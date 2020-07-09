Развод на деньги: письма о компенсациях, быстром заработке и пособиях

Многие хотели бы жить безбедно и не работать. На этой человеческой мечте пытаются нажиться мошенники, которые присылают нам письма с обещанием легких денег.

Стоит ли им верить?

Письма о компенсациях

Письмо обещает компенсацию за что-то. Но за что именно? Мошенник не знает вас — поэтому рассылка идет без конкретики, «для всех»

На что обратить внимание?

Адрес электронной почты отправителя. Если адрес, с которого вам отправили письмо, кажется незнакомым — скопируйте его и вставьте в строку поиска в любом поисковике. В результатах отобразится информация, от кого это письмо, а также жалобы пользователей, если письмо пришло от мошенников. Это самый простой и безопасный способ проверить отправителя. Тема письма. Мошенники используют кричащие слова в теме письма, чтобы вы его точно открыли. Они эксплуатируют самую очевидную проблему — потребность в деньгах. Текст письма. В письме подчеркивается срочность: «Если вы сейчас не заберете свои деньги, то они сгорят и вам ничего не выплатят!» Это провокация — мошенник рассчитывает, что вы не будете долго думать и сразу нажмете на ссылку. Ненастоящие кнопки. Мошенник хитро спрятал под кнопкой «Отписаться» ссылку на свой же вредоносный сайт. Настоящая ссылка на отписку расположена немного ниже. Не нажимайте никакие кнопки и не переходите по ссылкам в письмах от мошенников.

Что может произойти, если вы перейдете по ссылке:

вы скачаете вредоносный файл,

попадете на сайт мошенников,

компьютер будет заражен вирусом.

Если начал скачиваться файл:

остановите загрузку и удалите файл;

если не успели отменить загрузку, удалите файл, не открывая;

проверьте компьютер с помощью антивируса.

Если вы перешли по ссылке и попали на неизвестный сайт:

Не обращайте внимания на агитацию мошенников с обещанием выплат и компенсаций. Это сайт без определенного адресата, «для всех» — мошенник не может знать, почему именно вам положена или не положена компенсация.

Не переходите дальше, закройте сайт.

Если на компьютере стоит антивирус, запустите проверку системы.

Если вы хотите получить компенсацию, лучше всего обратиться к юристу. На сайтах многих юридических контор специалист проконсультирует вас бесплатно, а если захотите подробнее разобраться в вопросе, закажите его услуги. Юрист досконально изучит вашу ситуацию и определит, должны вам что-то выплатить или нет.

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Письма о пособиях и финансовой помощи

У вас якобы уже есть личный кабинет, в который осталось зайти, чтобы забрать деньги. Но это обман

В связи с пандемией многие остались без работы. Мошенники не упускают этот шанс и пытаются отобрать последнее. Они используют всё те же приемы: громкую тему, обещание мгновенных выплат и красивый текст в письме.



Если перейти по ссылке, откроется сайт мошенников, где они обещают прямо сейчас перечислить сумму вам на счет. Для этого вам нужно всего лишь оплатить комиссию за перевод. «Комиссия» чаще всего не превышает 200–300 рублей, что не так много по сравнению с выгодой в 33 148 рублей.



Но вы не увидите этих денег — как и 300 рублей, которые добровольно перечислите мошенникам.



Обращаться за пособиями и государственными выплатами нужно самостоятельно, а не по ссылкам в письмах, попавших в спам.

Чтобы получить пособие, нужно заполнить заявление на сайте госуслуг или обратиться в МФЦ вашего района.

Письма о быстром заработке

Нет подробностей о компании и обязанностях, лишь обещания. Это обязательно должно вас насторожить

Такие письма обещают быстрый заработок, для которого не нужно прилагать никаких усилий.



Если перейти по ссылке, мошенник может попросить пройти легкий тест, который никак не определяет компетентность жертвы.

Например, появится вопрос: «Выберите, каким способом вы расплачиваетесь чаще всего: а) банковской картой, б) наличными, в) выписываю чеки, г) другим образом».

Эти вопросы — приманка для жертвы: они не проверяют навыки, но имитируют проверку и повышают вовлеченность в процесс.

В конце теста, скорее всего, появится ответ от якобы потенциального работодателя: «Вы именно тот человек, которого я искал в помощники! Вот вам премия, я так рад, что мы начали сотрудничать!»

И дальше по сценарию — вас попросят оплатить комиссию за перевод «премии».

Не вводите данные своей банковской карты. Если вы ввели данные и перечислили деньги мошеннику, лучше всего заблокировать и перевыпустить карту.

Возможно, ваши данные уже похищены мошенниками.

Чтобы найти временную или постоянную работу, напишите резюме и разместите его на сайте для поиска работы. Не ждите, когда потенциальный работодатель сам вас найдет, а пишите первыми.

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Какие письма попадают в спам?

В папку «Спам» попадают рассылки, которые не соответствуют правилам вашего почтового сервиса. Например, у Gmail, Mail.ru и «Яндекс.Почты» разные алгоритмы, поэтому одно и то же письмо, пришедшее на почтовые ящики в разных сервисах, может оказаться как в спаме, так и среди обычных писем.



Самое важное — это домен. Домен — это то, что идет после символа @.

Если у домена плохая репутация, то письма с этого адреса всегда будут попадать в папку «Спам».



Во всех трех примерах в этой статье мошенник использует один домен — у его писем плохая репутация, и они оказываются в папке «Спам».



Иногда система ошибается и отправляет сообщения в спам по ошибке, и временами приходится проверять эту папку. Бывает, сюда попадают письма с поздравлениями, акциями от магазинов и даже письма знакомых людей.



Можно попробовать решить проблему с помощью кнопки «Не спам» в почтовом сервисе. Если письма с этого адреса продолжают приходить в Спам, хотя таковыми не являются, то если у вас возникает проблема с отправкой и получением писем и они по ошибке попадают в спам, то стоит заполнить форму для отправки сведений об ошибке в «Яндекс.Почте», Mail.ru или почте Google. Поддержка расскажет, почему так происходит и как решить проблему.



Если вы не давали согласие на отправку вам рассылки, такие письма тоже, скорее всего, будут попадать в спам. Обычно в тексте письма есть возможность быстро отписаться.



Итак, чтобы защититься от спамеров:

1. Не открывайте письмо в спаме, если тема письма и адрес отправителя кажутся странными. Если вы ждете письма от другого человека и не знаете, он ли это отправил, — позвоните и уточните, прежде чем открывать письмо.

2. Не скачивайте файлы из письма. Если загрузка началась автоматически — отмените, если не успели — удалите файл, не открывая его, и проверьте компьютер на вирусы.

3. Напишите в поддержку, если ваши письма или письма вашего собеседника попадают в спам.

Если вы попались на удочку мошенника:

1. Если вбивали данные банковской карты — заблокируйте и перевыпустите карту.

2. Если отправили деньги за «комиссию» — деньги не вернут, ничего не поделаешь.

3. Если открыли скачанный файл — запустите проверку компьютера антивирусом. Это может помочь избавиться от вируса в системе.

4. Если с компьютером что-то произошло и он выдает странные сообщения о шантаже при загрузке — обратитесь к специалисту. Мошенник заблокировал ваш компьютер, без помощи мастера снять блокировку довольно сложно.

Никогда не переводите деньги по реквизитам в письме, даже если мошенники прибегают к угрозам или шантажу.

Если не знаете, как избавиться от вируса, обратитесь за помощью к специалисту.

Источник: Работа.ру