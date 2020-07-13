Что 1С накрутила в расчете пониженных ставок? Обзор форума «Клерка»

В июле у бухгалтера жара — только не из-за погоды, а из-за отчетного периода. В этот раз основные проблемы — с расчетом по страховым взносам. Новые коды в отчете пока никак не хотят проходить проверку в налоговой, отчетность висит не принятой. А еще и 1С накрутила лишнего в расчете пониженных тарифов для МСП.

Вот самые интересные темы обсуждения на форуме «Клерка» в прошедшую неделю.

Всего несколько тем остались без ответа. Посмотрите их, может быть вы сможете помочь.