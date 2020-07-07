III квартал 2020 года: перемены для бухгалтеров

Подготовили дайджест изменений в законодательстве, вступающих в силу в III квартале 2020 года. 1 июля истекает срок действия моратория на налоговые проверки, заканчивается заморозка обеспечительных мер. Кроме того, с этого дня меняются правила реализации обуви, сигарет и некоторых видов молочной продукции. С 1 сентября изменится состав сведений об организации в ЕГРЮЛ. Вместе с окончанием первого осеннего месяца истекут некоторые отсрочки, предоставленные из-за COVID-19, прекратится прием заявлений от МСП на «кредитные каникулы».

1 июля заканчивается мораторий на налоговые проверки

Речь идет о мероприятиях налогового контроля, указанных в абз. 1 п. 4, абз. 2 и 3 п. 7 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

1 июля возобновляется применение приостановленных мер взыскания и обеспечительных мер

О приостановлении ФНС сообщала в письме от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@.

1 июля скорректируют перечень товаров, облагаемых по ставке НДС 10 процентов

Постановлением Правительства РФ от 09.03.2020 № 25 перечни кодов видов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе и реализации в РФ, дополнены молокосодержащими продуктами с ЗМЖ.

1 июля регионы смогут вводить у себя НПД для самозанятых

Благодаря Федеральному закону от 01.04.2020 № 101-ФЗ региональные власти могут принять соответствующий.

1 июля меняются правила торговли обувью и сигаретами

Постановлениями Правительства РФ от 28.02.2019 № 224; от 05.07.2019 № 860 прекращается оборот немаркированных сигарет, папирос, обуви. В отношении ввозных обувных товаров есть переходные положения.