Что 1С накрутила в расчете пониженных ставок? Обзор форума «Клерка»

Творог один и тот же.А цена на него в гипере ниже.Обсуждение касалось вопроса выгодной покупки не...
Ну тогда я, продавец, хочу знать доходы и структуру расходов покупателя.А то вдруг я, дурак, твор...
Граждане хотят следить ха наценкой на творог, а рентабельность застройщиков жилья, например, их п...
Ну вот, к примеру, Википедия: "Филиппины знамениты своими пляжами и живописными коралловыми рифам...
Какая прелесть: "В офисе появляться не нужно никогда." 😀...
Мечта автора... Блатная вакансия "Главный бухгалтер по НДС": https://len-obl.rabota.ru/vacancy/43...
хм, а я про слесарей наладчиков поняла, что там ничего не работает, только люди с профессиональны...
А кто вам сейчас мешает это сделать? При многих производствах есть розничные магазины с ценами ни...
Вы договор с какой-нибудь сетью видели? )) С ними можно в большой минус в своей адрес наработать....
Благодаря таким инициативным всякая хрень и добавляется от года к году . Скоро в кассовом чеке з...
Вы немецкий знаете? И общаетесь с носителями? ))
Им бросаться на людей не свойственно, как это делаете вы, причем на постоянной основе и по любом...
Да только на оплатах коммунальных платежей граждан Греф улыбается......
Т.е. пограничники Дальнего Востока нарушают законы. Я правильно вас поняла?...
Вы не можете пересечь границу официально. Выезд запрещен....
А вы в курсе, что многие производители молочной продукции закупают молоко по окрестным селениям? ...
Да, вероятно, это не тот случай, когда в споре рождается истина )) ...
Вы не уточняли про желаемую страну и тд. Вы написали в общем. Я прокомментировала ваше "в общем"....
Я прошу? Это вы пальцы веером расставляете и рассказываете о том, о чем представления не имеете. ...
Вы не задумывались над тем простым фактом, что летом, цена на сахар всегда растет? И нового урож...
Может быть в составе творога? Или в технологии его производства? Может в закупочной цене молока, ...
А если слегка присмотреться, то нетрудно увидеть, откуда эта "кость" вылетела: https://www.youtub...
Это известная специфика провинциальных городов - на местах охотнее берут своих производителей, че...
Да. Тут вопрос интересный. Ниже @ZZZhanna написала, что "кость обывателю" для поиска крайних. Я с...
У меня есть встречное предложение: деноминация рубля гибкая. У кого чемоданчик отрезать три нуля,...
Дело не в количестве посредников, а в недостаточности предложений, исходящих от малого и среднего...
Так вот и мне интересно - ну зачем ему эта инфа?Я сознательно не касалась всех вопросов "накрутки...
Для этого надо нанимать домработницу же. ))
Ну можно в пояснениях написать, и лучше бы написать, потому что в наших реалиях адекватный работо...
И будем мы ездить за хлебом на хлебозавод, за молочкой на молокозавод в ближайшем селе и т.п. каж...
Наивное рассуждение человека, не имеющего представления о работе торговых предприятий.Многие прои...
Я как-то раньше об этом не задумывался.А ведь очень правильная мысль! Может возьмём её за правило...
Проблема не в проценте "накрутки", а сумасшедшей системе, при которой производитель товара ПЛАТИТ...