Как получить субсидию на профилактику от коронавируса

В Приложении № 3 к Постановлению № 976 приведён исчерпывающий список кодов сфер деятельности/наименований вида экономической деятельности по ОКВЭД 2, у которых есть право на субсидию по профилактике.
СФЕРА/ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОД ОКВЭД 2
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
93
Деятельность физкультурно-оздоровительная
96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций
86.90.4
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.02
Образование дополнительное детей и взрослых
85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
88.91
Если компания ведёт деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров, у неё тоже
есть право на субсидию.
Субсидии предоставляют на основании реестра получателей, который формирует ФНС России.
Форма заявления
Бланк заявления на предоставление субсидии на профилактические меры приведён в Приложении № 2 к Постановлению № 976. Оно выглядит так:
Как видно, в заявлении на субсидию на профилактику от коронавируса нужно указать:
наименование организации;
ИНН (КПП);
просьба о субсидии;
реквизиты счета: банк, корр. счет, БИК, номер счета и получатель;
подтверждение сдачи формы СЗВ-М (в полном объеме в порядке и сроки, установленные законом);
подпись руководителя/представителя;
реквизиты доверенности представителя;
дата.
Срок подачи заявления
Подать заявление на получение субсидии на профилактические мероприятия в связи с коронавирусом можно с
15 июля по 15 августа 2020 года включительно.
Как подать заявление?
Заявку на выплату компенсации на проведение профилактических мероприятий можно подать следующими способами:
через личный кабинет налогоплательщика (юрлица/ИП) на официальном сайте ФНС России налог.ру;
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
в виде почтового отправления;
Условия получения субсидии
Вместе с тем, у организации, претендующей на субсидию:
Не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам свыше 3000 рублей.
Она не может быть в процессе ликвидации или банкротства.
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР НА СУБСИДИЮ ДЛЯ МСП
1
Подача заявления в ИФНС по месту нахождения организации (месту жительства ИП)
2
Включение получателя субсидии в
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию на 10 июня 2020
3
Отнесение отрасли получателя субсидии по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на
10 июня 2020 к отраслям, требующим поддержки для проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (см. выше таблицу кодов ОКВЭД)
Или включение в Единый перечень классифицированных гостиниц (от 100 номеров), горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 (принадлежат получателю субсидии на праве собственности или на ином законном основании)
4
Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учета в налоговых органах
5
По данным ФНС на дату подачи заявления на
1 июня 2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по ним) превышающая 3000 рублей
УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР НА СУБСИДИЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
1
Подача заявления в ИФНС
2
Включение получателя субсидии на
1 июля 2020 в Реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса (частные образовательные организации, осуществляющие по лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана)
Или включение на
1 июля 2020 поставщиков социальных услуг в соответствии с ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» в Реестр социально ориентированных НКО
3
Не в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
4
По данным ФНС на дату подачи заявления на
1 июня 2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по ним) превышающая 3000 рублей
Размер субсидии
Её сумма —
15 000 рублей на первоначальные расходы и ещё 6500 рублей на текущие расходы на каждого сотрудника по их количеству в мае 2020 года.
Для ИП без работников размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет
15 000 рублей.
Количество работников ФНС определяет на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме СЗВ-М. Ответственность за достоверность информации о числе сотрудников несет получатель субсидии. Иначе придётся вернуть субсидию в бюджет.
Необходимость этих дополнительных выплат обусловлена требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с клиентами предприятия должны:
обеспечить персонал масками и перчатками;
организовать измерение температуры;
принять меры для соблюдения социальной дистанции.
Субсидию на профилактические мероприятия выдают
1 раз на безвозмездной основе в целях частичной компенсации соответствующих затрат.
Отказ в субсидии: основания
В течение 3-х рабочих дней со дня направления заявления налоговый орган формирует сообщение об отказе в предоставлении субсидии и направляет его по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или по обычной почте.
Основания для отказа в предоставлении субсидии могут быть следующие:
нарушение условий включения получателя субсидии в реестр;
представление неполных и недостоверных сведений в заявлении, их несоответствие данным налогового органа, в т. ч. несоответствие информации о счете сведениям от банков;
нарушение срока направления заявления (т. е. после 15.08.2020);
нарушение порядка оформления и подачи заявления (нет подписи или подписание неуполномоченным лицом, подача не в тот налоговый орган);
несдача в ПФР формы СЗВ-М.
Сроки перечисления субсидии
Если нет оснований для отказа в предоставлении субсидии, ФНС в течение
3-х рабочих дней со дня направления заявления:
делает расчет размера субсидии;
формирует электронный реестр получателей субсидий;
направляет его в Федеральное казначейство.
Затем не позднее
3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра получателей субсидий, оно перечисляет субсидию получателю. В том числе путем передачи реестра в банк.
Не позднее
2-х рабочих дней, следующих за днем перечисления средств, Казначейство информирует ФНС о факте перечисления субсидии получателю.
У налоговиков потом есть
3 рабочих дня, следующих за днем получения от Федерального казначейства данных, на информирование получателя субсидии о факте перечисления ему субсидии. Это возможно по ТКС, через кабинет на сайте ФНС или в виде почтового отправления.
Заключение
В завершение отметим, что в Постановлении № 976 не прописано, кто и как будет отслеживать расходование этой субсидии именно на меры по профилактике.