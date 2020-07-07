Клерк.Ру

III квартал 2020 года: перемены для бухгалтеров

Подготовили дайджест изменений в законодательстве, вступающих в силу в III квартале 2020 года. 1 июля истекает срок действия моратория на налоговые проверки, заканчивается заморозка обеспечительных мер. Кроме того, с этого дня меняются правила реализации обуви, сигарет и некоторых видов молочной продукции. С 1 сентября изменится состав сведений об организации в ЕГРЮЛ. Вместе с окончанием первого осеннего месяца истекут некоторые отсрочки, предоставленные из-за COVID-19, прекратится прием заявлений от МСП на «кредитные каникулы».

1 июля заканчивается мораторий на налоговые проверки

Речь идет о мероприятиях налогового контроля, указанных в абз. 1 п. 4, абз. 2 и 3 п. 7 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

1 июля возобновляется применение приостановленных мер взыскания и обеспечительных мер

О приостановлении ФНС сообщала в письме от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@.

1 июля скорректируют перечень товаров, облагаемых по ставке НДС 10 процентов

Постановлением Правительства РФ от 09.03.2020 № 25 перечни кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе и реализации в РФ, дополнены молокосодержащими продуктами с ЗМЖ.

1 июля регионы смогут вводить у себя НПД для самозанятых

Благодаря Федеральному закону от 01.04.2020 № 101-ФЗ региональные власти могут принять соответствующий.

1 июля меняются правила торговли обувью и сигаретами

Постановлениями Правительства РФ от 28.02.2019 № 224; от 05.07.2019 № 860 прекращается оборот немаркированных сигарет, папирос, обуви. В отношении ввозных обувных товаров есть переходные положения.

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08 Июль 2020
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1 июля расширяется пилотный проект ФСС

Согласно Постановлениям Правительства РФ от 01.12.2018 № 1459; от 13.11.2019 № 1444 присоединяются Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.

1 июля корректируется порядок использования ЭЦП

Изменения внесены Федеральным законом от 27.12.2019 № 476-ФЗ. Разрешается применять один квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для работы с разными порталами. Организации смогут использовать ЭП юрлица, без указания руководителя или другого физлица.

1 июля прием и получение решений по жалобам по ТКС станет возможным на всей территории РФ

Согласно Информации ФНС России от 03.04.2020 по завершении пилотного проекта 01.07.2020 взаимодействие через ТКС будет проходить по Форматам, утвержденным Приказом № ММВ-7-9/645@.

1 июля меняется порядок проведения медосмотров вредников

Приказ Минздрава РФ от 13.12.2019 № 1032н уточняет, что впервые направить вредника на медосмотр в центр профпатологии нужно после пяти лет работы во вредных или опасных условиях труда, в последующем — раз в пять лет.

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4 июля расширяется перечень нарушений, за которые можно заплатить половину штрафа

Федеральным законом от 23.06.2020 № 187-ФЗ скидка предоставляется в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления.

27 июля в ГК РФ вводится новый объект интеллектуальных прав

Благодаря Федеральному закону от 26.07.2019 № 230-ФЗ можно будет зарегистрировать географическое указание.

5 августа иностранные студенты допускаются к работе без получения разрешения

Трудовая деятельность должна осуществляться в свободное от учебы время. Изменения внесены Федеральным законом от 06.02.2020 № 16-ФЗ.

1 сентября в ЕГРЮЛ отражаются сведения о месте жительства гендиректора

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 № 377-ФЗ в реестре отражаются данные лиц, действующих без доверенности. В отношении физлиц — адреса, для организаций — наименование, ИНН и ОГРН.

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7 сентября меняется порядок учета иностранцев

Согласно Федеральному закону от 08.06.2020 № 182-ФЗ в том числе разрешается менять адрес регистрации иностранца, не снимаясь со старого.

15 сентября заканчивается автоматическое продление сроков действия документов иностранцев

Порядок пролонгации сроков, в том числе нахождения экспатов на территории РФ, регламентирован Указом Президента РФ от 15.06.2020 № 392.

30 сентября истекает срок ограничения эквайринговых комиссий для онлайн-продажи товаров повседневного спроса

В Вестнике Банка России № 26 от 03.04.2020 сообщалось об установлении максимальной комиссии в размере 1 процента.

30 сентября истекает продленные сроки обучения по охране труда или проверки знаний, результатов СОУТ

Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 пролонгация установлена в отношении сроков, истекающий в период с апреля по сентябрь 2020 года.

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30 сентября истекает срок предоставления отсрочки оплаты аренды в связи с COVID-19

Правила предоставления отсрочки регламентированы Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439.

30 сентября истекает срок, в течение которого СМСП вправе обратиться за кредитными каникулами

Согласно Федеральному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ право предоставлено заемщикам из наиболее уязвимых в пандемию сфер экономики, заключившим кредитный договор до 3 апреля 2020 года.

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