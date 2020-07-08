Пора поставить диагноз: эксперты оценили ущерб бизнесу от коронавируса

Как в итоге «коронакризис» повлиял на бизнес и когда ждать его восстановления?

Компания «Моё дело» подготовила отчет о восстановлении российского бизнеса после режима самоизоляции.

Эксперты основывались на данных о денежных поступлениях клиентов интернет-бухгалтерии за 2019-2020 года. И вот что они выяснили.

Отличное начало

2020 год для российских предпринимателей начался благоприятно. В январе обороты клиентов «Моё дело» выросли на 13,77% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, в феврале — на 7,42%, в марте — на 13,22%.

Но уже в первую половину апреля после введения ограничительного режима обороты компаний снизились на 35% по отношению к аналогичному периоду в 2019 году (на графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020).

Источник: https://delovoymir.biz/otchet-o-vosstanovlenii-rossiyskogo-biznesa-posle-rezhima-samoizolyacii.html

© Деловой м На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

Сейчас, когда ограничительные меры постепенно снимаются, бизнес вышел на плато и в ближайшее время ожидается восстановление прежних значений.

Интереснее посмотреть на отдельные отрасли: кто в период самоизоляции потерял больше всего, а кто наоборот только выиграл от «коронакризиса».

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Онлайн-торговля

Этот сектор экономики выиграл больше всехх: он активно рос с начала года, и после введения режима самоизоляции темпы роста только увеличились.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

А уже с мая объем выручки начал снова расти и по итогам первой половины бизнес получил на 64% больше денег, чем за аналогичный период годом ранее. Здесь все вполне понятно: из-за закрытия оффлайн-магазинов люди стали чаще покупать через интернет.

Торговля

Оффлайн-торговле повезло намного меньше, магазины потеряли существенную часть выручки. Однако многие компании смягчили падение, открыв магазины только для оплаты и выдачи интернет-заказов.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

С первой половины апреля оффлайн-торговля постепенно восстанавливается, однако остается сдерживающий фактор: во многих регионах по-прежнему сохраняются многие ограничительные меры. Несмотря на это, при сохранении текущих темпов роста организации смогут уже к осени вернуться к прошлогодним объемам выручки.

Салоны красоты

Салоны красоты — одни из лидеров по потерям в период ограничительных мер. Они прекратили работу с первого дня режима самоизоляции из-за высокого риска распространения коронавируса: косметические процедуры предусматривают тесный контакт клиента и мастера.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

Сильное падение наблюдалось с начала апреля до середины мая. После отмены ограничительных мер салоны красоты возобновили работу, что отразилось на графике. Суммарная выручка салонов во второй половине мая выросла более чем в два раза по сравнению с первой половиной месяца.

По итогам первой половины июня наблюдается стремительный рост выручки. При сохранении текущих темпов организации и предприниматели смогут выйти на прошлогодние показатели к началу-середине осени.

Какие города пострадали больше всего?

Сильнее всего самоизоляция сказалась на крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

В первой половине апреля московские компании потеряли чуть меньше 33% от оборота по сравнению с 2019 годом. В последующие периоды началось восстановление с небольшими регрессиями.

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Первая половина июня показала высокий уровень деловой активности и 15-процентный рост выручки по сравнению со второй половиной мая. Это свидетельствует о стабилизации ситуации и предвещает рост и возврат к значениям 2019 года в ближайшие несколько месяцев.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

Северная столица России — Санкт-Петербург — пострадал от режима самоизоляции больше Москвы. В первые две недели ограничительных мер выручка местных компаний сократилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Темпы восстановления пока что низкие, однако положительные тенденции есть. После регрессии во второй половине мая выручка организаций начала снова расти. Если темпы роста сохранятся, к значениям 2019 года питерские предприниматели смогут вернуться к концу 2020 года.

Какое положение в областях?

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция больше всего распространилась в Москве и Санкт-Петербурге, ограничительные меры коснулись всех регионов страны.

На графиках: синий — 2019 год, оранжевый — 2020 год.

Сильнее всего региональный бизнес ощутил последствия режима самоизоляции в первую половину апреля — предприниматели и организации потеряли около 39% выручки по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

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Сейчас покупательская способность и деловая активность постепенно восстанавливаются, выручка бизнеса постепенно растет (это можно увидеть на графике), но еще отстает от прошлогодних темпов. При неизменной ситуации предприниматели смогут вернуться к значениям 2019 года к ноябрю-декабрю.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир».