Участие в торгах: как спастись от обвинений в картельном сговоре

Вместе с тем, участники картеля практически никогда не вспоминают об иных процессуальных основаниях «спасения» от ответственности за совершенное нарушение в виде картельного сговора — прекращение дела в связи с истечением сроков давности.

Так, согласно пп. 4 п. 26 Письма ФАС России от 24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета» обозначено, что Федеральным законом № 275 «Об оборонном заказе», а также положениями ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» основания для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства, устанавливается закрытый перечень из пяти оснований для прекращения дела о нарушении антимонопольного законодательства, а именно:

1) отсутствие нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии);

2) ликвидация юридического лица (в случае если он являлся единственным ответчиком по делу);

3) смерть физического лица (в случае если он являлся единственным ответчиком по делу);

4) наличие вступившего в силу решения антимонопольного органа об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в отношении рассматриваемых комиссией действий (бездействия);

5) истечение срока давности, предусмотренного статьей 41.1 Закона о защите конкуренции.

Наиболее интересным для более детального анализа является именно истечение срока давности, предусмотренного статьей 41.1 Закона о защите конкуренции.

Так, в соответствии с положениями ст. 41.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства , а при длящемся нарушении антимонопольного законодательства — со дня окончания нарушения или его обнаружения.

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При рассмотрении дел о картельных сговорах антимонопольные органы пытаются ссылаться на длящийся характер указанного правонарушения.

Вместе с тем, судебная и антимонопольная практика чаще всего говорит о том, что срок нужно считать от даты совершения нарушения (даты проведения торгов) и нельзя это рассматривать как длящееся нарушение.

Нарушение является оконченным в момент подведения итогов проведения процедуры торгов (подписания контракта), и именно с данного момента начинает исчисляться трехгодичный срок, установленный статьей 41.1 Закона о защите конкуренции для каждой из торговой процедуры в отдельности.

Таким образом, если на дату вынесения антимонопольным органом заключения об обстоятельствах дела о нарушении антимонопольного законодательства трехгодичный срок давности истек — контрольный орган не может учитывать спорные аукционы, а дело подлежит прекращению в части признания нарушения по спорным торгам.

При этом, конечно, необходимо понимать, что антимонопольный орган не заинтересован в том, чтобы проводить аналитику истечения сроков давности и задача по обозначению и обоснованию контрольному органу наличия оснований для прекращения возбужденного дела всегда фактически лежит на участнике картельного сговора (участнике антимонопольного дела).

Представить антимонопольному органу письменную позицию с мотивированным обоснование отсутствия правовых оснований для учета при рассмотрении дела каких-либо допущенных нарушений (конкретных торгов, в рамках которых допущено недопустимое законом антиконкурентное соглашение) необходимо обязательно до момента вынесения антимонопольным органом заключения по обстоятельствам дела.