Аффилированность не помеха. Когда суд может принять решение в вашу пользу

Все знают, что если налоговые органы при проверке установят взаимозависимость или аффилированность сторон, то все сделки с этими лицами попадают под пристальный контроль. Практически всегда налоговые органы оспаривают сделки и производят доначисления налогов и санкций. Судебная практика сформирована, в настоящее время практически 80% таких дел решается в пользу налоговых органов. Тем интереснее случаи, когда вопрос решается в пользу налогоплательщика.

Рассказываем почти необыкновенную историю в кратком изложении (подробнее см. Решение от 18 октября 2018 г. по делу № А43-16326/2018).

Постановление от 14 марта 2019 г. по делу № А43-16326/2018

Имеется ООО Торговый дом «Колиз», который ведет свою деятельность с 2006 года.

В 2007 году был зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания) «Колиз», но не на общество, а на индивидуального предпринимателя Выперайленко О.В. Какие отношения были между ИП и ООО в то время, неизвестно, но Выперайленко О.В. прекратил деятельность в качестве ИП 20.08.2008.

Примечание: Согласно статье 1478 ГК РФ, прекращение деятельности в качестве ИП лишает Выперайленко О.В. статуса обладателя исключительного права на товарный знак, так как обладателем такого права может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

На основании заявления Выперайленко О.В. 14.01.2014 Роспатентом досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «Колиз».

Роспатентом 24.03.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака «KOLIZ», ранее получившего отказ в регистрации. Товарный знак зарегистрирован 27.05.2014. Правообладателем стало Общество ТД «Колиз».

И вот тут-то происходит резкий поворот:

Выперайленко О.В. 19.03.2015 вновь регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, а 30.03.2015 обращается в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ООО ТД «Колиз» о запрете использования товарного знака «KOLIZ».

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Но уже 12.05.2015 производство по делу №А43-8240/2015 прекращено, в связи с утверждением мирового соглашения сторон от 12.05.2015, согласно которому:

Общество передает Выперайленко О.В. права на товарный знак «KOLIZ» всего за 500 рублей.

Выперайленко О.В. обязуется зарегистрировать права на товарный знак «KOLIZ» в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

За незаконное использование товарного знака «KOLIZ» в период, предшествовавший утверждению мирового соглашения, Общество обязуется выплатить Выперайленко О.В. компенсацию в размере 1% от оборота Общества за указанный период, в течение 15 банковских дней с момента утверждения мирового соглашения.

Выперайленко О.В. обязуется предоставить Обществу право использования товарного знака «KOLIZ» в порядке и на условиях, которые будут определены соглашением сторон.

За использование товарного знака «KOLIZ» в период после утверждения мирового соглашения Общество обязуется выплачивать Выперайленко О.В. компенсацию в размере 1,5 % от оборота Общества в год.

В соответствии с мировым соглашением ООО ТД «Колиз» выплатило в 2015 году ИП Выперайленко О.В. 102 047 130 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака за период с 2012 по 2015 год. Конечно, эти выплаты списаны на расходы в целях уменьшения налога на прибыль.

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Все было хорошо, пока налоговая не проверила правильность начисления и уплаты налогов

В ходе проверки инспекцией установлены все вышеуказанные факты.

С целью определения рыночной стоимости товарного знака «KOLIZ» на момент отчуждения исключительного права на товарный знак инспекцией вынесено постановление о назначении оценочной экспертизы.

По результатам экспертизы рыночная стоимость товарного знака «KOLIZ» на момент отчуждения составила 68 039 000 руб., а Обществом товарный знак передан Выперайленко О.В. всего за 500 руб.

Кроме того, Выперайленко О.В. с января 2017 года является участником ООО ТД «Колиз» с долей 15%, а также генеральным директором Общества.

Инспекция пришла к выводу, что Выперайленко О.В. является лицом, способным оказывать влияние на экономические результаты деятельности Общества, в силу взаимозависимости.

Инспекция решила:

что компенсационные выплаты в адрес Выперайленко О.В. до регистрации договора отчуждения носят неправомерный характер, вследствие чего налогоплательщиком был необоснованно занижен размер расходов на сумму компенсации в размере 102 050 130 рублей;

учитывая взаимозависимость и согласованность действий сторон по отчуждению товарного знака, Общество получило необоснованную налоговую выгоду в виде занижения дохода от реализации товарного знака, многократно занизив рыночную стоимость товарного знака.

Налогоплательщику начислены налоги в общей сумме 46 813 226 руб., штрафные санкции по статье 122 Налогового кодекса Российской Федерации в сумме 2 135 951 руб., пени в сумме 10 530 363 руб.

Суд принял решение в пользу налогоплательщика

Общество обратилось в суд, и вот основные выводы суда:

Не имеет значения факт прекращения регистрации Выперайленко О.В. в качестве предпринимателя, равно как и его отказ от прав на товарный знак «Колиз». Взаимозависимость участников сделок сама по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях налогового контроля, только если установлено, что такая взаимозависимость используется участниками сделки как возможность для осуществления согласованных действий, не обусловленными разумными экономическими или иными причинами. Заключение мирового соглашения и последующих сделок, регулирующих порядок выплаты компенсации Выперайленко О.В. за незаконное использование товарного знака «KOLIZ» в период с 21.08.2012 по 08.12.2015, безвозмездное отчуждение товарного знака «KOLIZ» Выперайленко О.В. свидетельствует лишь о том, что стороны, по сути, зафиксировали документально фактически сложившиеся между ними взаимоотношения, что соответствует действующим нормам гражданского законодательства и никакой причинно-следственной связи с получением необоснованной налоговый выгоды не имеет. В рассматриваемом случае использование субъектами гражданских правоотношений предоставленных нормами ГК РФ не может расцениваться как недобросовестное поведение, в данной части доводы налогового органа противоречат нормам действующего законодательства.

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Особо указано, что суд, утверждая мировое соглашение, в силу ч. 6 ст.141 АПК РФ установил, что оно не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. Указанный судебный акт согласно статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Резюме

Если хотите, чтобы проверка прошла без особых проблем, запаситесь судебным решением, подтверждающим правильность действий с вашими контрагентами по спорным ситуациям.

Ведь сказано, что судебный акт является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации в т.ч. и для налоговых органов