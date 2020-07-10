Гайд от Госдумы: какие законы вступают в силу в июле?

Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле — в материале, подготовленном Госдумой.

Индексация пенсий

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Режим для самозанятых по всей стране

С 1 июля у всех регионов появилось право вводить льготный налоговый режим для самозанятых.

Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон.

Изменения в закон о госзакупках

1 июля вступили в силу новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.