Оплачиваем больничные: что про это нужно знать

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Кто и как выдает?

Листок нетрудоспособности выдают:

лечащие врачи медицинских организаций;

фельдшеры и зубные врачи медицинских организаций;

лечащие врачи клиник научно-исследовательских учреждений (институтов), в том числе клиник научно-исследовательских

учреждений (институтов) протезирования или протезостроения.

Больничные выдаются в случаях:

заболеваниях, в частности профессионального, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве, отравлениях;

направления на медико-социальную экспертизу;

необходимости осуществления ухода за больным членом семьи;

карантина работника, его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;

осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;

долечивания в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории РФ, непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях;

если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня расторжения трудового договора (служебного контракта);

когда заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования;

беременности и родов.

Работодатель выплачивает временно нетрудоспособному работнику пособие по нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами, которые также устанавливают размеры этих пособий и условия их выплаты (ст. 183 ТК РФ).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев после ее наступления.

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Работодатель назначает пособие по временной нетрудоспособности в течение 10 календарных дней со дня обращения и выплачивает в ближайший после назначения пособия день, установленный для выплаты заработка. Размер пособия зависит:

от продолжительности страхового стажа;

от размера зарплаты за 2 последних года, предшествующих году, в котором наступила временная нетрудоспособность;

от основания для выплаты пособия;

от продолжительности временной нетрудоспособности.

Размер пособия устанавливается в процентах от среднего заработка сотрудника. При утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при карантине, протезировании и долечивании в санаторно-курортных организациях непосредственно после оказания медицинской помощи в стационаре значения такие:

Страховой стаж Размер пособия 8 и более лет 100 % От 5 до 8 лет 80 % До 5 лет 60 %

Если за периоды нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря 2020 года (включительно) сумма пособия, определенная по Закону № 255-ФЗ, в расчете на полный календарный месяц окажется меньше МРОТ, пособие исчисляется исходя из МРОТ. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленного исходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. При этом предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате (ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»).

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Что делать, если работник оформил больничный после окончания рабочего дня?

Поскольку одновременная выплата заработка и пособия по временной нетрудоспособности законодательством не предусмотрена, работнику нужно выбрать, какую выплату он хочет получить за первый день болезни.

При этом по закону гражданам, обратившимся за медицинской помощью после окончания рабочего времени (смены), по их желанию дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана со следующего календарного дня. Если же работник выбрал пособие, придется внести соответствующие изменения в табель учета рабочего времени.

Поскольку первые 3 дня временной нетрудоспособности при заболевании, травме должны оплачиваться за счет средств работодателя (если работник отработал первый день нетрудоспособности и ему за этот день начислена зарплата), то оплачиваемый за счет средств работодателя период сдвигается. То есть оплачиваться будут второй, третий и четвертый день нетрудоспособности.

Работник принес больничный после увольнения

Если больничный лист открыт в день увольнения работника или до этой даты, пособие по временной нетрудоспособности выплачивайте так, как если бы работник не увольнялся. Больничный лист в такой ситуации надо оплатить при любом случае нетрудоспособности (по причине болезни или травмы работника, по уходу за больным ребенком или другим родственником и пр.).

При этом размер пособия зависит от страхового стажа работника (ч. 1, 2 ст. 5, ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

Если работник уже уволился, больничный оплачивается только в случае заболевания или травмы, которые наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору.

Размер пособия при этом составляет 60 % среднего заработка, который рассчитывается, как обычно, за 2 предшествующих календарных года.

Основанием для выплаты пособия после увольнения является больничный лист. Его уволенный работник должен представить не позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности или установления инвалидности (ч. 1 ст. 12 Закона № 255-ФЗ).

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Первые 3 дня больничного по болезни или травме уволенного работника оплачиваются за счет средств организации, последующие дни — за счет средств ФСС (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ).

При заполнении листка нетрудоспособности в строке «Условия исчисления» больничного листа указывается код «47» (п. 66 Порядка). В строке «Страховой стаж» указывается количество полных лет и месяцев работы на дату увольнения из организации, несмотря на то, что размер пособия в такой ситуации не зависит от страхового стажа и составляет 60 % среднего заработка.

Если больничный оформлен во время простоя

По закону пособие не назначается за периоды:

освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением зарплаты или без оплаты в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;

отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот период не начисляется заработная плата;

заключения под стражу или административного ареста;

проведения судебно-медицинской экспертизы;

простоя (за исключением случаев, установленных ч. 7 ст. 7 Закона № 255-ФЗ).

Если временная нетрудоспособность наступила до периода простоя и продолжалась в его период, пособие за период простоя выплачивается в том же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но не больше пособия по временной нетрудоспособности, которое работник получил бы по общим правилам. Чтобы рассчитать размер пособия, сначала надо рассчитать пособие в обычном порядке, сравнить полученный результат с суммой зарплаты работника, сохраняемой в период простоя, и выбрать меньшую из величин.

Если работник заболел после начала простоя, то за дни болезни, приходящиеся на период простоя, пособие по нетрудоспособности не выплачивается. Если временная нетрудоспособность, начавшаяся в период простоя, продолжается после его окончания, то за ее дни работнику пособие выплачивается, оно исчисляется в общем порядке. Первые 3 дня болезни после простоя оплачивает работодатель.

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Если работник заболел до начала простоя, то больничный оплачивается, как обычно. За дни болезни, совпадающие с простоем, пособие выплачивается в размере не более:

2/3 оклада (тарифной ставки), если простой возник по причинам, не зависящим от работника и работодателя;

2/3 среднего заработка, если простой возник по вине работодателя.

Если больничный открыт в отпуске с последующим увольнением в связи с истечением срока трудового договора

Обеспечение пособием осуществляется не только в период работы по трудовому договору, но и когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности либо в период со дня заключения трудового договора до дня окончания его срока действия.

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и в случае, если дни отпуска полностью или частично выходят за пределы срока договора. Днем увольнения будет считаться последний день отпуска.

Если работник заболел в период отпуска с последующим увольнением, пособие подлежит выплате по нормам ст. 7 Закона № 255-ФЗ, поскольку заболевание наступило до увольнения.

Если срочный трудовой договор заключен на срок до 6 месяцев, а также если заболевание (за исключением заболевания туберкулезом) или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования, пособие выплачивается не более чем за 75 календарных дней по этому договору. При туберкулезе — до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности).

При этом человеку, у которого заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня окончания его срока действия, пособие выплачивается со дня, с которого этот человек должен был приступить к работе.

Если работник заболел в течение 30 календарных дней со дня увольнения, пособие составит 60 % среднего заработка независимо от страхового стажа уволенного.

Как оплачивается больничный внешнего совместителя?

Общее правило для учета заработка при расчете пособия внешнему совместителю такое: если работник обратился за получением пособия не только к вам, но и к другим работодателям, вы учитываете только свои выплаты (то есть выплаты за работу по совместительству), а если только к вам — то выплаты у всех работодателей за расчетный период, в том числе выплаты за работу по основному месту работы и по совместительству во всех организациях.

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Место работы, по которому работник может получить пособие по временной нетрудоспособности, зависит от того, в каких организациях он трудился в течение расчетного периода:

Если в расчетном периоде он менял места работы или оба года был занят у одних и тех же работодателей, но в текущем году хотя бы у одного из них не работает, то для получения пособия он может выбрать любого работодателя, у которого трудится в настоящее время (ч. 2.1, 2.2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Если работник в течение расчетного периода трудился у тех же работодателей, у которых занят в настоящее время, то за получением пособия он должен обратиться ко всем работодателям одновременно (ч. 2 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

В зависимости от того, где работал внешний совместитель и какие документы он предоставил, расчет будет разным.

Так, если внешний совместитель в расчетном периоде работал в организации (отработал расчетный период полностью или его часть) и предоставил больничный лист, пособие начисляет каждый работодатель, к которому работник обратился. При этом учитываются только свои выплаты. Справки с других мест работы о том, что пособие там не начислялось и не выплачивалось, не нужны.

Не учитываются заработки по справкам от работодателей, у которых работник трудился в расчетном периоде (если такие справки работник предоставил ранее).

Если совместитель предоставил следующие документы:

больничный лист;

справки с других текущих мест работы о том, что пособие там не выплачивалось;

справки о заработке от других работодателей, у которых работник трудился в расчетном периоде (включая бывших), —

учитываются выплаты по всем местам работы, включая те, на которых работник уже не трудится. Пособие начисляется одним из работодателей, которого выбрал сам работник.

Подтвердить временную нетрудоспособность у других работодателей работник может копией листка нетрудоспособности, заверенной работодателем, выплачивающим пособие.

Пособие не начисляется, если работник не предоставил справки с других текущих мест работы о том, что пособие не начислялось и не выплачивалось.

Если внешний совместитель в расчетном периоде у работодателя по совместительству не работал и предоставил ему больничный и справки, могут учитываться выплаты по всем местам работы, в которых работник трудился в расчетном периоде. Пособие начисляется одним из текущих работодателей, которого выбрал сам работник.

Выплата пособий осуществляется в зависимости от конкретной ситуации: либо по всем местам работы, либо только по одному из них по выбору работника с учетом заработка у других работодателей.

Если работник заболел в отпуске за свой счет, в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, ему будут оплачены только дни больничного по окончании этих отпусков, если он к тому моменту еще не выздоровел: за дни болезни, совпадающие с таким отпуском, ему не должны выдавать больничный лист, поскольку за дни такого отпуска пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается. Поэтому работник должен предупредить врача о том, что он находится в таком отпуске.

Если листок временной нетрудоспособности все-таки был выдан за периоды отпуска без сохранения зарплаты, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, за которые врач не должен был этот документ выдавать, но работник его не предупредил, то формально ФСС может не принять к зачету сумму пособия, выплаченного по такому больничному листу. Лучший вариант — заменить такой листок на дубликат.

В любом случае пособие нужно выплатить работнику со дня, когда он должен был приступить к работе по окончании отпуска за свой счет.

Если работник принес два пересекающихся больничных

Такая ситуация встречается, когда больничный дают по разным заболеваниям. Или один — по болезни самого работника, а второй — по уходу за ребенком.

Если при этом период нетрудоспособности по одному больничному листу частично совпадает с периодом нетрудоспособности по другому больничному листу, пособие надо платить за календарные дни, приходящиеся на общий период нетрудоспособности.

Оплачивать пересекающиеся периоды по каждому больничному нельзя, поскольку пособие выплачивается за дни нетрудоспособности независимо от количества больничных листов.

Сначала оплачиваются все календарные дни по первому больничному листу. Календарные дни по второму больничному листу оплачивайте со дня, следующего за днем закрытия первого больничного.

Если один или оба больничных листа выданы в связи с заболеванием или травмой (разными заболеваниями или заболеванием и травмой) работника, то за счет работодателя оплачиваются 3 дня нетрудоспособности по каждому такому случаю, а остальные дни — за счет средств ФСС (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона № 255-ФЗ). По второму больничному, выданному в связи с болезнью (травмой) работника, за счет работодателя оплачивайте 3 дня, следующие за днем закрытия первого больничного.

Если один больничный выдан по болезни работника, а второй по уходу за ребенком, работнику нужно выбрать, какой из двух больничных для него предпочтительнее, и указать выбранный вариант в заявлении.

Листок нетрудоспособности оформляется в обычном порядке. При этом в строках «Причитается пособие за период» указывается период, за который нужно выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности.