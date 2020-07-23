Что такое пермутации и модификации в бухгалтерском учете?

Сегодня разберем пару мудреных словечек из теории бухучета. Сами термины вряд ли пригодятся вам в работе — скорее просто можно будет при случае блеснуть эрудицией. А вот понимание их экономического смысла критически важно для того, чтобы бухгалтерские проводки не казались высшей математикой.

На пермутациях и модификациях основан метод двойной записи, который впервые был описан более 500 лет назад, а использовался еще до нашей эры.

В бухгалтерии за последнее столетие много чего поменялось, но этот метод до сих пор — основа основ.

Чтобы лучше понять этот текст, рекомендуем сначала вспомнить, что итог бухгалтерского баланса — суммарная стоимость всех активов (пассивов) — называется валютой баланса.

Пермутации и модификации — это факты хозяйственной жизни (ФХЖ), которые по-разному влияют на валюту баланса.

Любой ФХЖ затрагивает две статьи баланса — это важное следствие капитального уравнения. В результате сохраняется равенство между активом и пассивом, но валюта баланса может изменяться. Пермутации не изменяют валюту баланса. Модификации изменяют. Существует два типа пермутаций и два — модификаций. Для удобства восприятия введу обозначения: А — стоимость активов, П — стоимость пассивов, Х — сумма ФХЖ.