезд в особые зоны (провинция Хайнань, специальные административные районы Гонконг и Макао и пр.). Несмотря на то что там постепенно ослабевают ограничения, власти предпочитают не озвучивать даты открытия границ.

Латинская Америка: 100 лет одиночества

В прошлом году Карибские острова посетил 31 млн туристов. Экономика этого региона очень чувствительна к проблемам в туристическом секторе. На Барбадосе более 12% ВВП формируется за счет туризма, этот сектор дает 12,5% рабочих мест в стране. В любимой россиянами Доминикане эти цифры чуть поменьше, но тоже значимые — 5% и 4,5% соответственно. И в этом году на эти деньги жителям Южной Америки рассчитывать не придется.

Государства региона остаются закрытыми для иностранных туристов, в том числе для россиян. И последние новости из Бразилии лишают нас надежды посетить этот регион в ближайшее время. Вспышка коронавирусной инфекции вывела Бразилию на третье место в мире после США и России по числу заболевших. На днях ВОЗ назвала Латинскую Америку новым мировым эпицентром пандемии. И хотя в отдельных государствах региона ситуация выглядит на данный момент более благополучно, местные власти не называют даты открытия границ.

Солнечная Грузия пока выжидает

Грузия 1 июля открывает свои границы для иностранных туристов. Но не для всех: решение по конкретным странам будет приниматься отдельно, исходя из эпидемиологической ситуации. Известно, что одной из первых стран станет Израиль. «Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время», — заявил на днях спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе РИА Новости. Но не факт, что Россия окажется в первых рядах. В Грузии ситуация с коронавирусом складывалась довольно благоприятная. К 22 июня было зарегистрировано 908 случаев заболевания COVID-19 (при населении 3,7 млн человек). Туристы из одной из самых зараженных стран мира им пока не нужны.

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