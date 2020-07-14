Семь верных способов снизить суммы в платежках ЖКХ

Из года в год россияне сталкиваются с индексацией тарифов на коммунальные услуги: с 1 июля в разных регионах они вырастут на 3-5%. Можно ли снизить суммы в платежках за жилье помимо использования энергосберегающих лампочек и установки счетчиков на воду? Разбираемся в сегодняшней статье.

Перерасчет за длительное отсутствие в квартире

Если вы отсутствуете дома длительное время, то по возможности отключите электроприборы или переведите их в энергосберегающий режим. Кроме того, если в вашей квартире или доме технически невозможно установить счетчики, вы можете сделать перерасчет.

На время отсутствия перерасчет может быть произведен по горячему/холодному водоснабжению, водоотведению, газу и электричеству, но за исключением коммунальных услуг по газоснабжению на цели отопления.

Для перерасчета потребуется собрать определенный ряд документов, включая подтверждающие факт отсутствия (путевку, справку о командировке и т.д.), который можно подать либо в центр «Мои услуги» по месту жительства, либо обратившись в вашу УК (управляющую компанию). Перерасчет в среднем сделают за пять рабочих дней.

Более того, перерасчет можно оформить и за вывоз мусора за период отсутствия. Для этого напишите заявление в УК, также приложив документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Не платите за некачественно оказанные услуги

Прежде всего необходимо подать официальную жалобу в организацию за оказание услуг невысокого качества или же на то, что они вовсе не оказываются. Вам также следует позаботиться о наличии наглядных доказательств. Для этого, например, вызовите техника, чтобы зафиксировать факт неисправности лифта или едва теплую «горячую» воду.

Если УК официально отказала в перерасчете, обращайтесь в суд с требованием о принуждении его провести.

Откажитесь от ненужных вам услуг

К таким услугам можно отнести услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения, страхования, а также озеленения и благоустройства придомовой территории. Однако если оплата страхования жилья — решение строго индивидуальное, то решение об оплате консьержа, охраны и прочего принимают собственники на общем собрании.

В случае, если собрание приняло решение платить за это, проголосовавшие «против» теряют голоса и обязаны наравне со всеми оплачивать услуги.

В этом случае можно лишь проверить, правильно ли было проведено собрание, соблюден ли определенный порядок, установленный жилищным законодательством.

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Имейте в виду, что управляющие компании любят включать дополнительные услуги в квитанции, рассчитывая, что собственник не заметит и будет исправно все оплачивать, а в противном случае неоплата влечет общую задолженность по квартплате. Впоследствии возникшая задолженность не позволит вам воспользоваться господдержкой в виде субсидий за жилищно-коммунальные услуги и иными компенсациями. Поэтому составляйте исковое заявление об исключении навязанной услуги из квитанции, обращайтесь в суд и требуйте справедливости.

Проверка расчетов

К сожалению, ошибки в платежных документах случаются регулярно. И если коммунальные службы преподнесли неожиданный сюрприз и за месяц насчитали за воду 170 000 рублей, обращайтесь в управляющую компанию. В данной ситуации вы не обязаны оплачивать некорректно выставленные счета.

Требуйте вызова к себе домой представителей УК, которые должны сверить показания счетчика и составить акт с верными данными. На основании этого акта, подкрепленного заявлением собственника о перерасчете, коммунальные службы обязаны осуществить перерасчет.

Экономьте на оплате подъезда

Установка в подъезде энергосберегающих ламп с датчиками движения, общедомовых счетчиков воды, тепла, электроэнергии, устранение теплопотерь за счет утепления окон и дверей позволят сэкономить денежные средства всем граждан, проживающим в многоквартирном доме.

Обязанность по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации.

Обращайтесь за получением субсидий

Если возникла трудная финансовой ситуация, а большая часть денежных средств расходуется на оплату «коммуналки», то следует обратиться в Городской центр жилищных субсидий или в МФЦ по месту жительства для оформления субсидии на оплату ЖКХ.

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Экономно и рационально используйте энергию

Существенно сберечь семейный бюджет помогают энергосберегающие лампы, бытовая техника класса «А», рассеиватели воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, бачки унитазов с возможностью «малого» слива и т.п. Не забывайте вовремя выключать все электроприборы, уходя из дома, не оставляйте в розетках адаптеры и провода от уже заряженных телефонов и иной техники, вовремя устраняйте течи в трубах и кранах.