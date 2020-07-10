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Гайд от Госдумы: какие законы вступают в силу в июле?

Иллюстрация с сайта Госдумы

Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле — в материале, подготовленном Госдумой.

Индексация пенсий

С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями по возмездному договору, будет проводиться ежегодная индексация их страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Режим для самозанятых по всей стране

С 1 июля у всех регионов появилось право вводить льготный налоговый режим для самозанятых.

Чтобы ввести этот режим, субъекты РФ должны принять соответствующий закон.

Изменения в закон о госзакупках

1 июля вступили в силу новые правила заключения контракта с единственным поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены контракта (НМЦК). При этом, в частности, если контрактом предусмотрена выплата аванса, то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса. Также если аванс превышает 30% НМЦК, то размер обеспечения устанавливается в размере аванса.

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Защита от коллекторов

С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты привлечения.

Сведения предоставляются исключительно кредитору, коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.

Контроль за МФО

Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся.

Не допускается внесение в уставный капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.

Упрощение подтверждения инвалидности

При обращении за соцподдержкой и госуслугами инвалидам теперь не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус справкой. Госорганы смогут получить необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия.

Также инвалиды смогут бесплатно пользоваться местами для парковки за пределами своего региона. Раньше для этого нужно было получать отдельное разрешение.

Кроме того, с 1 июля в федеральном реестре инвалидов должны быть размещены сведения об автомобиле, управляемом или перевозящем инвалида. При этом опознавательные знаки «Инвалид» выдаваться больше не будут, а полученные ранее к концу года станут недействительными.

Практическая подготовка студентов

С 1 июля введено понятие «практическая подготовка обучающихся», которое шире, чем понятие практики. Усиливается организация процесса практики и обучения студентов на предприятиях и организациях по их профилю.

Это позволит выпускникам получать опыт работы на предприятиях и включаться в рабочий процесс сразу после выпуска.

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Упрощение получения гражданства России

Иностранцы или лица без гражданства с 24 июля могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, если:

  • состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ;
  • получили после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории РФ и работают в РФ не менее года до дня обращения;
  • имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на территории РФ;
  • являются гражданами Беларуси, Казахстана, Молдовы или Украины.

Кроме того, для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного. МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких заявлений.

Бренды регионов

Географическое указание с 27 июля станет самостоятельным объектом интеллектуальных прав.

Это позволит законодательно защитить отечественные бренды, такие как «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель», «Адыгейский сыр» и «Башкирский мед».

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