Бизнес и пенсионеры получат рассрочку на погашение долгов

Проект Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции» прошел финальное чтение в Госдуме.

В чем суть документа?

Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей, а также пенсионерам предоставлена возможность получить единовременную внесудебную рассрочку на оплату долгов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что принятые в настоящее время меры поддержки бизнеса касаются обязательств, которые возникли в период пандемии. Однако поскольку у этой категории лиц существуют и финансовые обязательства, возникшие ранее, по которым вынесены судебные решения и решения налоговых органов, к ним продолжают применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества. Закон призван облегчить им финансовое бремя.

Кто может рассчитывать на рассрочку?

На рассрочку смогут рассчитывать компании и ИП, если они:

были включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основной вид деятельности в наиболее пострадавших отраслях.

Исключение составят должники, к которым применён мораторий на банкротство. Они могут получить рассрочку только через суд.

Кроме того, воспользоваться новой мерой поддержки смогут граждане, получающие пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, при соблюдении следующих условий:

совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ;

нет других доходов или недвижимости (кроме единственной пригодной для постоянного проживания).

Каковы общие параметры рассрочки?

Рассрочка возможна, если исполнительное производство возбуждено по документу, предъявленному до 1 октября 2020 года.

Получить её можно только один раз, обратившись к судебному приставу-исполнителю. К заявлению потребуется приложить график погашения задолженности.

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Во время рассрочки судебный пристав не сможет применять меры принудительного исполнения, кроме ареста имущества. При этом ранее наложенные ограничения сохранятся, кроме обращения взыскания на деньги, находящиеся на счетах в банках.

В чем особенности рассрочки для бизнеса?

В отношении бизнеса рассрочка распространяется на исполнительные листы о взыскании долгов на сумму не более 15 млн рублей.

Она не действует в отношении долгов по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и зарплате.

Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года.

Что нужно знать о рассрочке пенсионерам?

Пенсионерам рассрочку дадут только в отношении долгов по кредиту (займу), не превышающих в сумме 1 млн рублей. Выплатить долг гражданин должен будет максимум в течение 24 месяцев, но не позднее 1 июля 2022 года.

Коллекторы не смогут осуществлять деятельность по возврату долга, погашение которого рассрочено.

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Стоит отметить, что для всех граждан-должников введут послабление, не связанное с рассрочкой. До конца года останется неприкосновенным их движимое имущество за исключением транспортных средств, которые приставы всё-таки смогут изымать и арестовывать. Также приставы смогут запретить государственную регистрацию имущества. Все эти правила не распространяются на исполнение судебного акта, содержащего требование арестовать имущество должника.

Как придется погашать задолженность?

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества, а должники - юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Также на период рассрочки юрлицам и ИП могут запретить госрегистрацию прав на имущество.