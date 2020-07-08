Что необходимо проверить перед подачей иска в арбитражный суд: памятка для юриста

Предлагаю небольшую памятку о том, что нужно обязательно проверить перед подачей искового заявления в суд.

1. Соблюден ли претензионный порядок?

Направляли ли вы претензию на юридический ли адрес, указанный в ЕГРЮЛ? А на фактический? Насколько чётко и грамотно сформулированы требования в претензии? Несоблюдение претензионного порядка является основанием для оставления иска без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

2. Не ликвидирована ли фирма-ответчик?

В силу п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что организация, являющаяся стороной в деле, ликвидирована.

3. Правильно ли вы указали адрес ответчика в иске на дату его подачи?

И по верному ли адресу вы отправили ответчику копию иска? Ведь ответчик мог сменить адрес. В силу п. 1 ч. 1 ст. 126 АПК РФ вы должны будете приложить к иску доказательства отправки копии иска на верный адрес ответчика. В противном случае иск может быть оставлен без движения (ст. 128 АПК РФ).

4. Не находится ли фирма-ответчик в процедуре банкротства?

Если ответчик признан банкротом, то необходимо заявлять требования уже в рамках существующего банкротного дела (заявлять требование о включении в реестр кредиторов). В противном случае Ваш иск подлежит оставлению без рассмотрения (п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).

5. В тот ли суд вы собираетесь подавать иск?

Договором может быть предусмотрен арбитражный суд конкретного региона, не совпадающий с местонахождением ответчика. Или вообще третейский суд.

6. Не нарвётесь ли на встречный иск?

Не редки случаи, когда истец тоже нарушил условия договора и ответчик предъявляет встречный иск, причем на гораздо большую сумму. Например, о взыскании неустойки.

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7. Ходатайствовать ли о наложении обеспечительных мер?

Например, если фирма-ответчик пытается вывести активы, скрыть имущество или иным образом сделать невозможным исполнение решения суда (ст. 90 АПК РФ). В этом случае стоит собрать все возможные доказательства и заявить ходатайство о наложении обеспечительных мер (арест денежных средств на счете и т.п.).