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Участие в торгах: как спастись от обвинений в картельном сговоре

При возбуждении антимонопольным органом дела о картельном сговоре на торгах их участники делятся на два лагеря.

Первые ни в какую не хотят признавать факт того, что достигнутое ими с целью поддержания цен на торгах устное соглашение, можно определять таким грозным и масштабным словом, как картель, и соответственно всячески пытаются придумать какие-либо отговорки для контролирующего органа.

Вторые, изучив правоприменительную практику антимонопольной службы и судов, реалистичней подходят к решению возникшей ситуации и идут по пути добровольного сознания в сговоре, конечно, в первую очередь с целью применения к их компании примечания к ст. 14.32 КоАП РФ. В соответствии с этим примечанием у привлекаемых лиц есть шанс быть либо полностью освобожденными от какой-либо административной ответственности, либо получить минимальный штраф, предусмотренный КоАП РФ за картель, а возможно и уменьшенный размер штрафа, с учетом применения смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ (раскаяние лица, добровольное прекращение нарушения, добровольное сознание в факте совершенного нарушения, оказание содействия контрольному органу и т.д.)

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Вместе с тем, участники картеля практически никогда не вспоминают об иных процессуальных основаниях «спасения» от ответственности за совершенное нарушение в виде картельного сговора — прекращение дела в связи с истечением сроков давности.

Так, согласно пп. 4 п. 26 Письма ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» обозначено, что Федеральным законом № 275 «Об оборонном заказе», а также положениями ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» основания для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства, устанавливается закрытый перечень из пяти оснований для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства, а именно:

1) отсутствие нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии);

2) ликвидация юридического лица (в случае если он являлся единственным ответчиком по делу);

3) смерть физического лица (в случае если он являлся единственным ответчиком по делу);

4) наличие вступившего в силу решения антимонопольного органа об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в отношении рассматриваемых комиссией действий (бездействия);

5) истечение срока давности, предусмотренного статьей 41.1 Закона о защите конкуренции.

Наиболее интересным для более детального анализа является именно истечение срока давности, предусмотренного статьей 41.1 Закона о защите конкуренции.

Так, в соответствии с положениями ст. 41.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства — со дня окончания нарушения или его обнаружения.

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При рассмотрении дел о картельных сговорах антимонопольные органы пытаются ссылаться на длящийся характер указанного правонарушения.

Вместе с тем, судебная и антимонопольная практика чаще всего говорит о том, что срок нужно считать от даты совершения нарушения (даты проведения торгов) и нельзя это рассматривать как длящееся нарушение.

Нарушение является оконченным в момент подведения итогов проведения процедуры торгов (подписания контракта), и именно с данного момента начинает исчисляться трехгодичный срок, установленный статьей 41.1 Закона о защите конкуренции для каждой из торговой процедуры в отдельности.

Таким образом, если на дату вынесения антимонопольным органом заключения об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства трехгодичный срок давности истек — контрольный орган не может учитывать спорные аукционы, а дело подлежит прекращению в части признания нарушения по спорным торгам.

При этом, конечно, необходимо понимать, что антимонопольный орган не заинтересован в том, чтобы проводить аналитику истечения сроков давности и задача по обозначению и обоснованию контрольному органу наличия оснований для прекращения возбужденного дела всегда фактически лежит на участнике картельного сговора (участнике антимонопольного дела).

Представить антимонопольному органу письменную позицию с мотивированным обоснование отсутствия правовых оснований для учета при рассмотрении дела каких-либо допущенных нарушений (конкретных торгов, в рамках которых допущено недопустимое законом антиконкурентное соглашение) необходимо обязательно до момента вынесения антимонопольным органом заключения по обстоятельствам дела.

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Соблюдение указанных требований позволит участнику картеля, оспорить в судебном порядке вынесенное антимонопольным органом решении — в случае, если контрольный орган незаконно и необоснованно не применит положения сроков давности, предусмотренных положениями ст. 41.1. Закона защите конкуренции.

Данная позиция подтверждается сложившийся антимонопольной и судебной практикой, в том числе:

  • Решением Тюменского УФАС России от 03.06.2020 по делу № 072/01/11-22/2019,
  • Решение Московского УФАС России от 13.03.2020 по делу № 077/01/11-1263/2019,
  • Решение Самарского УФАС России от 20.04.2020,
  • Решение Московского УФАС России от 04.03.2020 по делу № 077/01/11-5905/2019,
  • Решением Санкт-Петербургского УФАС России от 29.01.2020 по делу № 078/01/17-490/2019,
  • Определением Саратовского УФАС России от 27.01.2020 по делу № 064/01/16-872/2019,
  • Определением Верховного Суда РФ от 17.03.2020 № 306-ЭС20-2269 по делу № А65-32207/2018,
  • Определением Верховного Суда РФ от 31.01.2020 № 305-ЭС19-26230 по делу № А40-266891/2018.

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