«Мы делили апельсин»: как обосновать деловую цель и законность дробления бизнеса

Проведенный анализ 350 судебных дел об искусственном дроблении бизнеса обнажил существенную проблему проигравших налогоплательщиков: они практически ничего внятного не предоставляли суду в качестве доказательств своей налоговой добросовестности. А доказать они должны, ни больше ни меньше, самостоятельность и самодостаточность субъектов вменяемой группы, и деловую цель отношений между ними.

Эксперты TaxCOACH подготовили материал о том, что представить в качестве доказательств наличия деловой цели в делах об искусственном дроблении.

Самое важное: налоговая экономия деловой целью быть не может (например, создание отдельной компании на УСН, чтобы не платить НДС).

Суды под Деловой целью понимают разумные экономические и иные причины действий налогоплательщика, направленные на получение экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. Так утверждает Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

Из 350 арбитражных решений за 2,5 года деловая цель в дословной формулировке упоминалась всего в 63 делах. В 39 случаях суд поверил в ее наличие, в 25 — нет.

Например, группа компаний, занимающаяся обслуживанием автомобилей заявила, что множественность субъектов обусловлена разными видами ремонта:

одно ООО занималось обслуживанием и гарантийным ремонтом;

другое ООО — кузовным ремонтом.

Но суды установили, что обе компании действовали как одна организация. Клиенты обращались только в «одно окно», а сотрудники работали как один трудовой коллектив. То есть бизнес не смог предоставить фактов воплощения деловой цели в реальности. Более того, они не доказали суду самостоятельность и самодостаточной компаний. (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30 октября 2019г. по делу №А43-20730/2018)

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В действительности же деловая цель оценивается судом в каждом деле! Как совокупность доказательств разумного экономического поведения налогоплательщика. Хотя не в каждом решении можно встретить дословную формулировку.

Мы попытались систематизировать доводы в обоснование деловой цели у выигравших налогоплательщиков. Что можно использовать в качестве ориентиров при формировании собственной защиты.

Какие деловые цели приемлет суд?

Все цели своих действий, которые назывались бизнесом в делах о дроблении, мы условно разделили на несколько групп.

1. Специализация субъектов в группе компаний

При построении группы каждая компания наделена уникальными функциями.

1) Разные виды деятельности

Это наиболее распространенная деловая цель.

Так в строительном холдинге (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 1 августа 2017г. по делу №А58-3518/2016) все компании имели свой особенный функционал:

основная компания занималась строительством;

вторая — поиском арендаторов и предоставлением построенных объектов в аренду.

В этом случае кроме деловой цели на стороне налогоплательщика были реальность и рыночная цена сделки между взаимозависимыми лицами: у обеих компаний были обособленные коммерческие интересы и необходимые ресурсы для их удовлетворения.

Схожая ситуация в другой группе компаний (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 февраля 2018г. по делу №А12-14483/2017), также занимающейся недвижимостью.

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Основная компания занималась управлением недвижимостью, а две других непосредственно выполняли ремонт и обслуживание объектов. Деловая цель была подкреплена наличием необходимых обособленных ресурсов (имущества, штат сотрудников и пр.) для выполнения своих функций, а также рыночным характером отношений внутри группы.

В промышленных группах разные виды деятельности могут быть обусловлены разными техническими процессами.

Группа компаний из двух ООО и одного ИП занималась продажей, монтажом, ремонтом и поверкой тахометров (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12 января 2018 г. по делу № А60-14635/2017). Так как исторически все делал один ИП, к которому с ростом выручки присоединялись подконтрольные ему ООО, ФНС посчитало, что имеет место искусственное дробление бизнеса с целью завышения расходов.

Однако суд установил, что с ростом спроса становилось проблематичным и технически нецелесообразным осуществление одним субъектом торговой, ремонтной и поверочной деятельности. Налогоплательщик доказал реальность разделения функционала между взаимозависимыми организациями. В результате суд встал на сторону предпринимателя.

2) Специализация по условиям работы с контрагентами

Различные условия осуществления деятельности во вне, как правило, проявляются в том, что субъекты группы компаний работают с разными категориями клиентов.

Так, супружеская пара индивидуальных предпринимателей оптом торговала молочной продукцией (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 3 октября 2019 г. N Ф10-4161/19 по делу N А62-2519/2018). Однако супруга в отличие от мужа занималась мелким оптом, и ее покупателями были в основном непосредственные потребители продукции или небольшие розничные магазины. Суд принял это обстоятельство во внимание и встал на сторону ИП.

Еще пример. ГК по продаже ГСМ (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 8 декабря 2017г. по делу №А12-1182/2017), состоящая из родственников (участники и директоры в ООО, ИП), проводила активную маркетинговую политику и осваивала все категории покупателей и различные виды продаж:

«van selling» (мобильная торговля с автомобиля, когда товар находится в кузове автомобиля и оперативно доставляется покупателю);

розничные точки для мелких покупателей;

торговля в павильоне;

торговля в области;

и другое.

Для каждого направления были созданы соответствующие субъекты.

Важно: все компании и ИП были наделены всеми необходимыми ресурсами (имуществом, работниками и пр.) для ведения самостоятельной деятельности. Как результат, все инстанции встали на сторону бизнеса.

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3) Специализация по территориальному признаку

Эта цель схожа с предыдущей. Но различия в данном случае обусловлены, прежде всего, местом нахождения контрагента.

В группе компаний по производству парфюмерной продукции (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 1 апреля 2019г. по делу №А40-254336/2017) было отдельное ООО, которое занималось поставкой произведенной продукции дистрибьютерам на Украине и в Белоруссии. Другие субъекты торговали только по РФ. Данное обстоятельство подтверждается уникальными списками контрагентов у компаний в группе.

4) Специализация по имущественным объектам

Такая деловая цель характерна прежде всего для компаний, занимающихся строительством, сдачей в аренду или обслуживанием недвижимости, дорогостоящего или крупногабаритного оборудования.

16 ООО «упрощенцев», объединенные одним учредителем, сдавали в аренду недвижимость. В совокупности они давно преодолели все пределы для применения УСН.

Однако суд учел, что каждое ООО отвечало за отдельный объект. Деловая цель была подкреплена самостоятельностью компаний — у каждой компании были необходимые и обособленные штат, поставщики и пр. В итоге суды всех инстанций поддержали налогоплательщика. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 марта 2017 г. по делу № А81-2952/2016)

2. Предпринимательские цели

К таким целям мы отнесли действия предпринимателей, направленные непосредственно на увеличение прибыли или снижение издержек деятельности.

1) Оптимизация хозяйственной деятельности

Оптимизация нацелена на повышение эффективности функционирования трудового коллектива и/или снижения затрат, связанных с организацией производственного процесса на предприятии.

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Например, в аптечной сети (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22 мая 2018 г. N Ф02-1906/18 по делу N А19-6999/2017) происходило перемещение персонала между торговыми точками, фактически единое руководство у всех компаний, один центральный офис и т.д. Однако суды прямо отметили, что налогоплательщик имел реальные деловые цели: перевод малоквалифицированного персонала, увеличение объемов продаж непрофильного товара, снижение собственных издержек, связанных с продажей такого товара, улучшение управляемости персоналом. Достижение указанных целей позволило получить дополнительный экономический эффект, а также уменьшить количество персонала.

Но такая цель не могла быть принята без подтверждения самостоятельности субъектов ГК.

2) Расширение или сохранение рынка

Группа компаний по торговле шинами и ремонту автомобилей (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27 сентября 2019 г. N Ф09-5485/18 по делу N А76-27603/2017), состоящей из родственников и друзей, имела общие кадровую службу, маркетинговые акции, единый закуп и пр.

Однако суд поверил в экономическую причину такого сотрудничества, которая состоит в том, что комплектуя автошинами и другим товаром большое количество розничных операторов, налогоплательщик значительно снижает риск появления федеральных игроков. И, кончено, такое доверие суда было возможно только при установлении факта самостоятельности всех участников группы компаний.

3) Получение прибыли

Такая цель является естественной и основной для любого предпринимателя. Но в случае дробления необходимо продемонстрировать, что прибыль появится не только благодаря экономии на налогах.

В группе компаний (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15 августа 2017 г. N Ф08-5416/17 по делу N А53-20053/2016), занимающейся производством молочной продукции, была выделена транспортная компания. Ей передали часть автомобилей в аренду с экипажем из водителей основного ООО. Услугами этой компании пользовалась, в первую очередь, остальные субъекты группы.

Такое решение было принято на основе экономического анализа использования своего транспорта. Часть машин не использовались в производстве. Чтобы они не простаивали, а приносили прибыль, их передали профильному ООО для оказания транспортных услуг третьим лицам, что в итоге и было в действительности. При этом были сохранены свои водители, так как потребность в них в основной компании сохранялась, а их опыт позволял обеспечить надлежащую сохранность переданных транспортных средств.

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4) Участие и создание конкуренции на тендерах

Такая деловая цель нередко встречается в делах о дроблении. Как правило, заканчивающихся не в пользу бизнеса. Однако из анализа решений следует, что дело не в том, что такая цель неприемлема, а в том, что налогоплательщики не смогли ее подтвердить.

Налогоплательщик (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 ноября 2018г. по делу №А67-4208/2017) заявил, что несколько компаний созданы для участия в тендерах для малого и среднего бизнеса. К самой цели у суда, видимо, претензий не было. Но в процессе было установлено, что лица в таких тендерах не участвовали.

Если же такое участие подтверждается, то такая цель принимается судами: компания доказала, что участвовала в аукционах совместно с другими субъектами ГК. (Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 24 октября 2018г. по делу №А12-17974/2018) В данном случае это стало подтверждением наличия конкуренции между взаимозависимыми лицами, доказывающим их самостоятельность.

Однако необходимо понимать, что декларирование такой цели может повлечь проблемы с другой стороны — указанные действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, что приведет к штрафам от ФАС.

5) Снижение предпринимательских рисков

Налогоплательщик доказал (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11 июня 2019г. по делу №А60-38720/2018), что заключение договора о таможенном оформлении поставки товара от взаимозависимого лица обусловлено нивелированием рисков при прохождении таможенного оформления. Таможенный брокер закупал товар на условиях самовывоза, в результате не только брал на себя функции обеспечения транспортировки, но и нес риски по его сохранности в пути.

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Но зачастую такую цель сложно обосновать.

Это не удалось торговой группе. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 апреля 2018 г. по делу №А02-553/2017) Основная компания передала в ходе выделения подконтрольным ООО транспортные средства и потом арендовала их. Мотивация, по словам налогоплательщика, заключалась в попытке спастись от банкротства, перенеся расходы на подконтрольные лица.

Однако финансовые показатели показали рост кредиторской задолженности основной компании теперь уже перед взаимозависимыми лицами. Все усугубилось отсутствием самостоятельности новых владельцев машин.

6) Улучшение кредитного статуса компании или ИП

Учредитель основного ООО стал вести параллельную торговую деятельность в качестве ИП. Экономической причиной для этого стала необходимость «обособить имущество для ИП, соединить его с личным имуществом, увеличив тем самым кредитоспособность предпринимателя». Это позволило взять кредит для увеличения товарооборота и повысить прибыль. Суд согласился с разумностью действий предпринимателя. (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 21 февраля 2019г. по делу №А12-13630/2018)

3. Корпоративные цели

Перипетии отношений собственников часто приводят к необходимости преобразования юридической структуры бизнеса. Такие изменения не связаны с извлечением прибыли.

В одном случае было создано новое ООО (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29 ноября 2019г. по делу №А06-8005/2018), которое занималось тем же самым, что и первоначальная ремонтная компания. При этом у вновь созданной организации не было оборудования для осуществления детальности — оно арендовало его у основной.

Однако суд учел тот факт, что ООО создано для привлечения новых партнеров, которые имели необходимые деловые связи для развития бизнеса.

В другом случае ИП (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 23 октября 2018г. по делу №А49-8468/2017), занимающийся производством мебели, создал ООО, которое стало параллельно осуществлять такой же вид деятельности. Цель ИП заключалась, среди прочего, в удержании перспективного специалиста, который стал директором в этом ООО.

Возможности карьерного роста в штате ИП были исчерпаны, поэтому собственник решил сделать для специалиста новое ООО и по достижении определенных финансовых показателей включить его в состав участников. Суд принял эту причину во внимание и встал на сторону предпринимателя.

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Однако также как и с другими деловыми целями, мало их назвать — им надо следовать. И суд должен это видеть.

Так в группе компаний, занимающейся недвижимостью (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 января 2019г. по делу №А73-21299/2017), придумали очень хорошую деловую цель. Она оправдывала дробление большого здания на маленькие помещения, что позволяло сохранить право на УСН. Налогоплательщик заявил, что разделение бизнеса и недвижимости обусловлено корпоративным спором относительно «дивидендной политики».

Каждый из партнеров по-разному смотрел на порядок распределения прибыли. Но в итоге выяснилось, что все средства всё равно стекались в единый центр, а новые субъекты нельзя было назвать самостоятельными. Налогоплательщик спор проиграл.

Вывод

Само по себе экономическое обоснование своих действий не срабатывает. Как бы красиво и логично не выглядели бы озвученные перспективы бизнеса от преобразований, этого недостаточно. Необходимо, чтобы они подтверждались реальными действиями. При этом нельзя обозначить разумные экономические причины существования группы компании при очевидной несамостоятельности субъектов.

Так, группа компаний (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 июля 2019г. по делу №А32-46644/2017) общепита с известным брендом объясняла тесное сотрудничество субъектов необходимостью:

продвижения товарного знака;

консультирование вопросам хозяйственной деятельности;

единые стандарты оказания услуг.

Все эти задачи были «упакованы» в договоры франчайзинга.

Но в суде установлено множество фактов, свидетельствующих о несамостоятельности компаний (сотрудники перемешаны, беспроцентные внутренние займы, сырьё перемешано и т.п.).

В таких условиях, какой бы разумной и экономической не выглядела причина действий налогоплательщика, она будет фиктивной.

Ни в одном из дел в пользу налогоплательщика деловая цель не была единственным аргументом, но без нее шансы на победу стремительно снижаются. Помимо неё суд основывал своё решение на иных доводах, свидетельствующих о самостоятельности компаний. Деловая цель предназначена для того, чтобы объяснить полноценную логичную систему обоснованного ведения Бизнеса посредством группы компаний.