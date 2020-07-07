Участие в торгах: как спастись от обвинений в картельном сговоре
При возбуждении антимонопольным органом дела о картельном сговоре на торгах их участники делятся на два лагеря.
Первые ни в какую не хотят признавать факт того, что достигнутое ими с целью поддержания цен на торгах устное соглашение, можно определять таким грозным и масштабным словом, как картель, и соответственно всячески пытаются придумать какие-либо отговорки для контролирующего органа.
Вторые, изучив правоприменительную практику антимонопольной службы и судов, реалистичней подходят к решению возникшей ситуации и идут по пути добровольного сознания в сговоре, конечно, в первую очередь с целью применения к их компании примечания к ст. 14.32 КоАП РФ. В соответствии с этим примечанием у привлекаемых лиц есть шанс быть либо полностью освобожденными от какой-либо административной ответственности, либо получить минимальный штраф, предусмотренный КоАП РФ за картель, а возможно и уменьшенный размер штрафа, с учетом применения смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ (раскаяние лица, добровольное прекращение нарушения, добровольное сознание в факте совершенного нарушения, оказание содействия контрольному органу и т.д.)