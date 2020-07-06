Какие меры поддержки продлил Центробанк

На сайте регулятора опубликован документ: Информация Банка России от 26.06.2020 «Банк России продлевает ряд мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса».

В чем суть документа?

Действие ряда временных «коронавирусных» послаблений, введённых Банком России, закончилось 1 июля 2020 года. Регулятор проанализировал ситуацию и принял решение некоторые меры поддержки продлить до 30 сентября. В то же время из-за улучшения эпидемиологической ситуации и постепенного снятия ограничительных мер в регионах некоторые послабления решено не продлевать, возобновив также отдельные меры надзорного реагирования.

Какие меры поддержки продлены до 30 сентября?

В частности, до 30 сентября:

— для банков сохранена возможность открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физлица, открывающего счёт при условии, что целью открытия в указанный период счёта является осуществление или получение социально значимых платежей;

— банки смогут открывать банковский счёт ИП или юрлицу без личного присутствия лица, открывающего счёт, при условии, что счёт открывается лицу, относящемуся к субъектам МСП, и целью его открытия является получение кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;

— банки смогут продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истёк.

Кроме того, банкам предоставлено право не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.

Кроме упомянутых послаблений продлены и некоторые другие, связанные с неприменением мер воздействия за определённые нарушения.

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Какие меры поддержки решено не продлевать?

Граждане больше не смогут совершать операции с использованием платёжных карт после истечения срока их действия. Центробанк считает, что поскольку население теперь может свободно передвигаться, а большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы, то продление указанной меры нецелесообразно.

Снято вето на неприменение мер к источникам формирования кредитной истории за нарушение сроков предоставления в бюро кредитных историй информации, предусмотренной Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Профессиональных участников рынка ценных бумаг теперь вновь начнут наказывать за нарушение сроков представления совету директоров (наблюдательному совету) отчёта о результатах осуществления внутреннего контроля, а также отчёта о выявленной подозрительной операции.

Какие меры надзорного реагирования возобновят?

Регулятор принял решение возобновить проведение инспекционных проверок, а также контактных мероприятий превентивного поведенческого надзора поднадзорных организаций.

Также возобновляется деятельность ЦБ РФ по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учётом эпидемиологической ситуации.

Саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, объединяющим микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы рекомендовано при необходимости возобновить запланированные проверки микрофинансовых институтов в случае отсутствия ограничительных мер в соответствующем регионе.

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О чем еще сообщил регулятор?

Банк России решил постепенно прекращать действие регуляторных послаблений в отношении отчётности финансовых организаций, а также частично возобновить программу обследований.

Также сообщается, что перечень форм отчётности и другой информации, для которых во втором полугодии 2020 года сохранятся сроки, превышающие сроки представления, установленные нормативными актами ЦБ РФ, приведён в решении Совета директоров Банка России от 5 июня 2020 года.

Каковы перспективы у регуляторных послаблений?

В документе отмечено, что до конца июля Центробанк проведёт с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 года опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер.