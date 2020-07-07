ПФР продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат
Пенсионный фонд продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких обращений сейчас достигает более 70%. По большинству из них пенсия с согласия человека назначается полностью дистанционно на основе данных, которые передали работодатели в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по июль назначается удаленно и не требует личного визита в клиентскую службу ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на оформление пенсии. Это отражается в специальном акте. На основе него формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.
Специалисты Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, пароль доступа к личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.