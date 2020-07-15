Как изменились законы о миграционном учете?

Сейчас миграционная политика властей направлена на возвращение соотечественников, которые живут за рубежом, и на привлечение иностранных специалистов к работе в России. Как это происходит?

Демографические проблемы продолжаются, и страна нуждается в привлечении в экономику иностранных специалистов. Но для этого нужно снять административные барьеры и свести к минимуму бюрократизм в отношении иностранцев.

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Одним из новых законов в сфере миграционной политики — Федеральный закон от 08.06.2020 N 182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Основной эффект правок, которые содержатся в этом законе, заключается в расширении прав иностранных граждан на территории России.

В старой редакции закона о миграционном учёте иностранцы не обладали правом постановки других иностранных граждан на учёт по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключением из этого правила были высококвалифицированные специалисты, которые могли поставить на учёт по месту жительства членов своих семей.

Чаще всего воспользоваться правом встать на учёт по адресу жилого помещения могли только собственники помещений. Таким образом, миграционное законодательство ограничивало их права полноценно распоряжаться своим имуществом.

По данным Росреестра, в 2017 году количество зарегистрированных вещных прав иностранных граждан на жилые помещения (жилой дом, квартира, комната в квартире) составило 22423 единицы, в 2018 году — 24071 единица, в январе-июне 2019 года — 14034 единицы. Эту статистику приняло во внимание и правительство, которое предложило убрать такое ограничение.

В обновлённой редакции закона о миграционном учёте большее количество иностранцев получило право выступать в качестве принимающей стороны: теперь это может быть иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории Российской Федерации и предоставившие его в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства.

Принимающая сторона имеет право предоставлять уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с помощью нескольких способов: передать его лично в орган миграционного учета, через МФЦ, по почте, а также направить его в форме электронного документа. Наличие такого множества способов подачи уведомления предоставляет заявителям бóльшую вариативность в плане подачи уведомления о прибытии.

Новый федеральный закон устанавливает срок подачи уведомления о прибытии в орган миграционного учёта — в течение семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.

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В прежней редакции Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» срок уведомления четко не определен, указано лишь, что оно подается по истечении семи рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина в место пребывания.

В соответствии с новой редакцией закона, для участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, которые переселяются совместно с ними в Россию, срок выполнения действий, необходимых для постановки переселенцев на учет по месту пребывания на срок, увеличился на семь рабочих дней.

Ранее требовалось встать на учёт в течение тридцати дней.

Для реализации всех положений обновлённого закона о миграционном учёте понадобится введение в действие новых подзаконных актов, поэтому статьей 2 закона предусмотрено его вступление в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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В итоге следует сказать, что закон о миграционном учёте в новой редакции упрощает некоторые важные моменты, связанные с пребыванием иностранных граждан в России, а также совершенствует механизмы миграционного учёта иностранцев. Новые решения в сфере миграционной политики устраняют некоторые ограничения, которые затрагивают множество иностранных собственников недвижимости в России, что будет положительно воспринято иностранными специалистами и послужит улучшению условий пребывания иностранцев в России. Дальнейшие изменения в этой сфере будут способствовать достижению целей, заявленных Правительством РФ.