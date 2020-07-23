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Что такое пермутации и модификации в бухгалтерском учете?

Сегодня разберем пару мудреных словечек из теории бухучета. Сами термины вряд ли пригодятся вам в работе — скорее просто можно будет при случае блеснуть эрудицией. А вот понимание их экономического смысла критически важно для того, чтобы бухгалтерские проводки не казались высшей математикой.

На пермутациях и модификациях основан метод двойной записи, который впервые был описан более 500 лет назад, а использовался еще до нашей эры.

В бухгалтерии за последнее столетие много чего поменялось, но этот метод до сих пор — основа основ.

Чтобы лучше понять этот текст, рекомендуем сначала вспомнить, что итог бухгалтерского баланса — суммарная стоимость всех активов (пассивов) — называется валютой баланса.

Пермутации и модификации — это факты хозяйственной жизни (ФХЖ), которые по-разному влияют на валюту баланса.

Любой ФХЖ затрагивает две статьи баланса — это важное следствие капитального уравнения. В результате сохраняется равенство между активом и пассивом, но валюта баланса может изменяться. Пермутации не изменяют валюту баланса. Модификации изменяют. Существует два типа пермутаций и два — модификаций. Для удобства восприятия введу обозначения: А — стоимость активов, П — стоимость пассивов, Х — сумма ФХЖ.

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Активная пермутация (А Х-Х=П) — это ФХЖ, изменяющий структуру актива баланса. При активных пермутациях валюта баланса не изменяется, а происходит замещение одного вида активов другим. Например, при выпуске готовой продукции из производства уменьшается стоимость незавершенного производства в цехе, но на ту же сумму увеличивается стоимость готовой продукции на складе.

Пассивная пермутация (А=П Х-Х) — это ФХЖ, изменяющий структуру пассива баланса. При пассивных пермутациях валюта баланса не изменяется, а происходит замещение одного вида пассивов другим. Например, при начислении дивидендов учредителям уменьшается сумма нераспределенной прибыли, но на ту же сумму увеличивается кредиторская задолженность компании перед учредителями.

Положительная модификация (А Х=П Х) — это ФХЖ, увеличивающий валюту баланса. При положительных модификациях увеличиваются и активы и пассивы. Например, при приобретении товаров у поставщика увеличивается стоимость товаров на складе, но на ту же сумму увеличивается и кредиторская задолженность перед поставщиком.

Отрицательная модификация (А-Х=П-Х) — это ФХЖ, уменьшающий валюту баланса. При отрицательных модификациях уменьшаются и активы и пассивы. Например, при оплате поставщику за поставленные товары уменьшается сумма денежных средств на расчетном счете, но на ту же сумму уменьшается и кредиторская задолженность перед поставщиком.

В заключение немного этимологии.

Почему пермутации и модификации так называются? Латинское permutatio означает перестановку или замену. В нашем случае замену одного актива или пассива на другой. Модификация — тоже латинское слово. Modificatio переводится как преобразование. Под влиянием модификаций преобразуется валюта баланса.

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