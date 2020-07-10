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Как получить субсидию на профилактику от коронавируса

Организациям и ИП, которые работают напрямую с клиентами, нужны дополнительные меры поддержки в связи с коронавирусом. Поэтому правительство приняло новое постановление (№ 976 от 2.07.2020), которое регламентирует правила и порядок представления субсидий на профилактические мероприятия от коронавируса. Разбираемся, у кого есть право на субсидию, как её получить (заявление) и каков ее размер.

У кого есть право на субсидию?

Это 2 категории:

  • субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП);
  • социально ориентированные некоммерческие организации.

На субсидию по профилактике COVID-19 могут рассчитывать только те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО.

Около 500 000 малых и средних компаний, а также социально ориентированных НКО могут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции. В них занято около 1,8 млн человек.

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В Приложении № 3 к Постановлению № 976 приведён исчерпывающий список кодов сфер деятельности/наименований вида экономической деятельности по ОКВЭД 2, у которых есть право на субсидию по профилактике.

СФЕРА/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОД ОКВЭД 2

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

Если компания ведёт деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров, у неё тоже есть право на субсидию.

Субсидии предоставляют на основании реестра получателей, который формирует ФНС России.

Форма заявления

Бланк заявления на предоставление субсидии на профилактические меры приведён в Приложении № 2 к Постановлению № 976. Оно выглядит так:

1

Как видно, в заявлении на субсидию на профилактику от коронавируса нужно указать:

  • наименование организации;
  • ИНН (КПП);
  • просьба о субсидии;
  • реквизиты счета: банк, корр. счет, БИК, номер счета и получатель;
  • подтверждение сдачи формы СЗВ-М (в полном объеме в порядке и сроки, установленные законом);
  • подпись руководителя/представителя;
  • реквизиты доверенности представителя;
  • дата.

Срок подачи заявления

Подать заявление на получение субсидии на профилактические мероприятия в связи с коронавирусом можно с 15 июля по 15 августа 2020 года включительно.

Как подать заявление?

Заявку на выплату компенсации на проведение профилактических мероприятий можно подать следующими способами:

  • через личный кабинет налогоплательщика (юрлица/ИП) на официальном сайте ФНС России налог.ру;
  • в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
  • в виде почтового отправления;

Условия получения субсидии

Вместе с тем, у организации, претендующей на субсидию:

  1. Не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам свыше 3000 рублей.
  2. Она не может быть в процессе ликвидации или банкротства.

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР НА СУБСИДИЮ ДЛЯ МСП

1

Подача заявления в ИФНС по месту нахождения организации (месту жительства ИП)

2

Включение получателя субсидии в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 10 июня 2020

3

Отнесение отрасли получателя субсидии по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 10 июня 2020 к отраслям, требующим поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (см. выше таблицу кодов ОКВЭД)

Или включение в Единый перечень классифицированных гостиниц (от 100 номеров), горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 (принадлежат получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании)

4

Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ

ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учета в налоговых органах

5

По данным ФНС на дату подачи заявления на 1 июня 2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по ним) превышающая 3000 рублей

 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР НА СУБСИДИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

1

Подача заявления в ИФНС

2

Включение получателя субсидии на 1 июля 2020 в Реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса (частные образовательные организации, осуществляющие по лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана)

Или включение на 1 июля 2020 поставщиков социальных услуг в соответствии с ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» в Реестр социально ориентированных НКО

3

Не в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ

4

По данным ФНС на дату подачи заявления на 1 июня 2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по ним) превышающая 3000 рублей

Размер субсидии

Её сумма — 15 000 рублей на первоначальные расходы и ещё 6500 рублей на текущие расходы на каждого сотрудника по их количеству в мае 2020 года.

Для ИП без работников размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15 000 рублей.

Количество работников ФНС определяет на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме СЗВ-М. Ответственность за достоверность информации о числе сотрудников несет получатель субсидии. Иначе придётся вернуть субсидию в бюджет.

Необходимость этих дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны:

  • обеспечить персонал масками и перчатками;
  • организовать измерение температуры;
  • принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Субсидию на профилактические мероприятия выдают 1 раз на безвозмездной основе в целях частичной компенсации соответствующих затрат.

Отказ в субсидии: основания

В течение 3-х рабочих дней со дня направления заявления налоговый орган формирует сообщение об отказе в предоставлении субсидии и направляет его по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по обычной почте.

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Основания для отказа в предоставлении субсидии могут быть следующие:

  • нарушение условий включения получателя субсидии в реестр;
  • представление неполных и недостоверных сведений в заявлении, их несоответствие данным налогового органа, в т. ч. несоответствие информации о счете сведениям от банков;
  • нарушение срока направления заявления (т. е. после 15.08.2020);
  • нарушение порядка оформления и подачи заявления (нет подписи или подписание неуполномоченным лицом, подача не в тот налоговый орган);
  • несдача в ПФР формы СЗВ-М.

Сроки перечисления субсидии

Если нет оснований для отказа в предоставлении субсидии, ФНС в течение 3-х рабочих дней со дня направления заявления:

  • делает расчет размера субсидии;
  • формирует электронный реестр получателей субсидий;
  • направляет его в Федеральное казначейство.

Затем не позднее 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра получателей субсидий, оно перечисляет субсидию получателю. В том числе путем передачи реестра в банк.

Не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем перечисления средств, Казначейство информирует ФНС о факте перечисления субсидии получателю.

У налоговиков потом есть 3 рабочих дня, следующих за днем получения от Федерального казначейства данных, на информирование получателя субсидии о факте перечисления ему субсидии. Это возможно по ТКС, через кабинет на сайте ФНС или в виде почтового отправления.

Заключение

В завершение отметим, что в Постановлении № 976 не прописано, кто и как будет отслеживать расходование этой субсидии именно на меры по профилактике.

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